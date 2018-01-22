الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الاثنين 22 جانفي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
في رادس بناءات آيلة للسقوط والجهات المعنية على الخط
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق
خالد الحدّاد
هوس مرضي برئاسية 2019
لا تنفكّ مستجدّات الساحة الوطنيّة، من أحداث ومواقف وتصريحات، تكشفُ عن هوس يكاد يكون مرضيا لدى نُخبتنا بالانتخابات الرئاسيّة، إذ على الرغم من أنّ موعدها تفصلنا عنه قرابة العامين...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
بتهمة سرقة منزل يوسف المساكني: 12 سنة سجنا لرئيس الشرطة... جريدة الشروق ليوم الاثنين 22 جانفي 2018 بالفيديو.. المعهد الوطني للرصد الجوّي في نشرة إستثنائية بالفيديو.. "معجزة" تنقذ أما ورضيعها من "الشجرة القاتلة" بالفيديو..حارس مرمى يسجل هدفا من مسافة 65 مترا في الدوري... سفيان السليطي يكشف هوية الجثة الثانية التي تم العثور... جريدة الشروق ليوم الأحد 21 جانفي 2018 الداخلية تكشف قائمة المحجوزات في العملية الأمنية قرب...
الأولى
في رادس بناءات آيلة للسقوط والجهات المعنية على الخط
22 جانفي 2018 | 13:14

أبرز الكاتب العام لبلدية رادس، فتحي الماجري، اليوم الاثنين، أن النسيج العمراني بمدينة رادس، من ولاية بن عروس، يحتوي على 3 أصناف من البناءات القديمة والآيلة للسقوط، وهي إما مهجورة من طرف أصحابها وشاغرة ولا تشكل بذلك عبءا كبيرا على البلدية التي بدأت بعد في تنفيذ قرارات الهدم الصادرة في شأنها، وإما مستغلة من قبل متساكنين لهم القدرة على التسويغ ولكن يتعين التفاوض معهم لإخراجهم، أو إنها مستغلة من قبل فئات اجتماعية متواضعة تعوزها الإمكانيات لإيجاد بدائل سكن.

وأوضح الماجري، في تصريح لـ(وات)، أنه يتعين في كل الحالات إيجاد صيغ للتفاوض والتواصل مع مالكي البناءات القديمة ومستغليها حتى تتم عمليات الهدم أو الترميم، مشيرا الى أن قرارات الهدم والإخلاء قد صدرت في مختلف البناءات الآيلة للسقوط.

ومن بين البناءات التي يشملها برنامج الترميم نجد قصورا ومنازلا في منطقة المراح العتيقة القلب النابض للمدينة على غرار قصر "بن فريجة" و8 منازل آيلة للسقوط بنهج الجلولي وأخرى بنهج بوليمان وغيرها.

وفي سؤال حول مدى إمكانية توظيف مشروع القانون الجديد المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط لفض إشكاليات البنايات القديمة، قال الماجري "إن هذا المشروع يضبط بكل دقة الشروط والصيغ والأطراف المتدخلة قصد إخلاء البنايات القديمة وترميمها أو هدمها، غير أن الإجراءات التي تضمنها تتطلب، وفق تقديره، أكثر وقت للتدخل وتستوجب توفر إمكانيات مادية كبيرة".

يذكر أن رئاسة الحكومة أحالت مؤخرا على أنظار مجلس نواب الشعب مشروع قانون يتعلق بالبناءات المتداعية للسقوط، يضم 41 فصلا موزعة على 7 أبواب (أحكام عامة وتعريفات، المعاينات والاختبارات الفنية، طرق التدخل ، حالات التدخل للانتزاع، العمليات الجماعية لإعادة البناء وتجديد واستصلاح الأحياء القديمة، العقوبات، أحكام انتقالية).

ويهدف مشروع القانون الى الحفاظ على التوازن بين الحق في الحياة وأسباب العيش الكريم المنصوص عليها بالفصلين 21 و22 من الدستور وحق الملكية كما ورد بالفصل 41 منه.

وكان مجلس الوزراء نظر بتاريخ 12 أكتوبر2017 في مشروع قانون يتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط وذلك على خلفية انهيار بناية قديمة في مدينة سوسة يوم 5 أكتوبر الماضي مما أدى إلى وفاة 6 أشخاص من بينهم 3 أطفال.

تقرؤون أيضا
العاصمة: ضبط شخصين بصدد إخفاء أدوية مخدّرة داخل سيّارة قصد تهريبها الى الخارج
22 جانفي 2018 السّاعة 18:42
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء اليوم على صفحتها الرسمية في الفايسبوك ان وحدات الأمن الوطني التّابعة...
المزيد >>
تركيا: حملة اعتقالات بسبب تعليقات على "الفايسبوك" ضد العملية العسكرية في عفرين السورية
22 جانفي 2018 السّاعة 18:23
أصدرت السلطات التركية، اليوم الاثنين، مذكرات توقيف بحق 35 شخصا يشتبه بقيامهم "بدعاية إرهابية" على شبكات...
المزيد >>
معهد تونس للترجمة في باريس
22 جانفي 2018 السّاعة 18:07
الشروقً أون لاين - نورالدين بالطيب: شارك معهد تونس للترجمة يومي 19 و20 جانفي الجاري بباريس في la grande halle de la...
المزيد >>
قفصة: مهرب يحاول دهس عون امن بعد حجز كمية من المعسل
22 جانفي 2018 السّاعة 18:03
مكتب قفصة -الشروق اون لاين- عبد الملك زعلاني : نجحت فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني التابعة لمنطقة القصر...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
في رادس بناءات آيلة للسقوط والجهات المعنية على الخط
22 جانفي 2018 | 13:14

