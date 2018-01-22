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يوم الاثنين 22 جانفي 2018
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خطايا مالية ثقلية تهدد ملقي فواضل البناء وغيرها على ملك الدولة العمومي
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الأولى
خطايا مالية ثقلية تهدد ملقي فواضل البناء وغيرها على ملك الدولة العمومي
22 جانفي 2018 | 14:38

سيواجه المواطنون، في غضون شهرين، خطايا ثقيلة في حالة إلقاء فواضل البناء أو الأتربة أو بقايا النباتات والأشجار ونفايات الحدائق والفضلات المنزلية دون ترخيص أو توقف العربات بأماكن غير مخصصة لذلك أو إقامة الركائز الإشهارية دون ترخيص على ملك الدولة العمومي للطرقات أو الإضرار وتهشيم الملك العمومي.

ويضبط الأمر الحكومي عدد 59 لسنة 2018 مؤرخ في 16 جانفي 2018، والذي تم نشره بالرائد الرسمي للبلاد التونسية بتاريخ 19 جانفي 2018 وفق الجدول التعريفي لمقدار الخطية الإدارية المنصوص عليه بالفصل 45 (جديد) من القانون عدد 20 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات.

وتدخل أحكام الأمر الحكومي حيز التطبيق في ظرف 60 يوما إبتداء من تاريخ نشرها بالرائد الرسمي مع الترفيع في مقدار الخطية بنسبة 10 بالمائة كل خمس سنوات.

وتم ضبط هذه الخطايا كالاتي:

/إلقاء فواضل البناء أو الأتربة أو بقايا النباتات والأشجار ونفايات الحدائق والفضلات المنزلية على ملك الدولة العمومي للطرقات أو بمناطق الإرتفاق المخصصة له: خطية بقيمة 1000 د عن كل عملية.

/وقوف العربات في الاماكن غير المخصصة لذلك أو غير المرخص فيهاا او تعيق حركة الجولان: 300 د عن كل عربة.

/توفق العربات في غير الاماكن المخصصة لذلك أو غير المرخص فيها أو تعيق حركة الجولان: 200 د عن كل عربة.

/تركيز بنايات أو أكشاك دون ترخيص على ملك الدولة العمومي للطرقات او بمناطق الإرتفاق المخصصة له: 100 د عن كل متر مربع.

/إقامة الركائز الإشهارية دون ترخيص على ملك الدولة العمومي للطرقات أو القابلة للرؤية منه على العقارات المجاورة، مقدار الخطية الإدارية بالدينار: 2000د عن كل ركيزة إشهارية.

/وضع اللافتات الإشهارية من المادة اللينة دون ترخيص على ملك الدولة العمومي للطرقات أو القابلة للرؤية منه على العقارات المجاورة: 1000د عن كل لافتة إشهارية.

/إلصاق سندات اشهارية او ارشادية أو إعلامية أو توجيهية تحت الجسور أو على الأعمدة الكهربائية أو المنشات والتجهيزات التابعة لملك الدولة العمومي للطرقات أو الكتابة عليها: 300 د عن كل عملية.

/سكب زيوت أو مواد سائلة مضرة او خرسانة على قارعة ملك الدولة العمومي للطرقات وارتفاقاته وبمنشات تصريف مياه الأمطار والمساحات الخضراء ومختلف فضاءات التابعة للملك الدولة العمومي للطرقات: 600 د عن كل عملية.

/تصريف المياه المستعملة على قارعة الطرقات أو بقنوات تصريف مياه الأمطار: 400 د عن كل عملية.

/حفر ملك الدولة العمومي للطرقات: 100 د عن كل عملية.

/إقامة مخفضات سرعة عشوائيا على ملك الدولة العمومي للطرقات: 1000 د عن كل مخفض سرعة.

/مد قنوات الري أو أي نوع اخر من القنوات على ملك الدولة العمومي للطرقات: 100 د عن كل متر خطي.

/تهشيم عمود كهربائي: 2000 د عن كل عملية.

/تهشيم فوانيس الأعمدة الكهربائية والإضرار برسومات الطريق أو النقاط الكيلومترية وكل التجهيزات الأخرى التابعة للملك العمومي للطرقات او الكتابة عليها: 400 د عن كل عملية.

/تهشيم إشارات أو علامات المرور العمودية: 1000 د عن كل عملية.

/تهشيم زلاقات الأمان: 100 د عن كل متر خطي.

/الربط بعمود كهربائي للتزود بالكهرباء: 2000 د عن كل عملية.

/الانتصاب بواسطة وسائل النقل أو غيرها لبيع الخضر والغلال ومختلف السلع على ملك الدولة العمومي للطرقات: 300 د عن كل عملية.

/ترك عربة أو هيكل عربة مهمل أو بغرض استغلالها على ملك الدولة العمومي للطرقات او بمناطق الارتفاق المخصصة له: 500 د عن كل عربة أو هيكل عربة.

