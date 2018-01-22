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يوم الاثنين 22 جانفي 2018
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تركيا: حملة اعتقالات بسبب تعليقات على "الفايسبوك" ضد العملية العسكرية في عفرين السورية
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الأولى
تركيا: حملة اعتقالات بسبب تعليقات على "الفايسبوك" ضد العملية العسكرية في عفرين السورية
22 جانفي 2018 | 18:23

أصدرت السلطات التركية، اليوم الاثنين، مذكرات توقيف بحق 35 شخصا يشتبه بقيامهم "بدعاية إرهابية" على شبكات التواصل الاجتماعي ضد الهجوم الذى تشنه أنقرة على وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا.

وذكرت شبكة التلفزيون العامة "تي ار تي" ان مذكرات التوقيف هذه تشمل 18 شخصا في اسطنبول و17 شخصا في دياربكر أكبر مدينة في جنوب شرق تركيا ذي الغالبية الكردية، حيث أوقف ثمانية أشخاص يشتبه بهم صباح الاثنين.

ويشتبه بأن هؤلاء الأشخاص قاموا "بدعاية" لمصلحة وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تشن ضدها تركيا هجوما في منطقة عفرين.

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب "منظمة إرهابية" مرتبطة بشكل وثيق بحزب العمال الكردستانى الذى يخوض منذ 1984 حركة تمرد على الأرض التركية منذ 1984، لكن واشنطن تعتبر وحدات حماية الشعب قو مقاتلة فعالة لمكافحة تنظيم داعش.

من جهة أخرى، فتح مدع في إسطنبول الاثنين تحقيقا بحق 57 شخصا يشتبه خصوصا بتورطهم في "دعاية ارهابية" و"تحريض على الكراهية" و"إهانة الرئيس" على موقع تويتر بشكل مرتبط بالعملية الجارية في سوريا، كما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية.

وتخضع شبكات التواصل الاجتماعي لمراقبة مشددة في تركيا التي تحتل المرتبة الاولى في أغلب الأحيان للدول التي تطلب سحب محتويات من الموقع.

وقالت قناة "تي أر تي" ان النائب العام في فان (جنوب شرق) فتح تحقيقا ضد أربعة نواب لاكبر حزب مؤيد للأكراد في تركيا حزب الشعوب الديمقراطي الذي دعا الى التظاهر ضد الهجوم التركي.

ومنعت الشرطة التركية الأحد تظاهرتين ضد العملية واحدة في إسطنبول حيث اوقف سبعة اشخاص، والثانية في دياربكر.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان حذر الاحد من ان من يتظاهر ضد العملية التركية تلبية لدعوة حزب الشعوب الديمقراطي سيدفع "ثمنا باهظا جدا".

 

 

وكالات
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تركيا: حملة اعتقالات بسبب تعليقات على "الفايسبوك" ضد العملية العسكرية في عفرين السورية
22 جانفي 2018 | 18:23

أصدرت السلطات التركية، اليوم الاثنين، مذكرات توقيف بحق 35 شخصا يشتبه بقيامهم "بدعاية إرهابية" على شبكات التواصل الاجتماعي ضد الهجوم الذى تشنه أنقرة على وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا.

وذكرت شبكة التلفزيون العامة "تي ار تي" ان مذكرات التوقيف هذه تشمل 18 شخصا في اسطنبول و17 شخصا في دياربكر أكبر مدينة في جنوب شرق تركيا ذي الغالبية الكردية، حيث أوقف ثمانية أشخاص يشتبه بهم صباح الاثنين.

ويشتبه بأن هؤلاء الأشخاص قاموا "بدعاية" لمصلحة وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تشن ضدها تركيا هجوما في منطقة عفرين.

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب "منظمة إرهابية" مرتبطة بشكل وثيق بحزب العمال الكردستانى الذى يخوض منذ 1984 حركة تمرد على الأرض التركية منذ 1984، لكن واشنطن تعتبر وحدات حماية الشعب قو مقاتلة فعالة لمكافحة تنظيم داعش.

من جهة أخرى، فتح مدع في إسطنبول الاثنين تحقيقا بحق 57 شخصا يشتبه خصوصا بتورطهم في "دعاية ارهابية" و"تحريض على الكراهية" و"إهانة الرئيس" على موقع تويتر بشكل مرتبط بالعملية الجارية في سوريا، كما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية.

وتخضع شبكات التواصل الاجتماعي لمراقبة مشددة في تركيا التي تحتل المرتبة الاولى في أغلب الأحيان للدول التي تطلب سحب محتويات من الموقع.

وقالت قناة "تي أر تي" ان النائب العام في فان (جنوب شرق) فتح تحقيقا ضد أربعة نواب لاكبر حزب مؤيد للأكراد في تركيا حزب الشعوب الديمقراطي الذي دعا الى التظاهر ضد الهجوم التركي.

ومنعت الشرطة التركية الأحد تظاهرتين ضد العملية واحدة في إسطنبول حيث اوقف سبعة اشخاص، والثانية في دياربكر.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان حذر الاحد من ان من يتظاهر ضد العملية التركية تلبية لدعوة حزب الشعوب الديمقراطي سيدفع "ثمنا باهظا جدا".

 

 

وكالات
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