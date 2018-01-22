دقاش: الاهالي يتذمرون من تكرر ظاهرة حرق الفضلات في المصب البلدي

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عبّر عدد من سكان مدينة دقاش بولاية توزر عن تذمرهم من تكرر ظاهرة حرق الفضلات في المصب البلدي بالمنطقة وما ينتج عنه من دخان كثيف يولد سحابة تغطي سماء المدينة وتؤدي الى الاختناق، وفق ما ذكره عدد منهم في تصريحات متطابقة لـ(وات).
وفي هذا السياق، يؤكد، عمارة مساترة، أحد سكان المدينة أن آخر عملية حرق تمت مساء أمس الأحد فعمت الروائح الكريهة والدخان كامل المدينة، كوضحا أن العملية تتكرر تقريبا بشكل أسبوعي عن طريق "البرباشة" أي المرتزقين من المصب بحثا عن الفضلات الصلبة كمادة الحديد مثلا.
وأضاف أن مكونات المجتمع المدني في المدينة دعت السلط المحلية الى التدخل وإيجاد حل، والالتزام بما تم الاتفاق عليه سابقا بابعاد المصب عن الأحياء السكنية، على حد قوله.
ولفتت من جهتها، آمال صميدة، من سكان مدينة دقاش أن المصب متاخم للأحياء السكنية ويوجد في المنطقة العلوية من المدينة بما يؤدي الى انتشار الدخان في باقي المناطق، وأكدت أن عملية حرق الفضلات ولئن انقطعت منذ بضعة أشهر إلا أنها عادت في الأيام الأخيرة بقوة مطالبة بتشديد الرقابة على "البرباشة" لمنعهم من حرق المصب من ناحية وابعاده عن الاحياء السكنية من ناحية أخرى في انتظار تمكن بلدية المكان من نقل الفضلات المنزلية الى المصب المراقب على غرار بلديتي توزر ونفطة.
في المقابل، أوضح معتمد دقاش رئيس النيابة الخصوصية، الطيب الدريدي، لبلدية المكان أن عمليات الحرق لا تتم بصفة دورية عكس ما أكده السكان بل إن الظاهرة ليست بالحجم الذي يزعمونه، مؤكدا أن بلدية دقاش تعد من أنظف البلديات في الجهة إلا أن ضعف إمكانياتها جعلها عاجزة على نقل الفضلات الى المصب الجهوي المراقب.
وأشار إلى أنه وفي انتظار تكفل وكالة التصرف في النفايات بالموضوع على غرار بلدية نفطة، تتدخل بلدية دقاش بردم الفضلات ووضعها في حفر حتى لا تتم عملية الحرق مجددا.
عبّر عدد من سكان مدينة دقاش بولاية توزر عن تذمرهم من تكرر ظاهرة حرق الفضلات في المصب البلدي بالمنطقة وما ينتج عنه من دخان كثيف يولد سحابة تغطي سماء المدينة وتؤدي الى الاختناق، وفق ما ذكره عدد منهم في تصريحات متطابقة لـ(وات).
وفي هذا السياق، يؤكد، عمارة مساترة، أحد سكان المدينة أن آخر عملية حرق تمت مساء أمس الأحد فعمت الروائح الكريهة والدخان كامل المدينة، كوضحا أن العملية تتكرر تقريبا بشكل أسبوعي عن طريق "البرباشة" أي المرتزقين من المصب بحثا عن الفضلات الصلبة كمادة الحديد مثلا.
وأضاف أن مكونات المجتمع المدني في المدينة دعت السلط المحلية الى التدخل وإيجاد حل، والالتزام بما تم الاتفاق عليه سابقا بابعاد المصب عن الأحياء السكنية، على حد قوله.
ولفتت من جهتها، آمال صميدة، من سكان مدينة دقاش أن المصب متاخم للأحياء السكنية ويوجد في المنطقة العلوية من المدينة بما يؤدي الى انتشار الدخان في باقي المناطق، وأكدت أن عملية حرق الفضلات ولئن انقطعت منذ بضعة أشهر إلا أنها عادت في الأيام الأخيرة بقوة مطالبة بتشديد الرقابة على "البرباشة" لمنعهم من حرق المصب من ناحية وابعاده عن الاحياء السكنية من ناحية أخرى في انتظار تمكن بلدية المكان من نقل الفضلات المنزلية الى المصب المراقب على غرار بلديتي توزر ونفطة.
في المقابل، أوضح معتمد دقاش رئيس النيابة الخصوصية، الطيب الدريدي، لبلدية المكان أن عمليات الحرق لا تتم بصفة دورية عكس ما أكده السكان بل إن الظاهرة ليست بالحجم الذي يزعمونه، مؤكدا أن بلدية دقاش تعد من أنظف البلديات في الجهة إلا أن ضعف إمكانياتها جعلها عاجزة على نقل الفضلات الى المصب الجهوي المراقب.
وأشار إلى أنه وفي انتظار تكفل وكالة التصرف في النفايات بالموضوع على غرار بلدية نفطة، تتدخل بلدية دقاش بردم الفضلات ووضعها في حفر حتى لا تتم عملية الحرق مجددا.
-
18:42العاصمة: ضبط شخصين بصدد إخفاء أدوية مخدّرة داخل سيّارة قصد تهريبها الى الخارج
22 جانفي 2018
-
-
18:07معهد تونس للترجمة في باريس
22 جانفي 2018
-
18:03قفصة: مهرب يحاول دهس عون امن بعد حجز كمية من المعسل
22 جانفي 2018
-
17:52نداء عاجل الى وزير الصحة: حامل وجنينها في خطر بعزيزة عثمانة
22 جانفي 2018
-
17:45الجهيناوي يتحادث بالجزائر مع نظيره الفرنسي
22 جانفي 2018
-
17:32التلفزيون السوري: مقتل 9 في قصف نفذته مجموعات مسلحة في دمشق
22 جانفي 2018
-
17:21مجلس القضاء العدلي يوافق على إلحاق القاضي يوسف الزواغي بخطة مدير عام بالديوانة
22 جانفي 2018
-
17:02امم افريقيا لكرة اليد: تونس تواجه الكونغو الديمقراطية في ربع النهائي
22 جانفي 2018
-
16:55باجة الجنوبية: ايقاف 4 اشخاص بتهمة قطع الطريق واحداث الشغب
22 جانفي 2018
-
16:51الشاهد يستقبل وزير البيئة والطاقة الفنلندي
22 جانفي 2018
-
-
16:14أنباء عن اقتحام مسلح فندقا في أتلانتا الأمريكية
22 جانفي 2018
-
16:02ريال مدريد يتلقى ضربة جديدة
22 جانفي 2018
-
-
15:33جندوبة: القبض على كهل بتهمة سرقة معدات صوتية بقيمة 13 ألف دينار
22 جانفي 2018
-
15:14جمعية أحباء المكتبة والكتٌاب ببن عروس: إتفاقية تعاون مع الفهرس العربي الموحٌد
22 جانفي 2018
-
14:59بطولة افريقيا لكرة اليد: تونس تتصدر مجموعتها وتتأهل لربع النهائي
22 جانفي 2018
-
14:49المنستير: تسجيل 8 حالات وفاة لمصابين بمرض الانفلونزا الوافدة
22 جانفي 2018
-
14:38خطايا مالية ثقلية تهدد ملقي فواضل البناء وغيرها على ملك الدولة العمومي
22 جانفي 2018