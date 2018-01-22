قفصة: إفتتاح فضاء تجاري جديد لاتصالات تونس

مكتب قفصة - الشروق اون لاين - عادل عكرمي

اشرف السيد محمد الفاضل كريم الرئيس المدير العام لمجمع اتصالات تونس صباح اليوم الاثنين على حفل افتتاح الفضاء التجاري لاتصالات تونس بقفصة المدينة رفقة ثلة من اطارات اتصالات تونس على المستويين الوطني والجهوي وقد ثمن السيد كريم هذا الانجاز الذي يستهدف تطوير خدمات اتصالات تونس وجعلها اكثر قربا وتناغما مع تطلعات الحرفاء بجهة قفصة وأضاف انه خلال السنوات الثلاث الاخيرة نجحت اتصالات تونس في بعث 40 فضاء تجاري جديد بمواصفات عصرية تؤمن خدمات الناجعة والسريعة للحرفاء وتمكن اتصالات تونس من مزيد التموقع والاشعاع في مختلف انحاء الجمهورية ملاحظا.

وللإشارة فإنه تم بجهة قفصة بعث 3 فضاءات تجارية لاتصالات تونس بكل من المتلوي والقصر وحي النور فيما شهد فضاء قفصة المدينة عملية تهيئة شاملة وتجهيزه بمعدات عصرية تقدر كلفتها بحوالي 200 الف دينار وذلك لمزيد تطوير خدماته التي تستقطب مالا يقل عن 10 الاف حريف بمدينة قفصة وعديد المعتمديات المجاورة.