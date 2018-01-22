جندوبة: القبض على كهل بتهمة سرقة معدات صوتية بقيمة 13 ألف دينار‎

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جندوبة - الشروق اون لاين - عبد الكريم :
تمكن اليوم الاثنين اعوان مركز الامن الوطني بجندوبة من ايقاف كهل بتهمة سرقة معدات صوتية.
و تمت عملية الايقاف على اثر بلاغ من مواطن تفيد بسرقة معدات صوتية معدة للكراء من محله الكائن بمدينة جندوبة و التي تقدر قيمتها الجملية ب 13 ألف دينار و بعد حصر الشبهة في احد الاشخاص و بعد استشارة النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة داهم أعوان مركز الأمن بجندوبة محلا تجاريا اين تم العثور على جميع المعدات المسروقة بالاضافة الى دراجة نارية من نوع " فيسبا " استعملت حسب التحريات في عملية السرقة .
هذا وتم ايقاف المتهم وهو من أصحاب السوابق العدلية كان قد تمتع بالعفو في جانفي 2017 و الذي سيتم بعد استكمال الأبحاث عرضه على النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة بتهمة السرقة الموصوفة .
جندوبة - الشروق اون لاين - عبد الكريم :
تمكن اليوم الاثنين اعوان مركز الامن الوطني بجندوبة من ايقاف كهل بتهمة سرقة معدات صوتية.
و تمت عملية الايقاف على اثر بلاغ من مواطن تفيد بسرقة معدات صوتية معدة للكراء من محله الكائن بمدينة جندوبة و التي تقدر قيمتها الجملية ب 13 ألف دينار و بعد حصر الشبهة في احد الاشخاص و بعد استشارة النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة داهم أعوان مركز الأمن بجندوبة محلا تجاريا اين تم العثور على جميع المعدات المسروقة بالاضافة الى دراجة نارية من نوع " فيسبا " استعملت حسب التحريات في عملية السرقة .
هذا وتم ايقاف المتهم وهو من أصحاب السوابق العدلية كان قد تمتع بالعفو في جانفي 2017 و الذي سيتم بعد استكمال الأبحاث عرضه على النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة بتهمة السرقة الموصوفة .
-
18:42العاصمة: ضبط شخصين بصدد إخفاء أدوية مخدّرة داخل سيّارة قصد تهريبها الى الخارج
22 جانفي 2018
-
-
18:07معهد تونس للترجمة في باريس
22 جانفي 2018
-
18:03قفصة: مهرب يحاول دهس عون امن بعد حجز كمية من المعسل
22 جانفي 2018
-
17:52نداء عاجل الى وزير الصحة: حامل وجنينها في خطر بعزيزة عثمانة
22 جانفي 2018
-
17:45الجهيناوي يتحادث بالجزائر مع نظيره الفرنسي
22 جانفي 2018
-
17:32التلفزيون السوري: مقتل 9 في قصف نفذته مجموعات مسلحة في دمشق
22 جانفي 2018
-
17:21مجلس القضاء العدلي يوافق على إلحاق القاضي يوسف الزواغي بخطة مدير عام بالديوانة
22 جانفي 2018
-
17:02امم افريقيا لكرة اليد: تونس تواجه الكونغو الديمقراطية في ربع النهائي
22 جانفي 2018
-
16:55باجة الجنوبية: ايقاف 4 اشخاص بتهمة قطع الطريق واحداث الشغب
22 جانفي 2018
-
16:51الشاهد يستقبل وزير البيئة والطاقة الفنلندي
22 جانفي 2018
-
-
16:14أنباء عن اقتحام مسلح فندقا في أتلانتا الأمريكية
22 جانفي 2018
-
16:02ريال مدريد يتلقى ضربة جديدة
22 جانفي 2018
-
-
15:33جندوبة: القبض على كهل بتهمة سرقة معدات صوتية بقيمة 13 ألف دينار
22 جانفي 2018
-
15:14جمعية أحباء المكتبة والكتٌاب ببن عروس: إتفاقية تعاون مع الفهرس العربي الموحٌد
22 جانفي 2018
-
14:59بطولة افريقيا لكرة اليد: تونس تتصدر مجموعتها وتتأهل لربع النهائي
22 جانفي 2018
-
14:49المنستير: تسجيل 8 حالات وفاة لمصابين بمرض الانفلونزا الوافدة
22 جانفي 2018
-
14:38خطايا مالية ثقلية تهدد ملقي فواضل البناء وغيرها على ملك الدولة العمومي
22 جانفي 2018