رئيس البرلمان يمضى القرار المتعلق بفتح باب الترشحات لتجديد ثلث تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات

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أمضى رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، اليوم الإثنين، القرار المتعلق بفتح باب الترشحات لتجديد ثلث تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، وفق ما أكده مساعد رئيس مجلس نواب الشعب، المكلف بالإعلام والإتصال، محمد بن صوف الذي أضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه سيتم إصدار هذا القرار في عدد الرائد الرسمي ليوم غد الثلاثاء. كما سيتم نشر السلم التقييمي المحدد لمعايير واليات اختيار المترشحين.
وأضاف المصدر أن رئيس البرلمان أشرف اليوم كذلك على اجتماع اللجنة الخاصة بفرز ودراسة ملفات الترشح لتجديد ثلث مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والتي حددت رزنامة فرز ودراسة ملفات الترشح لعضوية مجلس هيئة الإنتخابات، على المستوى الإداري والترتيبي ومواعيد الطعن والمرور إلى الجلسة العامة الإنتخابية.
كما تطرقت اللجنة إلى النقطة المتعلقة بالسلم التقييمي الخاص بالمترشحين للتجديد الثاني في مجلس الهيئة.
وقررت اللجنة فتح باب الترشح لتجديد ثلث تركيبة مجلس الهيئة في الإختصاصات الثلاث المعنية بالتجديد الجزئي الثاني وهي "قاضي إداري" و"مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية" و"مختص في المالية العمومية".
أمضى رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، اليوم الإثنين، القرار المتعلق بفتح باب الترشحات لتجديد ثلث تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، وفق ما أكده مساعد رئيس مجلس نواب الشعب، المكلف بالإعلام والإتصال، محمد بن صوف الذي أضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه سيتم إصدار هذا القرار في عدد الرائد الرسمي ليوم غد الثلاثاء. كما سيتم نشر السلم التقييمي المحدد لمعايير واليات اختيار المترشحين.
وأضاف المصدر أن رئيس البرلمان أشرف اليوم كذلك على اجتماع اللجنة الخاصة بفرز ودراسة ملفات الترشح لتجديد ثلث مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والتي حددت رزنامة فرز ودراسة ملفات الترشح لعضوية مجلس هيئة الإنتخابات، على المستوى الإداري والترتيبي ومواعيد الطعن والمرور إلى الجلسة العامة الإنتخابية.
كما تطرقت اللجنة إلى النقطة المتعلقة بالسلم التقييمي الخاص بالمترشحين للتجديد الثاني في مجلس الهيئة.
وقررت اللجنة فتح باب الترشح لتجديد ثلث تركيبة مجلس الهيئة في الإختصاصات الثلاث المعنية بالتجديد الجزئي الثاني وهي "قاضي إداري" و"مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية" و"مختص في المالية العمومية".
-
18:42العاصمة: ضبط شخصين بصدد إخفاء أدوية مخدّرة داخل سيّارة قصد تهريبها الى الخارج
22 جانفي 2018
-
-
18:07معهد تونس للترجمة في باريس
22 جانفي 2018
-
18:03قفصة: مهرب يحاول دهس عون امن بعد حجز كمية من المعسل
22 جانفي 2018
-
17:52نداء عاجل الى وزير الصحة: حامل وجنينها في خطر بعزيزة عثمانة
22 جانفي 2018
-
17:45الجهيناوي يتحادث بالجزائر مع نظيره الفرنسي
22 جانفي 2018
-
17:32التلفزيون السوري: مقتل 9 في قصف نفذته مجموعات مسلحة في دمشق
22 جانفي 2018
-
17:21مجلس القضاء العدلي يوافق على إلحاق القاضي يوسف الزواغي بخطة مدير عام بالديوانة
22 جانفي 2018
-
17:02امم افريقيا لكرة اليد: تونس تواجه الكونغو الديمقراطية في ربع النهائي
22 جانفي 2018
-
16:55باجة الجنوبية: ايقاف 4 اشخاص بتهمة قطع الطريق واحداث الشغب
22 جانفي 2018
-
16:51الشاهد يستقبل وزير البيئة والطاقة الفنلندي
22 جانفي 2018
-
-
16:14أنباء عن اقتحام مسلح فندقا في أتلانتا الأمريكية
22 جانفي 2018
-
16:02ريال مدريد يتلقى ضربة جديدة
22 جانفي 2018
-
-
15:33جندوبة: القبض على كهل بتهمة سرقة معدات صوتية بقيمة 13 ألف دينار
22 جانفي 2018
-
15:14جمعية أحباء المكتبة والكتٌاب ببن عروس: إتفاقية تعاون مع الفهرس العربي الموحٌد
22 جانفي 2018
-
14:59بطولة افريقيا لكرة اليد: تونس تتصدر مجموعتها وتتأهل لربع النهائي
22 جانفي 2018
-
14:49المنستير: تسجيل 8 حالات وفاة لمصابين بمرض الانفلونزا الوافدة
22 جانفي 2018
-
14:38خطايا مالية ثقلية تهدد ملقي فواضل البناء وغيرها على ملك الدولة العمومي
22 جانفي 2018