قفصة: مهرب يحاول دهس عون امن بعد حجز كمية من المعسل

مكتب قفصة -الشروق اون لاين- عبد الملك زعلاني :

نجحت فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني التابعة لمنطقة القصر من ولاية قفصة اليوم في احباط عملية تهريب كمية من مادة المعسل بعد نصب كمين محكم لسيارة تهريب و سيارة اخرى لما يسمى بالكشاف وقد اسفر الكمين على حجز السيارتين الاولى محملة بحوالي 16400علبة معسل كانت قادمة من احدى ولايات الجنوب الغربي واثناء العملية حاول سائق احدى السيارات دهس احد الاعوان .

وللغرض تم تحرير محضر في الغرض وبعد استشارة النيابة العمومية تم الاحتفاظ ب3انفار فيما تم ادراج شخصين بالتفتيش وللاشارة فان العملية تمت بالطريق الوطنية الرابطة بين قفصة وقابس على مستوى منطقة الكتاب التابعة لمعتمدية القطار .