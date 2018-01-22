المكناسي: كهل ينتحر شنقا

سيدي بوزيد - الشروق اون لاين- قيس العماري

أقدم منذ قليل كهل يبلع من العمر 50 عاما وأب لثلاثة ابناء على الانتحار شنقا بشجرة زيتون بمعتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد. هذا وتحولت وحدات من الحرس الوطني الى مكان الحادثة وقامت بمعاينة الجثة وفتح بحث في الغرض ورفع الجثة بعد ذلك الى الطب الشرعي لتحديد الاسباب الحقيقية للوفاة. هذا ولا تزال اسباب وملابسات إقدام الكهل على الانتحار غامضة الى حد الان.