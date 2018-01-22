بعد اغلاقه لـ30 سنة: والي بنزرت يفتتح قصر المؤتمرات

تونس –الشروق اون لاين- منى البوعزيزي

نظمت مصالح ولاية بنزرت يومي السبت والاحد بمشاركة كل الهياكل والاطراف الرسمية والمجتمعية حملة نظافة لواحد من الفضاءات المعمارية الفريدة بالجهة والوطنية الكبيرة سواء في بنزرت او كامل البلاد وهو قصر المؤتمرات ببنزرت الذي انجز في ستينيات القرن الماضي لاحتضان مؤتمر المصير للحزب الاشتراكي الدستوري.

كما يعتبر قصر المؤتمرات من الاماكن الشهيرة جهويا ووطنيا واقليميا خاصة وانه يعتبر وبشهادة العارفين القصر الوحيد والفضاء الفريد الذي يظم حوالي 1800 مقعد كما كان الفضاء الوحيد الذي احتضن كل رجالات السياسة والرؤساء العرب والزعماء الأفارقة الذين كانوا من ضيوف الزعيم المرحوم الحبيب بورقيبة عند زياراته لولاية بنزرت بمناسبة ذكرى الجلاء المجيد.

وبحضور والي بنزرت محمد قويدر ومعتمدي بنزرت الكبرى والمعتمد الاول والكاتب العام وشيخ المدينة رئيس النيابة الخصوصية وعدد من المكونات الادارية العمومية والمؤسساتية، تم إعادة احياء الحياة لمعلم تاريخي يعتبر من خصوصيات الجهة ككل وكعنوان للنضال والوطنية.