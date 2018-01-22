رئيس البرلمان يمضى القرار المتعلق بفتح باب الترشحات لتجديد ثلث تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات

أمضى رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، اليوم الإثنين، القرار المتعلق بفتح باب الترشحات لتجديد ثلث تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، وفق ما أكده مساعد رئيس مجلس نواب الشعب، المكلف بالإعلام والإتصال، محمد بن صوف الذي أضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه سيتم إصدار هذا القرار في عدد الرائد الرسمي ليوم غد الثلاثاء. كما سيتم نشر السلم التقييمي المحدد لمعايير واليات اختيار المترشحين.

وأضاف المصدر أن رئيس البرلمان أشرف اليوم كذلك على اجتماع اللجنة الخاصة بفرز ودراسة ملفات الترشح لتجديد ثلث مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والتي حددت رزنامة فرز ودراسة ملفات الترشح لعضوية مجلس هيئة الإنتخابات، على المستوى الإداري والترتيبي ومواعيد الطعن والمرور إلى الجلسة العامة الإنتخابية.

كما تطرقت اللجنة إلى النقطة المتعلقة بالسلم التقييمي الخاص بالمترشحين للتجديد الثاني في مجلس الهيئة.

وقررت اللجنة فتح باب الترشح لتجديد ثلث تركيبة مجلس الهيئة في الإختصاصات الثلاث المعنية بالتجديد الجزئي الثاني وهي "قاضي إداري" و"مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية" و"مختص في المالية العمومية".

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