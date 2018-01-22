المنستير: تسجيل 8 حالات وفاة لمصابين بمرض الانفلونزا الوافدة

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سجّل المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير 8 حالات وفاة من مجموع 71 شخصا في حالة حرجة يعانون من الانفلونزا الوافدة أو النزلة الموسمية ومن التهاب حاد على مستوى الجهاز التنفسي ما استوجب إيواءهم بالمستشفى، وفق ما ذكره، اليوم الاثنين، الطبيب المختص في الأمراض السارية بذات المستشفى، شوقي الوصيف.
وأوضح الوصيف لـ(وات) أن من بين حالات الوفاة المسجلة حالة رضيعة تبلغ سنتين من العمر، توفيت يوم 31 ديسمبر 2017 بسبب تطور إصابتها إلى فيروس "هاش1 ان1"، في حين أن السبب المباشر لوفاة الحالات السبع الأخرى ليس الانفلونزا الموسمية باعتبار أنّ منهم من يعاني من قصور في الجهاز التنفسي أو قصور في مستوى القلب أو داء السكري في مرحلة متقدمة.
وأضاف أنه يوجد، حاليا، 14 حالة تحت الرعاية الطبية بالمستشفي الجامعي فطومة بورقيبة وليس من بينها أية حالة مصابة بنزلة موسمية من نوع "هاش1 ان1"، في حين أنّ 49 شخصا من بين 71 غادروا المستشفى ويبلغ معدل عمر الذين وقع إيواؤهم 50 سنة وجميعهم أصيلي ولايات المنستير والقصرين والقيروان وقفصة وسيدي بوزيد.
وتظل أفضل طرق الوقاية من الإصابة بالنزلة الموسمية هي غسل الأيادي بطريقة ناجعة، واستعمال المناديل الصحية الورقية عند العطاس أو السعال، والحرص على إلقائها في سلة الفضلات، والتلقيح كلّ سنة خاصة بالنسبة إلى من أعمارهم تفوق 65 سنة، ومن يعانون من أمراض مزمنة كالقلب والرئة والقصور الكلوي أو على مستوى المخ والمرأة الحامل، إلى جانب مواصلة تحسيس التلاميذ بالتنسيق بين الإدارة الجهوية للصحة والمندوبية الجهوية للتربية للتوقي من الإصابة بالنزلة الموسمية ، حسب ذات المصدر.
سجّل المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير 8 حالات وفاة من مجموع 71 شخصا في حالة حرجة يعانون من الانفلونزا الوافدة أو النزلة الموسمية ومن التهاب حاد على مستوى الجهاز التنفسي ما استوجب إيواءهم بالمستشفى، وفق ما ذكره، اليوم الاثنين، الطبيب المختص في الأمراض السارية بذات المستشفى، شوقي الوصيف.
وأوضح الوصيف لـ(وات) أن من بين حالات الوفاة المسجلة حالة رضيعة تبلغ سنتين من العمر، توفيت يوم 31 ديسمبر 2017 بسبب تطور إصابتها إلى فيروس "هاش1 ان1"، في حين أن السبب المباشر لوفاة الحالات السبع الأخرى ليس الانفلونزا الموسمية باعتبار أنّ منهم من يعاني من قصور في الجهاز التنفسي أو قصور في مستوى القلب أو داء السكري في مرحلة متقدمة.
وأضاف أنه يوجد، حاليا، 14 حالة تحت الرعاية الطبية بالمستشفي الجامعي فطومة بورقيبة وليس من بينها أية حالة مصابة بنزلة موسمية من نوع "هاش1 ان1"، في حين أنّ 49 شخصا من بين 71 غادروا المستشفى ويبلغ معدل عمر الذين وقع إيواؤهم 50 سنة وجميعهم أصيلي ولايات المنستير والقصرين والقيروان وقفصة وسيدي بوزيد.
وتظل أفضل طرق الوقاية من الإصابة بالنزلة الموسمية هي غسل الأيادي بطريقة ناجعة، واستعمال المناديل الصحية الورقية عند العطاس أو السعال، والحرص على إلقائها في سلة الفضلات، والتلقيح كلّ سنة خاصة بالنسبة إلى من أعمارهم تفوق 65 سنة، ومن يعانون من أمراض مزمنة كالقلب والرئة والقصور الكلوي أو على مستوى المخ والمرأة الحامل، إلى جانب مواصلة تحسيس التلاميذ بالتنسيق بين الإدارة الجهوية للصحة والمندوبية الجهوية للتربية للتوقي من الإصابة بالنزلة الموسمية ، حسب ذات المصدر.
-
18:42العاصمة: ضبط شخصين بصدد إخفاء أدوية مخدّرة داخل سيّارة قصد تهريبها الى الخارج
22 جانفي 2018
-
-
18:07معهد تونس للترجمة في باريس
22 جانفي 2018
-
18:03قفصة: مهرب يحاول دهس عون امن بعد حجز كمية من المعسل
22 جانفي 2018
-
17:52نداء عاجل الى وزير الصحة: حامل وجنينها في خطر بعزيزة عثمانة
22 جانفي 2018
-
17:45الجهيناوي يتحادث بالجزائر مع نظيره الفرنسي
22 جانفي 2018
-
17:32التلفزيون السوري: مقتل 9 في قصف نفذته مجموعات مسلحة في دمشق
22 جانفي 2018
-
17:21مجلس القضاء العدلي يوافق على إلحاق القاضي يوسف الزواغي بخطة مدير عام بالديوانة
22 جانفي 2018
-
17:02امم افريقيا لكرة اليد: تونس تواجه الكونغو الديمقراطية في ربع النهائي
22 جانفي 2018
-
16:55باجة الجنوبية: ايقاف 4 اشخاص بتهمة قطع الطريق واحداث الشغب
22 جانفي 2018
-
16:51الشاهد يستقبل وزير البيئة والطاقة الفنلندي
22 جانفي 2018
-
-
16:14أنباء عن اقتحام مسلح فندقا في أتلانتا الأمريكية
22 جانفي 2018
-
16:02ريال مدريد يتلقى ضربة جديدة
22 جانفي 2018
-
-
15:33جندوبة: القبض على كهل بتهمة سرقة معدات صوتية بقيمة 13 ألف دينار
22 جانفي 2018
-
15:14جمعية أحباء المكتبة والكتٌاب ببن عروس: إتفاقية تعاون مع الفهرس العربي الموحٌد
22 جانفي 2018
-
14:59بطولة افريقيا لكرة اليد: تونس تتصدر مجموعتها وتتأهل لربع النهائي
22 جانفي 2018
-
14:49المنستير: تسجيل 8 حالات وفاة لمصابين بمرض الانفلونزا الوافدة
22 جانفي 2018
-
14:38خطايا مالية ثقلية تهدد ملقي فواضل البناء وغيرها على ملك الدولة العمومي
22 جانفي 2018