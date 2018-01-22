معهد تونس للترجمة في باريس

الشروقً أون لاين - نورالدين بالطيب:

شارك معهد تونس للترجمة يومي 19 و20 جانفي الجاري بباريس في la grande halle de la Villette : salon du travail et mobilité professionnelle .

وقد كانت تونس حسب ما أفادنا به الدكتور توفيق علوي مدير عام المعهد الدولة العربية والإفريقيّة الوحيدة الموجودة في هذا الصالون وكانت مشاركة المعهد بمبادرة من جامعة تونس المنار ، ووزارة الشؤون الثقافية، ، ومعهد تونس للغات الحية، والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، والمركز الوطني لفنون الخط. وستمكن هذه المشاركة معهد تونس للترجمة من أفاق تعاون مع مؤسسات دولية متخصٌصة في الترجمة وهذه هي المشاركة الدولية الأولى للمعهد منذ تأسيسه قبل عشر سنوات.