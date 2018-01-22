بعد اغلاقه لـ30 سنة: والي بنزرت يفتتح قصر المؤتمرات

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تونس –الشروق اون لاين- منى البوعزيزي
نظمت مصالح ولاية بنزرت يومي السبت والاحد بمشاركة كل الهياكل والاطراف الرسمية والمجتمعية حملة نظافة لواحد من الفضاءات المعمارية الفريدة بالجهة والوطنية الكبيرة سواء في بنزرت او كامل البلاد وهو قصر المؤتمرات ببنزرت الذي انجز في ستينيات القرن الماضي لاحتضان مؤتمر المصير للحزب الاشتراكي الدستوري.
كما يعتبر قصر المؤتمرات من الاماكن الشهيرة جهويا ووطنيا واقليميا خاصة وانه يعتبر وبشهادة العارفين القصر الوحيد والفضاء الفريد الذي يظم حوالي 1800 مقعد كما كان الفضاء الوحيد الذي احتضن كل رجالات السياسة والرؤساء العرب والزعماء الأفارقة الذين كانوا من ضيوف الزعيم المرحوم الحبيب بورقيبة عند زياراته لولاية بنزرت بمناسبة ذكرى الجلاء المجيد.
وبحضور والي بنزرت محمد قويدر ومعتمدي بنزرت الكبرى والمعتمد الاول والكاتب العام وشيخ المدينة رئيس النيابة الخصوصية وعدد من المكونات الادارية العمومية والمؤسساتية، تم إعادة احياء الحياة لمعلم تاريخي يعتبر من خصوصيات الجهة ككل وكعنوان للنضال والوطنية.
تونس –الشروق اون لاين- منى البوعزيزي
نظمت مصالح ولاية بنزرت يومي السبت والاحد بمشاركة كل الهياكل والاطراف الرسمية والمجتمعية حملة نظافة لواحد من الفضاءات المعمارية الفريدة بالجهة والوطنية الكبيرة سواء في بنزرت او كامل البلاد وهو قصر المؤتمرات ببنزرت الذي انجز في ستينيات القرن الماضي لاحتضان مؤتمر المصير للحزب الاشتراكي الدستوري.
كما يعتبر قصر المؤتمرات من الاماكن الشهيرة جهويا ووطنيا واقليميا خاصة وانه يعتبر وبشهادة العارفين القصر الوحيد والفضاء الفريد الذي يظم حوالي 1800 مقعد كما كان الفضاء الوحيد الذي احتضن كل رجالات السياسة والرؤساء العرب والزعماء الأفارقة الذين كانوا من ضيوف الزعيم المرحوم الحبيب بورقيبة عند زياراته لولاية بنزرت بمناسبة ذكرى الجلاء المجيد.
وبحضور والي بنزرت محمد قويدر ومعتمدي بنزرت الكبرى والمعتمد الاول والكاتب العام وشيخ المدينة رئيس النيابة الخصوصية وعدد من المكونات الادارية العمومية والمؤسساتية، تم إعادة احياء الحياة لمعلم تاريخي يعتبر من خصوصيات الجهة ككل وكعنوان للنضال والوطنية.
-
18:42العاصمة: ضبط شخصين بصدد إخفاء أدوية مخدّرة داخل سيّارة قصد تهريبها الى الخارج
22 جانفي 2018
-
-
18:07معهد تونس للترجمة في باريس
22 جانفي 2018
-
18:03قفصة: مهرب يحاول دهس عون امن بعد حجز كمية من المعسل
22 جانفي 2018
-
17:52نداء عاجل الى وزير الصحة: حامل وجنينها في خطر بعزيزة عثمانة
22 جانفي 2018
-
17:45الجهيناوي يتحادث بالجزائر مع نظيره الفرنسي
22 جانفي 2018
-
17:32التلفزيون السوري: مقتل 9 في قصف نفذته مجموعات مسلحة في دمشق
22 جانفي 2018
-
17:21مجلس القضاء العدلي يوافق على إلحاق القاضي يوسف الزواغي بخطة مدير عام بالديوانة
22 جانفي 2018
-
17:02امم افريقيا لكرة اليد: تونس تواجه الكونغو الديمقراطية في ربع النهائي
22 جانفي 2018
-
16:55باجة الجنوبية: ايقاف 4 اشخاص بتهمة قطع الطريق واحداث الشغب
22 جانفي 2018
-
16:51الشاهد يستقبل وزير البيئة والطاقة الفنلندي
22 جانفي 2018
-
-
16:14أنباء عن اقتحام مسلح فندقا في أتلانتا الأمريكية
22 جانفي 2018
-
16:02ريال مدريد يتلقى ضربة جديدة
22 جانفي 2018
-
-
15:33جندوبة: القبض على كهل بتهمة سرقة معدات صوتية بقيمة 13 ألف دينار
22 جانفي 2018
-
15:14جمعية أحباء المكتبة والكتٌاب ببن عروس: إتفاقية تعاون مع الفهرس العربي الموحٌد
22 جانفي 2018
-
14:59بطولة افريقيا لكرة اليد: تونس تتصدر مجموعتها وتتأهل لربع النهائي
22 جانفي 2018
-
14:49المنستير: تسجيل 8 حالات وفاة لمصابين بمرض الانفلونزا الوافدة
22 جانفي 2018
-
14:38خطايا مالية ثقلية تهدد ملقي فواضل البناء وغيرها على ملك الدولة العمومي
22 جانفي 2018