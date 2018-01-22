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يوم الاثنين 22 جانفي 2018
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قفصة: عودة الهدوء الى معتمديات المظيلة والمتلوي والرديف
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قفصة: عودة الهدوء الى معتمديات المظيلة والمتلوي والرديف
22 جانفي 2018 | 13:51

عاد الهدوء، صباح اليوم الاثنين، إلى معتمديات المظيلة والمتلوي والرديف بولاية قفصة، وذلك اثر الاحتجاجات الليلية التي شهدتها منطقة الحوض المنجمي على خلفية نتائج القسط الرابع لمناظرة أعوان التنفيذ لانتداب 1700 عون صلب شركة فسفاط قفصة، وفق ما أكده والي قفصة منذر العريبي.

وأوضح العريبي، في تصريح لـ(وات)، أن المحتجين بمعتمدية المظيلة حاولوا مساء أمس اقتحام مركزي الأمن والحرس، وقاموا في المظيلة بحرق سيارة خاصة، وعمدوا إلى تهشيم واجهة فرع بنكي بالمنطقة إضافة إلى خلع مكتب "الارتال" للقطار، مشيرا إلى انه تم تسجيل إصابة 4 أمنيين خلال المواجهات مع المحتجين إضافة إلى أضرار لحقت السيارات الأمنية.

وأفاد العريبي بأنه تمت السيطرة على الوضع وتجري متابعته حاليا، حيث تسهر السلط الجهوية على سلامة المواطنين والمحتجين والأملاك العامة والخاصة، مؤكدا أنها ليست ضد الاحتجاجات السلمية باعتبارها مشروعة ويضمنها القانون إلا أنها لن تسمح بأي عمل تخريبي.

يشار إلى أن معتمديات الحوض المنجمي بولاية قفصة شهدت احتجاجات رافضة لنتائج مناظرة انتداب 1700 عون تنفيذ صلب شركة فسفاط قفصة، عمدوا خلالها إلى غلق عدد من الطرقات ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع قوات الأمن التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

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قفصة: عودة الهدوء الى معتمديات المظيلة والمتلوي والرديف
22 جانفي 2018 | 13:51

عاد الهدوء، صباح اليوم الاثنين، إلى معتمديات المظيلة والمتلوي والرديف بولاية قفصة، وذلك اثر الاحتجاجات الليلية التي شهدتها منطقة الحوض المنجمي على خلفية نتائج القسط الرابع لمناظرة أعوان التنفيذ لانتداب 1700 عون صلب شركة فسفاط قفصة، وفق ما أكده والي قفصة منذر العريبي.

وأوضح العريبي، في تصريح لـ(وات)، أن المحتجين بمعتمدية المظيلة حاولوا مساء أمس اقتحام مركزي الأمن والحرس، وقاموا في المظيلة بحرق سيارة خاصة، وعمدوا إلى تهشيم واجهة فرع بنكي بالمنطقة إضافة إلى خلع مكتب "الارتال" للقطار، مشيرا إلى انه تم تسجيل إصابة 4 أمنيين خلال المواجهات مع المحتجين إضافة إلى أضرار لحقت السيارات الأمنية.

وأفاد العريبي بأنه تمت السيطرة على الوضع وتجري متابعته حاليا، حيث تسهر السلط الجهوية على سلامة المواطنين والمحتجين والأملاك العامة والخاصة، مؤكدا أنها ليست ضد الاحتجاجات السلمية باعتبارها مشروعة ويضمنها القانون إلا أنها لن تسمح بأي عمل تخريبي.

يشار إلى أن معتمديات الحوض المنجمي بولاية قفصة شهدت احتجاجات رافضة لنتائج مناظرة انتداب 1700 عون تنفيذ صلب شركة فسفاط قفصة، عمدوا خلالها إلى غلق عدد من الطرقات ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع قوات الأمن التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

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