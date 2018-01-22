التلفزيون السوري: مقتل 9 في قصف نفذته مجموعات مسلحة في دمشق

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

نقل التلفزيون الرسمي السوري عن مصدر في شرطة دمشق قوله إن تسعة مدنيين قتلوا في قصف نفذته جماعات مسلحة على المنطقة القديمة من دمشق.

وأضاف المصدر أن 21 آخرين أصيبوا في القصف الذي استهدف باب توما والشاغور بالمدينة القديمة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 11 شخصا أصيبوا في باب توما وأصيب سبعة في مناطق أخرى بالمدينة القديمة، بعضهم في حالة خطرة.

وأضاف المرصد ومقره بريطانيا أن فصائل المعارضة في الغوطة الشرقية المحاصرة كثفوا قصفهم للمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في دمشق ومحيطها منذ نوفمبر.والغوطة الشرقية هي آخر جيب كبير تحت سيطرة المعارضة بالقرب من العاصمة.

وكالات