أنباء عن اقتحام مسلح فندقا في أتلانتا الأمريكية

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أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الشرطة الأمريكية في مقاطعة هنري بولاية جورجيا، أخلت فندقا بعد ورود بلاغ عن وجود مسلح يتجول في أروقة الفندق حاملا بندقية.
وأوضحت قناة "WSBTV "، أن ضباط الشرطة استدعوا إلى "Home2 Suites"، صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي، بعد تلقيهم بلاغا من العاملين في الفندق بأن رجلا مسلحا دخل إلى المبنى.
ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن شرطة المقاطعة، قولها إن المشتبه به أطلق النار على باب الفندق، قبل دخوله. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
وذكرت الشرطة أن الشكوك تحوم حول مسلح اعتقل في مسرح جريمة في مكان آخر.
وتقوم قوات الشرطة الخاصة بتفتيش الفندق غرفة غرفة.
أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الشرطة الأمريكية في مقاطعة هنري بولاية جورجيا، أخلت فندقا بعد ورود بلاغ عن وجود مسلح يتجول في أروقة الفندق حاملا بندقية.
وأوضحت قناة "WSBTV "، أن ضباط الشرطة استدعوا إلى "Home2 Suites"، صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي، بعد تلقيهم بلاغا من العاملين في الفندق بأن رجلا مسلحا دخل إلى المبنى.
ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن شرطة المقاطعة، قولها إن المشتبه به أطلق النار على باب الفندق، قبل دخوله. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
وذكرت الشرطة أن الشكوك تحوم حول مسلح اعتقل في مسرح جريمة في مكان آخر.
وتقوم قوات الشرطة الخاصة بتفتيش الفندق غرفة غرفة.
-
18:42العاصمة: ضبط شخصين بصدد إخفاء أدوية مخدّرة داخل سيّارة قصد تهريبها الى الخارج
22 جانفي 2018
-
-
18:07معهد تونس للترجمة في باريس
22 جانفي 2018
-
18:03قفصة: مهرب يحاول دهس عون امن بعد حجز كمية من المعسل
22 جانفي 2018
-
17:52نداء عاجل الى وزير الصحة: حامل وجنينها في خطر بعزيزة عثمانة
22 جانفي 2018
-
17:45الجهيناوي يتحادث بالجزائر مع نظيره الفرنسي
22 جانفي 2018
-
17:32التلفزيون السوري: مقتل 9 في قصف نفذته مجموعات مسلحة في دمشق
22 جانفي 2018
-
17:21مجلس القضاء العدلي يوافق على إلحاق القاضي يوسف الزواغي بخطة مدير عام بالديوانة
22 جانفي 2018
-
17:02امم افريقيا لكرة اليد: تونس تواجه الكونغو الديمقراطية في ربع النهائي
22 جانفي 2018
-
16:55باجة الجنوبية: ايقاف 4 اشخاص بتهمة قطع الطريق واحداث الشغب
22 جانفي 2018
-
16:51الشاهد يستقبل وزير البيئة والطاقة الفنلندي
22 جانفي 2018
-
-
16:14أنباء عن اقتحام مسلح فندقا في أتلانتا الأمريكية
22 جانفي 2018
-
16:02ريال مدريد يتلقى ضربة جديدة
22 جانفي 2018
-
-
15:33جندوبة: القبض على كهل بتهمة سرقة معدات صوتية بقيمة 13 ألف دينار
22 جانفي 2018
-
15:14جمعية أحباء المكتبة والكتٌاب ببن عروس: إتفاقية تعاون مع الفهرس العربي الموحٌد
22 جانفي 2018
-
14:59بطولة افريقيا لكرة اليد: تونس تتصدر مجموعتها وتتأهل لربع النهائي
22 جانفي 2018
-
14:49المنستير: تسجيل 8 حالات وفاة لمصابين بمرض الانفلونزا الوافدة
22 جانفي 2018
-
14:38خطايا مالية ثقلية تهدد ملقي فواضل البناء وغيرها على ملك الدولة العمومي
22 جانفي 2018