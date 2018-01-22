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يوم الاثنين 22 جانفي 2018
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المكناسي: كهل ينتحر شنقا
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القضائي
المكناسي: كهل ينتحر شنقا
22 جانفي 2018 | 14:35

سيدي بوزيد - الشروق اون لاين- قيس العماري

أقدم منذ قليل كهل يبلع من العمر 50 عاما وأب لثلاثة ابناء على الانتحار شنقا بشجرة زيتون بمعتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد. هذا وتحولت وحدات من الحرس الوطني الى مكان الحادثة وقامت بمعاينة الجثة وفتح بحث في الغرض ورفع الجثة بعد ذلك الى الطب الشرعي لتحديد الاسباب الحقيقية للوفاة. هذا ولا تزال اسباب وملابسات إقدام الكهل على الانتحار غامضة الى حد الان.

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القضائي
المكناسي: كهل ينتحر شنقا
22 جانفي 2018 | 14:35

سيدي بوزيد - الشروق اون لاين- قيس العماري

أقدم منذ قليل كهل يبلع من العمر 50 عاما وأب لثلاثة ابناء على الانتحار شنقا بشجرة زيتون بمعتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد. هذا وتحولت وحدات من الحرس الوطني الى مكان الحادثة وقامت بمعاينة الجثة وفتح بحث في الغرض ورفع الجثة بعد ذلك الى الطب الشرعي لتحديد الاسباب الحقيقية للوفاة. هذا ولا تزال اسباب وملابسات إقدام الكهل على الانتحار غامضة الى حد الان.

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قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء اليوم على صفحتها الرسمية في الفايسبوك ان وحدات الأمن الوطني التّابعة...
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قفصة: مهرب يحاول دهس عون امن بعد حجز كمية من المعسل
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مجلس القضاء العدلي يوافق على إلحاق القاضي يوسف الزواغي بخطة مدير عام بالديوانة ‎
22 جانفي 2018 السّاعة 17:21
تونس - الشروق اون لاين - ايمان بن عزيزة: علمت "الشروق اون لابن " ان مجلس القضاء العدلي قرر بجلسته العامة...
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باجة الجنوبية: ايقاف 4 اشخاص بتهمة قطع الطريق واحداث الشغب
22 جانفي 2018 السّاعة 16:55
مكتب باجة – الشروق اون لاين : نجحت فرقة الابحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بباجة في ايقاف 4 اشخاص يشتبه...
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خالد الحدّاد
هوس مرضي برئاسية 2019
لا تنفكّ مستجدّات الساحة الوطنيّة، من أحداث ومواقف وتصريحات، تكشفُ عن هوس يكاد يكون مرضيا لدى نُخبتنا بالانتخابات الرئاسيّة، إذ على الرغم من أنّ موعدها تفصلنا عنه قرابة العامين...
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