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الأولى
خطايا مالية ثقلية تهدد ملقي فواضل البناء وغيرها على ملك الدولة العمومي
22 جانفي 2018 | 14:38

سيواجه المواطنون، في غضون شهرين، خطايا ثقيلة في حالة إلقاء فواضل البناء أو الأتربة أو بقايا النباتات والأشجار ونفايات الحدائق والفضلات المنزلية دون ترخيص أو توقف العربات بأماكن غير مخصصة لذلك أو إقامة الركائز الإشهارية دون ترخيص على ملك الدولة العمومي للطرقات أو الإضرار وتهشيم الملك العمومي.

ويضبط الأمر الحكومي عدد 59 لسنة 2018 مؤرخ في 16 جانفي 2018، والذي تم نشره بالرائد الرسمي للبلاد التونسية بتاريخ 19 جانفي 2018 وفق الجدول التعريفي لمقدار الخطية الإدارية المنصوص عليه بالفصل 45 (جديد) من القانون عدد 20 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات.

وتدخل أحكام الأمر الحكومي حيز التطبيق في ظرف 60 يوما إبتداء من تاريخ نشرها بالرائد الرسمي مع الترفيع في مقدار الخطية بنسبة 10 بالمائة كل خمس سنوات.

وتم ضبط هذه الخطايا كالاتي:

/إلقاء فواضل البناء أو الأتربة أو بقايا النباتات والأشجار ونفايات الحدائق والفضلات المنزلية على ملك الدولة العمومي للطرقات أو بمناطق الإرتفاق المخصصة له: خطية بقيمة 1000 د عن كل عملية.

/وقوف العربات في الاماكن غير المخصصة لذلك أو غير المرخص فيهاا او تعيق حركة الجولان: 300 د عن كل عربة.

/توفق العربات في غير الاماكن المخصصة لذلك أو غير المرخص فيها أو تعيق حركة الجولان: 200 د عن كل عربة.

/تركيز بنايات أو أكشاك دون ترخيص على ملك الدولة العمومي للطرقات او بمناطق الإرتفاق المخصصة له: 100 د عن كل متر مربع.

/إقامة الركائز الإشهارية دون ترخيص على ملك الدولة العمومي للطرقات أو القابلة للرؤية منه على العقارات المجاورة، مقدار الخطية الإدارية بالدينار: 2000د عن كل ركيزة إشهارية.

/وضع اللافتات الإشهارية من المادة اللينة دون ترخيص على ملك الدولة العمومي للطرقات أو القابلة للرؤية منه على العقارات المجاورة: 1000د عن كل لافتة إشهارية.

/إلصاق سندات اشهارية او ارشادية أو إعلامية أو توجيهية تحت الجسور أو على الأعمدة الكهربائية أو المنشات والتجهيزات التابعة لملك الدولة العمومي للطرقات أو الكتابة عليها: 300 د عن كل عملية.

/سكب زيوت أو مواد سائلة مضرة او خرسانة على قارعة ملك الدولة العمومي للطرقات وارتفاقاته وبمنشات تصريف مياه الأمطار والمساحات الخضراء ومختلف فضاءات التابعة للملك الدولة العمومي للطرقات: 600 د عن كل عملية.

/تصريف المياه المستعملة على قارعة الطرقات أو بقنوات تصريف مياه الأمطار: 400 د عن كل عملية.

/حفر ملك الدولة العمومي للطرقات: 100 د عن كل عملية.

/إقامة مخفضات سرعة عشوائيا على ملك الدولة العمومي للطرقات: 1000 د عن كل مخفض سرعة.

/مد قنوات الري أو أي نوع اخر من القنوات على ملك الدولة العمومي للطرقات: 100 د عن كل متر خطي.

/تهشيم عمود كهربائي: 2000 د عن كل عملية.

/تهشيم فوانيس الأعمدة الكهربائية والإضرار برسومات الطريق أو النقاط الكيلومترية وكل التجهيزات الأخرى التابعة للملك العمومي للطرقات او الكتابة عليها: 400 د عن كل عملية.

/تهشيم إشارات أو علامات المرور العمودية: 1000 د عن كل عملية.

/تهشيم زلاقات الأمان: 100 د عن كل متر خطي.

/الربط بعمود كهربائي للتزود بالكهرباء: 2000 د عن كل عملية.

/الانتصاب بواسطة وسائل النقل أو غيرها لبيع الخضر والغلال ومختلف السلع على ملك الدولة العمومي للطرقات: 300 د عن كل عملية.

/ترك عربة أو هيكل عربة مهمل أو بغرض استغلالها على ملك الدولة العمومي للطرقات او بمناطق الارتفاق المخصصة له: 500 د عن كل عربة أو هيكل عربة.

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