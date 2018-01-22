التلفزيون السوري: مقتل 9 في قصف نفذته مجموعات مسلحة في دمشق

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نقل التلفزيون الرسمي السوري عن مصدر في شرطة دمشق قوله إن تسعة مدنيين قتلوا في قصف نفذته جماعات مسلحة على المنطقة القديمة من دمشق.
وأضاف المصدر أن 21 آخرين أصيبوا في القصف الذي استهدف باب توما والشاغور بالمدينة القديمة.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 11 شخصا أصيبوا في باب توما وأصيب سبعة في مناطق أخرى بالمدينة القديمة، بعضهم في حالة خطرة.
وأضاف المرصد ومقره بريطانيا أن فصائل المعارضة في الغوطة الشرقية المحاصرة كثفوا قصفهم للمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في دمشق ومحيطها منذ نوفمبر.والغوطة الشرقية هي آخر جيب كبير تحت سيطرة المعارضة بالقرب من العاصمة.
نقل التلفزيون الرسمي السوري عن مصدر في شرطة دمشق قوله إن تسعة مدنيين قتلوا في قصف نفذته جماعات مسلحة على المنطقة القديمة من دمشق.
وأضاف المصدر أن 21 آخرين أصيبوا في القصف الذي استهدف باب توما والشاغور بالمدينة القديمة.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 11 شخصا أصيبوا في باب توما وأصيب سبعة في مناطق أخرى بالمدينة القديمة، بعضهم في حالة خطرة.
وأضاف المرصد ومقره بريطانيا أن فصائل المعارضة في الغوطة الشرقية المحاصرة كثفوا قصفهم للمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في دمشق ومحيطها منذ نوفمبر.والغوطة الشرقية هي آخر جيب كبير تحت سيطرة المعارضة بالقرب من العاصمة.
-
18:42العاصمة: ضبط شخصين بصدد إخفاء أدوية مخدّرة داخل سيّارة قصد تهريبها الى الخارج
22 جانفي 2018
-
-
18:07معهد تونس للترجمة في باريس
22 جانفي 2018
-
18:03قفصة: مهرب يحاول دهس عون امن بعد حجز كمية من المعسل
22 جانفي 2018
-
17:52نداء عاجل الى وزير الصحة: حامل وجنينها في خطر بعزيزة عثمانة
22 جانفي 2018
-
17:45الجهيناوي يتحادث بالجزائر مع نظيره الفرنسي
22 جانفي 2018
-
17:32التلفزيون السوري: مقتل 9 في قصف نفذته مجموعات مسلحة في دمشق
22 جانفي 2018
-
17:21مجلس القضاء العدلي يوافق على إلحاق القاضي يوسف الزواغي بخطة مدير عام بالديوانة
22 جانفي 2018
-
17:02امم افريقيا لكرة اليد: تونس تواجه الكونغو الديمقراطية في ربع النهائي
22 جانفي 2018
-
16:55باجة الجنوبية: ايقاف 4 اشخاص بتهمة قطع الطريق واحداث الشغب
22 جانفي 2018
-
16:51الشاهد يستقبل وزير البيئة والطاقة الفنلندي
22 جانفي 2018
-
-
16:14أنباء عن اقتحام مسلح فندقا في أتلانتا الأمريكية
22 جانفي 2018
-
16:02ريال مدريد يتلقى ضربة جديدة
22 جانفي 2018
-
-
15:33جندوبة: القبض على كهل بتهمة سرقة معدات صوتية بقيمة 13 ألف دينار
22 جانفي 2018
-
15:14جمعية أحباء المكتبة والكتٌاب ببن عروس: إتفاقية تعاون مع الفهرس العربي الموحٌد
22 جانفي 2018
-
14:59بطولة افريقيا لكرة اليد: تونس تتصدر مجموعتها وتتأهل لربع النهائي
22 جانفي 2018
-
14:49المنستير: تسجيل 8 حالات وفاة لمصابين بمرض الانفلونزا الوافدة
22 جانفي 2018
-
14:38خطايا مالية ثقلية تهدد ملقي فواضل البناء وغيرها على ملك الدولة العمومي
22 جانفي 2018