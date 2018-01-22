عنصر إرهابي يخطّط لتصفية النائب أيمن العلوي ونوابا آخرين

اعلمت مصالح الحرس الوطني لمكافحة الإرهاب بالعوينة النائب عن الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب أيمن العلوي خلال حضوره لديها صباح اليوم الاثنين أنّ أحد الإرهابيين الموقوفين مؤخّرا ضمن خلية إرهابية تنشط في المناطق الحدودية بولاية القصرين اعترف بأنّ الخلية قرّرت رصد تحرّكات بعض نواب الجهة، ومن بينهم أيمن العلوي، وتصفيتهم جسديّا.

ودعت مصالح الحرس الوطني لمكافحة الإرهاب بالعوينة النائب أيمن العلوي حسب ما نشرته اذاعة موزاييك لاتخاذ الاحتياطات اللازمة خصوصا في تنقّلاته خارج مقرّ مجلس نواب الشعب في انتظار إقرار تدابير أمنية بوزارة الداخلية لحماية النائب.