جندوبة: القبض على كهل بتهمة سرقة معدات صوتية بقيمة 13 ألف دينار‎

جندوبة - الشروق اون لاين - عبد الكريم :

تمكن اليوم الاثنين اعوان مركز الامن الوطني بجندوبة من ايقاف كهل بتهمة سرقة معدات صوتية.

و تمت عملية الايقاف على اثر بلاغ من مواطن تفيد بسرقة معدات صوتية معدة للكراء من محله الكائن بمدينة جندوبة و التي تقدر قيمتها الجملية ب 13 ألف دينار و بعد حصر الشبهة في احد الاشخاص و بعد استشارة النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة داهم أعوان مركز الأمن بجندوبة محلا تجاريا اين تم العثور على جميع المعدات المسروقة بالاضافة الى دراجة نارية من نوع " فيسبا " استعملت حسب التحريات في عملية السرقة .

هذا وتم ايقاف المتهم وهو من أصحاب السوابق العدلية كان قد تمتع بالعفو في جانفي 2017 و الذي سيتم بعد استكمال الأبحاث عرضه على النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة بتهمة السرقة الموصوفة .