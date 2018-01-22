قفصة: عودة الهدوء الى معتمديات المظيلة والمتلوي والرديف

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عاد الهدوء، صباح اليوم الاثنين، إلى معتمديات المظيلة والمتلوي والرديف بولاية قفصة، وذلك اثر الاحتجاجات الليلية التي شهدتها منطقة الحوض المنجمي على خلفية نتائج القسط الرابع لمناظرة أعوان التنفيذ لانتداب 1700 عون صلب شركة فسفاط قفصة، وفق ما أكده والي قفصة منذر العريبي.
وأوضح العريبي، في تصريح لـ(وات)، أن المحتجين بمعتمدية المظيلة حاولوا مساء أمس اقتحام مركزي الأمن والحرس، وقاموا في المظيلة بحرق سيارة خاصة، وعمدوا إلى تهشيم واجهة فرع بنكي بالمنطقة إضافة إلى خلع مكتب "الارتال" للقطار، مشيرا إلى انه تم تسجيل إصابة 4 أمنيين خلال المواجهات مع المحتجين إضافة إلى أضرار لحقت السيارات الأمنية.
وأفاد العريبي بأنه تمت السيطرة على الوضع وتجري متابعته حاليا، حيث تسهر السلط الجهوية على سلامة المواطنين والمحتجين والأملاك العامة والخاصة، مؤكدا أنها ليست ضد الاحتجاجات السلمية باعتبارها مشروعة ويضمنها القانون إلا أنها لن تسمح بأي عمل تخريبي.
يشار إلى أن معتمديات الحوض المنجمي بولاية قفصة شهدت احتجاجات رافضة لنتائج مناظرة انتداب 1700 عون تنفيذ صلب شركة فسفاط قفصة، عمدوا خلالها إلى غلق عدد من الطرقات ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع قوات الأمن التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
عاد الهدوء، صباح اليوم الاثنين، إلى معتمديات المظيلة والمتلوي والرديف بولاية قفصة، وذلك اثر الاحتجاجات الليلية التي شهدتها منطقة الحوض المنجمي على خلفية نتائج القسط الرابع لمناظرة أعوان التنفيذ لانتداب 1700 عون صلب شركة فسفاط قفصة، وفق ما أكده والي قفصة منذر العريبي.
وأوضح العريبي، في تصريح لـ(وات)، أن المحتجين بمعتمدية المظيلة حاولوا مساء أمس اقتحام مركزي الأمن والحرس، وقاموا في المظيلة بحرق سيارة خاصة، وعمدوا إلى تهشيم واجهة فرع بنكي بالمنطقة إضافة إلى خلع مكتب "الارتال" للقطار، مشيرا إلى انه تم تسجيل إصابة 4 أمنيين خلال المواجهات مع المحتجين إضافة إلى أضرار لحقت السيارات الأمنية.
وأفاد العريبي بأنه تمت السيطرة على الوضع وتجري متابعته حاليا، حيث تسهر السلط الجهوية على سلامة المواطنين والمحتجين والأملاك العامة والخاصة، مؤكدا أنها ليست ضد الاحتجاجات السلمية باعتبارها مشروعة ويضمنها القانون إلا أنها لن تسمح بأي عمل تخريبي.
يشار إلى أن معتمديات الحوض المنجمي بولاية قفصة شهدت احتجاجات رافضة لنتائج مناظرة انتداب 1700 عون تنفيذ صلب شركة فسفاط قفصة، عمدوا خلالها إلى غلق عدد من الطرقات ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع قوات الأمن التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
-
18:42العاصمة: ضبط شخصين بصدد إخفاء أدوية مخدّرة داخل سيّارة قصد تهريبها الى الخارج
22 جانفي 2018
-
-
18:07معهد تونس للترجمة في باريس
22 جانفي 2018
-
18:03قفصة: مهرب يحاول دهس عون امن بعد حجز كمية من المعسل
22 جانفي 2018
-
17:52نداء عاجل الى وزير الصحة: حامل وجنينها في خطر بعزيزة عثمانة
22 جانفي 2018
-
17:45الجهيناوي يتحادث بالجزائر مع نظيره الفرنسي
22 جانفي 2018
-
17:32التلفزيون السوري: مقتل 9 في قصف نفذته مجموعات مسلحة في دمشق
22 جانفي 2018
-
17:21مجلس القضاء العدلي يوافق على إلحاق القاضي يوسف الزواغي بخطة مدير عام بالديوانة
22 جانفي 2018
-
17:02امم افريقيا لكرة اليد: تونس تواجه الكونغو الديمقراطية في ربع النهائي
22 جانفي 2018
-
16:55باجة الجنوبية: ايقاف 4 اشخاص بتهمة قطع الطريق واحداث الشغب
22 جانفي 2018
-
16:51الشاهد يستقبل وزير البيئة والطاقة الفنلندي
22 جانفي 2018
-
-
16:14أنباء عن اقتحام مسلح فندقا في أتلانتا الأمريكية
22 جانفي 2018
-
16:02ريال مدريد يتلقى ضربة جديدة
22 جانفي 2018
-
-
15:33جندوبة: القبض على كهل بتهمة سرقة معدات صوتية بقيمة 13 ألف دينار
22 جانفي 2018
-
15:14جمعية أحباء المكتبة والكتٌاب ببن عروس: إتفاقية تعاون مع الفهرس العربي الموحٌد
22 جانفي 2018
-
14:59بطولة افريقيا لكرة اليد: تونس تتصدر مجموعتها وتتأهل لربع النهائي
22 جانفي 2018
-
14:49المنستير: تسجيل 8 حالات وفاة لمصابين بمرض الانفلونزا الوافدة
22 جانفي 2018
-
14:38خطايا مالية ثقلية تهدد ملقي فواضل البناء وغيرها على ملك الدولة العمومي
22 جانفي 2018