جلسة عمل بين وزير الشؤون الاجتماعية ونظيرته الجزائرية

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بحث وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، اليوم الاثنين، خلال لقاء مع وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية غنية الدالية، سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي في مجال الرعاية الاجتماعية وتفعيل اللجنة القطاعية المشتركة للتعاون التونسي الجزائري في هذا المجال.
وأبرز الطرابلسي بالمناسبة استعداد الوزارة لدفع برامج العمل المشترك بهدف معالجة مختلف الظواهر الاجتماعية والحد منها داعيا إلى التفكير في مبادرات عملية مشتركة للحد من الفقر والتهميش خاصة بالمناطق الحدودية.
واستعرض في هذا الصدد المقاربة التونسية الشاملة للقضاء على الفقر، وأهم البرامج والتدخلات الاجتماعية لفائدة الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية ومحدودة الدخل.
وأبدت وزيرة التضامن الوطني الجزائرية غنية الدالية، استعداد بلدها لمزيد تطوير علاقاتها الثنائية مع تونس في مجال الرعاية الاجتماعية، وذلك من خلال تبادل التجارب والخبرات والزيارات، بغاية إنجاح العمل المشترك الرامي إلى تحسين الظروف المعيشية للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل بالبلدين.
وأوضحت أن الزيارة التي تؤديها والوفد المرافق لها إلى تونس يومي 22 و 23 جانفي 2018، تندرج في إطار متابعة تفعيل اتفاقية التعاون المبرمة بين تونس والجزائر في مجال الرعاية الاجتماعية الموقعة بتاريخ 22 أفريل 1993 والعمل على مزيد تقريب وجهات النظر المشتركة في المجال.
ويشمل برنامج زيارة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الجزائرية، زيارات ميدانية إلى مركز التأهيل المهني للقاصرين عن الحركة العضوية، والمعهد العالي للتربية المختصة بمنوبة، والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي. كما تعقد لقاءات مع كل من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة ورئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة.
بحث وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، اليوم الاثنين، خلال لقاء مع وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية غنية الدالية، سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي في مجال الرعاية الاجتماعية وتفعيل اللجنة القطاعية المشتركة للتعاون التونسي الجزائري في هذا المجال.
وأبرز الطرابلسي بالمناسبة استعداد الوزارة لدفع برامج العمل المشترك بهدف معالجة مختلف الظواهر الاجتماعية والحد منها داعيا إلى التفكير في مبادرات عملية مشتركة للحد من الفقر والتهميش خاصة بالمناطق الحدودية.
واستعرض في هذا الصدد المقاربة التونسية الشاملة للقضاء على الفقر، وأهم البرامج والتدخلات الاجتماعية لفائدة الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية ومحدودة الدخل.
وأبدت وزيرة التضامن الوطني الجزائرية غنية الدالية، استعداد بلدها لمزيد تطوير علاقاتها الثنائية مع تونس في مجال الرعاية الاجتماعية، وذلك من خلال تبادل التجارب والخبرات والزيارات، بغاية إنجاح العمل المشترك الرامي إلى تحسين الظروف المعيشية للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل بالبلدين.
وأوضحت أن الزيارة التي تؤديها والوفد المرافق لها إلى تونس يومي 22 و 23 جانفي 2018، تندرج في إطار متابعة تفعيل اتفاقية التعاون المبرمة بين تونس والجزائر في مجال الرعاية الاجتماعية الموقعة بتاريخ 22 أفريل 1993 والعمل على مزيد تقريب وجهات النظر المشتركة في المجال.
ويشمل برنامج زيارة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الجزائرية، زيارات ميدانية إلى مركز التأهيل المهني للقاصرين عن الحركة العضوية، والمعهد العالي للتربية المختصة بمنوبة، والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي. كما تعقد لقاءات مع كل من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة ورئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة.
-
18:42العاصمة: ضبط شخصين بصدد إخفاء أدوية مخدّرة داخل سيّارة قصد تهريبها الى الخارج
22 جانفي 2018
-
-
18:07معهد تونس للترجمة في باريس
22 جانفي 2018
-
18:03قفصة: مهرب يحاول دهس عون امن بعد حجز كمية من المعسل
22 جانفي 2018
-
17:52نداء عاجل الى وزير الصحة: حامل وجنينها في خطر بعزيزة عثمانة
22 جانفي 2018
-
17:45الجهيناوي يتحادث بالجزائر مع نظيره الفرنسي
22 جانفي 2018
-
17:32التلفزيون السوري: مقتل 9 في قصف نفذته مجموعات مسلحة في دمشق
22 جانفي 2018
-
17:21مجلس القضاء العدلي يوافق على إلحاق القاضي يوسف الزواغي بخطة مدير عام بالديوانة
22 جانفي 2018
-
17:02امم افريقيا لكرة اليد: تونس تواجه الكونغو الديمقراطية في ربع النهائي
22 جانفي 2018
-
16:55باجة الجنوبية: ايقاف 4 اشخاص بتهمة قطع الطريق واحداث الشغب
22 جانفي 2018
-
16:51الشاهد يستقبل وزير البيئة والطاقة الفنلندي
22 جانفي 2018
-
-
16:14أنباء عن اقتحام مسلح فندقا في أتلانتا الأمريكية
22 جانفي 2018
-
16:02ريال مدريد يتلقى ضربة جديدة
22 جانفي 2018
-
-
15:33جندوبة: القبض على كهل بتهمة سرقة معدات صوتية بقيمة 13 ألف دينار
22 جانفي 2018
-
15:14جمعية أحباء المكتبة والكتٌاب ببن عروس: إتفاقية تعاون مع الفهرس العربي الموحٌد
22 جانفي 2018
-
14:59بطولة افريقيا لكرة اليد: تونس تتصدر مجموعتها وتتأهل لربع النهائي
22 جانفي 2018
-
14:49المنستير: تسجيل 8 حالات وفاة لمصابين بمرض الانفلونزا الوافدة
22 جانفي 2018
-
14:38خطايا مالية ثقلية تهدد ملقي فواضل البناء وغيرها على ملك الدولة العمومي
22 جانفي 2018