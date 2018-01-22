الجهيناوي يتحادث بالجزائر مع نظيره الفرنسي

أجرى خميس الجهيناوي، وزير الشؤون الخارجية، أمس الأحد بالجزائر العاصمة، محادثة مع نظيره الفرنسي، جان إيف لودريان، على هامش مشاركته في الاجتماع الرابع عشر لوزراء خارجيّة دول حوار الحوض الغربي للمتوسّط (5 زائد 5)، تناولت بالخصوص "علاقات التعاون القائمة بين البلدين، إضافة إلى الاستحقاقات الثنائية القادمة".

وأكد الجهيناوي، وفق بلاغ للخارجية، على "الطابع المتميز للعلاقات التونسية الفرنسية وسعي تونس إلى مزيد دعمها على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف أو في إطار الشراكة مع الإتحاد الأوروبي".

وعرض بالمناسبة المقترحات التونسية لدفع التعاون مع فرنسا في مجالات أساسية، لا سيما في مجال التربية والتعليم العالي والصحة وتطوير الإدارة، إلى جانب مجالات التعاون الأخرى القائمة، على غرار الإستثمار والتبادل التجاري والشراكة الإقتصادية.

ومن ناحيته جدد الوزير الفرنسي، "التزام بلاده بمساعدة تونس في مساعيها لرفع التحديات الإقتصادية المطروحة وإعجابه بنجاح مرحلة الإنتقال الديمقراطي"، مبينا أن فرنسا مستعدة لدراسة جميع المقترحات الرامية إلى دفع التعاون مع تونس في جميع المجالات.

كما أجرى خميس الجهيناوي، محادثة مع المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، جوهانس هان، جدد خلالها الدعوة إلى "مراجعة قرار تصنيف تونس ضمن قائمة البلدان غير المتعاونة جبائيا، في أقرب الآجال، خصوصا وأنه تمت موافاة الجانب الأوروبي بكل البيانات والتوضيحات المتعلقة بمطابقة المنظومة الجبائية التونسية لمبادئ "مدونة السلوك" الأوروبية في مجال الجباية، وبتطابق هذه المنظومة مع قواعد الشفافية".