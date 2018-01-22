المنستير: تسجيل 8 حالات وفاة لمصابين بمرض الانفلونزا الوافدة

سجّل المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير 8 حالات وفاة من مجموع 71 شخصا في حالة حرجة يعانون من الانفلونزا الوافدة أو النزلة الموسمية ومن التهاب حاد على مستوى الجهاز التنفسي ما استوجب إيواءهم بالمستشفى، وفق ما ذكره، اليوم الاثنين، الطبيب المختص في الأمراض السارية بذات المستشفى، شوقي الوصيف.

وأوضح الوصيف لـ(وات) أن من بين حالات الوفاة المسجلة حالة رضيعة تبلغ سنتين من العمر، توفيت يوم 31 ديسمبر 2017 بسبب تطور إصابتها إلى فيروس "هاش1 ان1"، في حين أن السبب المباشر لوفاة الحالات السبع الأخرى ليس الانفلونزا الموسمية باعتبار أنّ منهم من يعاني من قصور في الجهاز التنفسي أو قصور في مستوى القلب أو داء السكري في مرحلة متقدمة.

وأضاف أنه يوجد، حاليا، 14 حالة تحت الرعاية الطبية بالمستشفي الجامعي فطومة بورقيبة وليس من بينها أية حالة مصابة بنزلة موسمية من نوع "هاش1 ان1"، في حين أنّ 49 شخصا من بين 71 غادروا المستشفى ويبلغ معدل عمر الذين وقع إيواؤهم 50 سنة وجميعهم أصيلي ولايات المنستير والقصرين والقيروان وقفصة وسيدي بوزيد.

وتظل أفضل طرق الوقاية من الإصابة بالنزلة الموسمية هي غسل الأيادي بطريقة ناجعة، واستعمال المناديل الصحية الورقية عند العطاس أو السعال، والحرص على إلقائها في سلة الفضلات، والتلقيح كلّ سنة خاصة بالنسبة إلى من أعمارهم تفوق 65 سنة، ومن يعانون من أمراض مزمنة كالقلب والرئة والقصور الكلوي أو على مستوى المخ والمرأة الحامل، إلى جانب مواصلة تحسيس التلاميذ بالتنسيق بين الإدارة الجهوية للصحة والمندوبية الجهوية للتربية للتوقي من الإصابة بالنزلة الموسمية ، حسب ذات المصدر.