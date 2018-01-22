عشرات المستوطنين يقتحمون مجددا باحات المسجد الأقصى

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اقتحم 33 مستوطنا خلال الفترة الصباحية من اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة وبحراسة مشددة ومعززة من عناصر الوحدات الخاصة في قوات الاحتلال.
وتجول المستوطنون في أرجاء المسجد المبارك، واستمعوا في منطقة باب الرحمة إلى شرح حول أسطورة الهيكل المزعوم.
وتتم الاقتحامات من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى الذي تسيطر عليه شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وعادة ما تجري الاقتحامات على شكل مجموعات تقوم بجولات داخل المسجد، حيث تجري في الفترة الصباحية وفترة ما بعد صلاة الظهر.
ويشهد المسجد الأقصى اقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين، في محاولة لفرض التقسيم المكاني على الأقصى وعلى المسلمين، فيما يرفض المرابطون في الأقصى كافة محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتقسيمه.
يذكر أن أعداد المستوطنين المقتحمين للأقصى، ازدادت بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة للاحتلال.
اقتحم 33 مستوطنا خلال الفترة الصباحية من اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة وبحراسة مشددة ومعززة من عناصر الوحدات الخاصة في قوات الاحتلال.
وتجول المستوطنون في أرجاء المسجد المبارك، واستمعوا في منطقة باب الرحمة إلى شرح حول أسطورة الهيكل المزعوم.
وتتم الاقتحامات من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى الذي تسيطر عليه شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وعادة ما تجري الاقتحامات على شكل مجموعات تقوم بجولات داخل المسجد، حيث تجري في الفترة الصباحية وفترة ما بعد صلاة الظهر.
ويشهد المسجد الأقصى اقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين، في محاولة لفرض التقسيم المكاني على الأقصى وعلى المسلمين، فيما يرفض المرابطون في الأقصى كافة محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتقسيمه.
يذكر أن أعداد المستوطنين المقتحمين للأقصى، ازدادت بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة للاحتلال.
-
18:42العاصمة: ضبط شخصين بصدد إخفاء أدوية مخدّرة داخل سيّارة قصد تهريبها الى الخارج
22 جانفي 2018
-
-
18:07معهد تونس للترجمة في باريس
22 جانفي 2018
-
18:03قفصة: مهرب يحاول دهس عون امن بعد حجز كمية من المعسل
22 جانفي 2018
-
17:52نداء عاجل الى وزير الصحة: حامل وجنينها في خطر بعزيزة عثمانة
22 جانفي 2018
-
17:45الجهيناوي يتحادث بالجزائر مع نظيره الفرنسي
22 جانفي 2018
-
17:32التلفزيون السوري: مقتل 9 في قصف نفذته مجموعات مسلحة في دمشق
22 جانفي 2018
-
17:21مجلس القضاء العدلي يوافق على إلحاق القاضي يوسف الزواغي بخطة مدير عام بالديوانة
22 جانفي 2018
-
17:02امم افريقيا لكرة اليد: تونس تواجه الكونغو الديمقراطية في ربع النهائي
22 جانفي 2018
-
16:55باجة الجنوبية: ايقاف 4 اشخاص بتهمة قطع الطريق واحداث الشغب
22 جانفي 2018
-
16:51الشاهد يستقبل وزير البيئة والطاقة الفنلندي
22 جانفي 2018
-
-
16:14أنباء عن اقتحام مسلح فندقا في أتلانتا الأمريكية
22 جانفي 2018
-
16:02ريال مدريد يتلقى ضربة جديدة
22 جانفي 2018
-
-
15:33جندوبة: القبض على كهل بتهمة سرقة معدات صوتية بقيمة 13 ألف دينار
22 جانفي 2018
-
15:14جمعية أحباء المكتبة والكتٌاب ببن عروس: إتفاقية تعاون مع الفهرس العربي الموحٌد
22 جانفي 2018
-
14:59بطولة افريقيا لكرة اليد: تونس تتصدر مجموعتها وتتأهل لربع النهائي
22 جانفي 2018
-
14:49المنستير: تسجيل 8 حالات وفاة لمصابين بمرض الانفلونزا الوافدة
22 جانفي 2018
-
14:38خطايا مالية ثقلية تهدد ملقي فواضل البناء وغيرها على ملك الدولة العمومي
22 جانفي 2018