عشرات المستوطنين يقتحمون مجددا باحات المسجد الأقصى

اقتحم 33 مستوطنا خلال الفترة الصباحية من اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة وبحراسة مشددة ومعززة من عناصر الوحدات الخاصة في قوات الاحتلال.

وتجول المستوطنون في أرجاء المسجد المبارك، واستمعوا في منطقة باب الرحمة إلى شرح حول أسطورة الهيكل المزعوم.

وتتم الاقتحامات من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى الذي تسيطر عليه شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وعادة ما تجري الاقتحامات على شكل مجموعات تقوم بجولات داخل المسجد، حيث تجري في الفترة الصباحية وفترة ما بعد صلاة الظهر.

ويشهد المسجد الأقصى اقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين، في محاولة لفرض التقسيم المكاني على الأقصى وعلى المسلمين، فيما يرفض المرابطون في الأقصى كافة محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتقسيمه.

يذكر أن أعداد المستوطنين المقتحمين للأقصى، ازدادت بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة للاحتلال.