قفصة: إفتتاح فضاء تجاري جديد لاتصالات تونس

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مكتب قفصة - الشروق اون لاين - عادل عكرمي
اشرف السيد محمد الفاضل كريم الرئيس المدير العام لمجمع اتصالات تونس صباح اليوم الاثنين على حفل افتتاح الفضاء التجاري لاتصالات تونس بقفصة المدينة رفقة ثلة من اطارات اتصالات تونس على المستويين الوطني والجهوي وقد ثمن السيد كريم هذا الانجاز الذي يستهدف تطوير خدمات اتصالات تونس وجعلها اكثر قربا وتناغما مع تطلعات الحرفاء بجهة قفصة وأضاف انه خلال السنوات الثلاث الاخيرة نجحت اتصالات تونس في بعث 40 فضاء تجاري جديد بمواصفات عصرية تؤمن خدمات الناجعة والسريعة للحرفاء وتمكن اتصالات تونس من مزيد التموقع والاشعاع في مختلف انحاء الجمهورية ملاحظا.
وللإشارة فإنه تم بجهة قفصة بعث 3 فضاءات تجارية لاتصالات تونس بكل من المتلوي والقصر وحي النور فيما شهد فضاء قفصة المدينة عملية تهيئة شاملة وتجهيزه بمعدات عصرية تقدر كلفتها بحوالي 200 الف دينار وذلك لمزيد تطوير خدماته التي تستقطب مالا يقل عن 10 الاف حريف بمدينة قفصة وعديد المعتمديات المجاورة.
مكتب قفصة - الشروق اون لاين - عادل عكرمي
اشرف السيد محمد الفاضل كريم الرئيس المدير العام لمجمع اتصالات تونس صباح اليوم الاثنين على حفل افتتاح الفضاء التجاري لاتصالات تونس بقفصة المدينة رفقة ثلة من اطارات اتصالات تونس على المستويين الوطني والجهوي وقد ثمن السيد كريم هذا الانجاز الذي يستهدف تطوير خدمات اتصالات تونس وجعلها اكثر قربا وتناغما مع تطلعات الحرفاء بجهة قفصة وأضاف انه خلال السنوات الثلاث الاخيرة نجحت اتصالات تونس في بعث 40 فضاء تجاري جديد بمواصفات عصرية تؤمن خدمات الناجعة والسريعة للحرفاء وتمكن اتصالات تونس من مزيد التموقع والاشعاع في مختلف انحاء الجمهورية ملاحظا.
وللإشارة فإنه تم بجهة قفصة بعث 3 فضاءات تجارية لاتصالات تونس بكل من المتلوي والقصر وحي النور فيما شهد فضاء قفصة المدينة عملية تهيئة شاملة وتجهيزه بمعدات عصرية تقدر كلفتها بحوالي 200 الف دينار وذلك لمزيد تطوير خدماته التي تستقطب مالا يقل عن 10 الاف حريف بمدينة قفصة وعديد المعتمديات المجاورة.
-
18:42العاصمة: ضبط شخصين بصدد إخفاء أدوية مخدّرة داخل سيّارة قصد تهريبها الى الخارج
22 جانفي 2018
-
-
18:07معهد تونس للترجمة في باريس
22 جانفي 2018
-
18:03قفصة: مهرب يحاول دهس عون امن بعد حجز كمية من المعسل
22 جانفي 2018
-
17:52نداء عاجل الى وزير الصحة: حامل وجنينها في خطر بعزيزة عثمانة
22 جانفي 2018
-
17:45الجهيناوي يتحادث بالجزائر مع نظيره الفرنسي
22 جانفي 2018
-
17:32التلفزيون السوري: مقتل 9 في قصف نفذته مجموعات مسلحة في دمشق
22 جانفي 2018
-
17:21مجلس القضاء العدلي يوافق على إلحاق القاضي يوسف الزواغي بخطة مدير عام بالديوانة
22 جانفي 2018
-
17:02امم افريقيا لكرة اليد: تونس تواجه الكونغو الديمقراطية في ربع النهائي
22 جانفي 2018
-
16:55باجة الجنوبية: ايقاف 4 اشخاص بتهمة قطع الطريق واحداث الشغب
22 جانفي 2018
-
16:51الشاهد يستقبل وزير البيئة والطاقة الفنلندي
22 جانفي 2018
-
-
16:14أنباء عن اقتحام مسلح فندقا في أتلانتا الأمريكية
22 جانفي 2018
-
16:02ريال مدريد يتلقى ضربة جديدة
22 جانفي 2018
-
-
15:33جندوبة: القبض على كهل بتهمة سرقة معدات صوتية بقيمة 13 ألف دينار
22 جانفي 2018
-
15:14جمعية أحباء المكتبة والكتٌاب ببن عروس: إتفاقية تعاون مع الفهرس العربي الموحٌد
22 جانفي 2018
-
14:59بطولة افريقيا لكرة اليد: تونس تتصدر مجموعتها وتتأهل لربع النهائي
22 جانفي 2018
-
14:49المنستير: تسجيل 8 حالات وفاة لمصابين بمرض الانفلونزا الوافدة
22 جانفي 2018
-
14:38خطايا مالية ثقلية تهدد ملقي فواضل البناء وغيرها على ملك الدولة العمومي
22 جانفي 2018