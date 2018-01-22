جلسة عمل بين وزير الشؤون الاجتماعية ونظيرته الجزائرية

بحث وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، اليوم الاثنين، خلال لقاء مع وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية غنية الدالية، سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي في مجال الرعاية الاجتماعية وتفعيل اللجنة القطاعية المشتركة للتعاون التونسي الجزائري في هذا المجال.

وأبرز الطرابلسي بالمناسبة استعداد الوزارة لدفع برامج العمل المشترك بهدف معالجة مختلف الظواهر الاجتماعية والحد منها داعيا إلى التفكير في مبادرات عملية مشتركة للحد من الفقر والتهميش خاصة بالمناطق الحدودية.

واستعرض في هذا الصدد المقاربة التونسية الشاملة للقضاء على الفقر، وأهم البرامج والتدخلات الاجتماعية لفائدة الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية ومحدودة الدخل.

وأبدت وزيرة التضامن الوطني الجزائرية غنية الدالية، استعداد بلدها لمزيد تطوير علاقاتها الثنائية مع تونس في مجال الرعاية الاجتماعية، وذلك من خلال تبادل التجارب والخبرات والزيارات، بغاية إنجاح العمل المشترك الرامي إلى تحسين الظروف المعيشية للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل بالبلدين.

وأوضحت أن الزيارة التي تؤديها والوفد المرافق لها إلى تونس يومي 22 و 23 جانفي 2018، تندرج في إطار متابعة تفعيل اتفاقية التعاون المبرمة بين تونس والجزائر في مجال الرعاية الاجتماعية الموقعة بتاريخ 22 أفريل 1993 والعمل على مزيد تقريب وجهات النظر المشتركة في المجال.

ويشمل برنامج زيارة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الجزائرية، زيارات ميدانية إلى مركز التأهيل المهني للقاصرين عن الحركة العضوية، والمعهد العالي للتربية المختصة بمنوبة، والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي. كما تعقد لقاءات مع كل من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة ورئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة.