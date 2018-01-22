الجهيناوي يتحادث بالجزائر مع نظيره الفرنسي

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أجرى خميس الجهيناوي، وزير الشؤون الخارجية، أمس الأحد بالجزائر العاصمة، محادثة مع نظيره الفرنسي، جان إيف لودريان، على هامش مشاركته في الاجتماع الرابع عشر لوزراء خارجيّة دول حوار الحوض الغربي للمتوسّط (5 زائد 5)، تناولت بالخصوص "علاقات التعاون القائمة بين البلدين، إضافة إلى الاستحقاقات الثنائية القادمة".
وأكد الجهيناوي، وفق بلاغ للخارجية، على "الطابع المتميز للعلاقات التونسية الفرنسية وسعي تونس إلى مزيد دعمها على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف أو في إطار الشراكة مع الإتحاد الأوروبي".
وعرض بالمناسبة المقترحات التونسية لدفع التعاون مع فرنسا في مجالات أساسية، لا سيما في مجال التربية والتعليم العالي والصحة وتطوير الإدارة، إلى جانب مجالات التعاون الأخرى القائمة، على غرار الإستثمار والتبادل التجاري والشراكة الإقتصادية.
ومن ناحيته جدد الوزير الفرنسي، "التزام بلاده بمساعدة تونس في مساعيها لرفع التحديات الإقتصادية المطروحة وإعجابه بنجاح مرحلة الإنتقال الديمقراطي"، مبينا أن فرنسا مستعدة لدراسة جميع المقترحات الرامية إلى دفع التعاون مع تونس في جميع المجالات.
كما أجرى خميس الجهيناوي، محادثة مع المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، جوهانس هان، جدد خلالها الدعوة إلى "مراجعة قرار تصنيف تونس ضمن قائمة البلدان غير المتعاونة جبائيا، في أقرب الآجال، خصوصا وأنه تمت موافاة الجانب الأوروبي بكل البيانات والتوضيحات المتعلقة بمطابقة المنظومة الجبائية التونسية لمبادئ "مدونة السلوك" الأوروبية في مجال الجباية، وبتطابق هذه المنظومة مع قواعد الشفافية".
أجرى خميس الجهيناوي، وزير الشؤون الخارجية، أمس الأحد بالجزائر العاصمة، محادثة مع نظيره الفرنسي، جان إيف لودريان، على هامش مشاركته في الاجتماع الرابع عشر لوزراء خارجيّة دول حوار الحوض الغربي للمتوسّط (5 زائد 5)، تناولت بالخصوص "علاقات التعاون القائمة بين البلدين، إضافة إلى الاستحقاقات الثنائية القادمة".
وأكد الجهيناوي، وفق بلاغ للخارجية، على "الطابع المتميز للعلاقات التونسية الفرنسية وسعي تونس إلى مزيد دعمها على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف أو في إطار الشراكة مع الإتحاد الأوروبي".
وعرض بالمناسبة المقترحات التونسية لدفع التعاون مع فرنسا في مجالات أساسية، لا سيما في مجال التربية والتعليم العالي والصحة وتطوير الإدارة، إلى جانب مجالات التعاون الأخرى القائمة، على غرار الإستثمار والتبادل التجاري والشراكة الإقتصادية.
ومن ناحيته جدد الوزير الفرنسي، "التزام بلاده بمساعدة تونس في مساعيها لرفع التحديات الإقتصادية المطروحة وإعجابه بنجاح مرحلة الإنتقال الديمقراطي"، مبينا أن فرنسا مستعدة لدراسة جميع المقترحات الرامية إلى دفع التعاون مع تونس في جميع المجالات.
كما أجرى خميس الجهيناوي، محادثة مع المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، جوهانس هان، جدد خلالها الدعوة إلى "مراجعة قرار تصنيف تونس ضمن قائمة البلدان غير المتعاونة جبائيا، في أقرب الآجال، خصوصا وأنه تمت موافاة الجانب الأوروبي بكل البيانات والتوضيحات المتعلقة بمطابقة المنظومة الجبائية التونسية لمبادئ "مدونة السلوك" الأوروبية في مجال الجباية، وبتطابق هذه المنظومة مع قواعد الشفافية".
-
18:42العاصمة: ضبط شخصين بصدد إخفاء أدوية مخدّرة داخل سيّارة قصد تهريبها الى الخارج
22 جانفي 2018
-
-
18:07معهد تونس للترجمة في باريس
22 جانفي 2018
-
18:03قفصة: مهرب يحاول دهس عون امن بعد حجز كمية من المعسل
22 جانفي 2018
-
17:52نداء عاجل الى وزير الصحة: حامل وجنينها في خطر بعزيزة عثمانة
22 جانفي 2018
-
17:45الجهيناوي يتحادث بالجزائر مع نظيره الفرنسي
22 جانفي 2018
-
17:32التلفزيون السوري: مقتل 9 في قصف نفذته مجموعات مسلحة في دمشق
22 جانفي 2018
-
17:21مجلس القضاء العدلي يوافق على إلحاق القاضي يوسف الزواغي بخطة مدير عام بالديوانة
22 جانفي 2018
-
17:02امم افريقيا لكرة اليد: تونس تواجه الكونغو الديمقراطية في ربع النهائي
22 جانفي 2018
-
16:55باجة الجنوبية: ايقاف 4 اشخاص بتهمة قطع الطريق واحداث الشغب
22 جانفي 2018
-
16:51الشاهد يستقبل وزير البيئة والطاقة الفنلندي
22 جانفي 2018
-
-
16:14أنباء عن اقتحام مسلح فندقا في أتلانتا الأمريكية
22 جانفي 2018
-
16:02ريال مدريد يتلقى ضربة جديدة
22 جانفي 2018
-
-
15:33جندوبة: القبض على كهل بتهمة سرقة معدات صوتية بقيمة 13 ألف دينار
22 جانفي 2018
-
15:14جمعية أحباء المكتبة والكتٌاب ببن عروس: إتفاقية تعاون مع الفهرس العربي الموحٌد
22 جانفي 2018
-
14:59بطولة افريقيا لكرة اليد: تونس تتصدر مجموعتها وتتأهل لربع النهائي
22 جانفي 2018
-
14:49المنستير: تسجيل 8 حالات وفاة لمصابين بمرض الانفلونزا الوافدة
22 جانفي 2018
-
14:38خطايا مالية ثقلية تهدد ملقي فواضل البناء وغيرها على ملك الدولة العمومي
22 جانفي 2018