أبرز الكاتب العام لبلدية رادس، فتحي الماجري، اليوم الاثنين، أن النسيج العمراني بمدينة رادس، من ولاية بن عروس، يحتوي على 3 أصناف من البناءات القديمة والآيلة للسقوط، وهي إما مهجورة من طرف أصحابها وشاغرة ولا تشكل بذلك عبءا كبيرا على البلدية التي بدأت بعد في تنفيذ قرارات الهدم الصادرة في شأنها، وإما مستغلة من قبل متساكنين لهم القدرة على التسويغ ولكن يتعين التفاوض معهم لإخراجهم، أو إنها مستغلة من قبل فئات اجتماعية متواضعة تعوزها الإمكانيات لإيجاد بدائل سكن.

وأوضح الماجري، في تصريح لـ(وات)، أنه يتعين في كل الحالات إيجاد صيغ للتفاوض والتواصل مع مالكي البناءات القديمة ومستغليها حتى تتم عمليات الهدم أو الترميم، مشيرا الى أن قرارات الهدم والإخلاء قد صدرت في مختلف البناءات الآيلة للسقوط.

ومن بين البناءات التي يشملها برنامج الترميم نجد قصورا ومنازلا في منطقة المراح العتيقة القلب النابض للمدينة على غرار قصر "بن فريجة" و8 منازل آيلة للسقوط بنهج الجلولي وأخرى بنهج بوليمان وغيرها.

وفي سؤال حول مدى إمكانية توظيف مشروع القانون الجديد المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط لفض إشكاليات البنايات القديمة، قال الماجري "إن هذا المشروع يضبط بكل دقة الشروط والصيغ والأطراف المتدخلة قصد إخلاء البنايات القديمة وترميمها أو هدمها، غير أن الإجراءات التي تضمنها تتطلب، وفق تقديره، أكثر وقت للتدخل وتستوجب توفر إمكانيات مادية كبيرة".

يذكر أن رئاسة الحكومة أحالت مؤخرا على أنظار مجلس نواب الشعب مشروع قانون يتعلق بالبناءات المتداعية للسقوط، يضم 41 فصلا موزعة على 7 أبواب (أحكام عامة وتعريفات، المعاينات والاختبارات الفنية، طرق التدخل ، حالات التدخل للانتزاع، العمليات الجماعية لإعادة البناء وتجديد واستصلاح الأحياء القديمة، العقوبات، أحكام انتقالية).

ويهدف مشروع القانون الى الحفاظ على التوازن بين الحق في الحياة وأسباب العيش الكريم المنصوص عليها بالفصلين 21 و22 من الدستور وحق الملكية كما ورد بالفصل 41 منه.

وكان مجلس الوزراء نظر بتاريخ 12 أكتوبر2017 في مشروع قانون يتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط وذلك على خلفية انهيار بناية قديمة في مدينة سوسة يوم 5 أكتوبر الماضي مما أدى إلى وفاة 6 أشخاص من بينهم 3 أطفال.

تقرؤون أيضا
العاصمة: ضبط شخصين بصدد إخفاء أدوية مخدّرة داخل سيّارة قصد تهريبها الى الخارج
22 جانفي 2018 السّاعة 18:42
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء اليوم على صفحتها الرسمية في الفايسبوك ان وحدات الأمن الوطني التّابعة...
المزيد >>
تركيا: حملة اعتقالات بسبب تعليقات على "الفايسبوك" ضد العملية العسكرية في عفرين السورية
22 جانفي 2018 السّاعة 18:23
أصدرت السلطات التركية، اليوم الاثنين، مذكرات توقيف بحق 35 شخصا يشتبه بقيامهم "بدعاية إرهابية" على شبكات...
المزيد >>
معهد تونس للترجمة في باريس
22 جانفي 2018 السّاعة 18:07
الشروقً أون لاين - نورالدين بالطيب: شارك معهد تونس للترجمة يومي 19 و20 جانفي الجاري بباريس في la grande halle de la...
المزيد >>
قفصة: مهرب يحاول دهس عون امن بعد حجز كمية من المعسل
22 جانفي 2018 السّاعة 18:03
مكتب قفصة -الشروق اون لاين- عبد الملك زعلاني : نجحت فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني التابعة لمنطقة القصر...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
هوس مرضي برئاسية 2019
لا تنفكّ مستجدّات الساحة الوطنيّة، من أحداث ومواقف وتصريحات، تكشفُ عن هوس يكاد يكون مرضيا لدى نُخبتنا بالانتخابات الرئاسيّة، إذ على الرغم من أنّ موعدها تفصلنا عنه قرابة العامين...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
بتهمة سرقة منزل يوسف المساكني: 12 سنة سجنا لرئيس الشرطة... جريدة الشروق ليوم الاثنين 22 جانفي 2018 بالفيديو.. المعهد الوطني للرصد الجوّي في نشرة إستثنائية بالفيديو.. "معجزة" تنقذ أما ورضيعها من "الشجرة القاتلة" بالفيديو..حارس مرمى يسجل هدفا من مسافة 65 مترا في الدوري... سفيان السليطي يكشف هوية الجثة الثانية التي تم العثور... جريدة الشروق ليوم الأحد 21 جانفي 2018 الداخلية تكشف قائمة المحجوزات في العملية الأمنية قرب...
﻿