الشبيكة: ايقاف منحرف حول وجهة قاصر وحاول اغتصابها

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القيروان- الشروق اون لاين- جمال الدين الذهبي
نجح أعوان مركز الأمن العمومي بمعتمدية الشبيكة ولاية القيروان مساء الأحد 21 جانفي 2018 في إيقاف منحرف من مواليد 1982 أصيل الجهة ومن ذوي السوابق العدلية صادرة في شأنه 5 مناشير تفتيش من أجل بيع الخمر خلسة واستدراج قاصر سنها دون خمسة عشر سنة ومحاولة اغتصابها.
وتعود تفاصيل محاولة الاغتصاب إلى يوم 11 من شهر ديسمبر سنة 2017 عندما اعترض المتهم سبيل تلميذة تربطه بها صلة قرابة كانت في طريقها إلى المعهد الثانوي وأوهمها بنقلها على متن دراجته النارية ثم حول وجهتها إلى مكان مهجور وحاول اغتصابها , إلا أن الصغيرة نجحت في الإفلات من قبضته والعودة إلى منزل والديها الفتاة من الفرار. وبإعلام والدها بما جرى لها رافقها إلى مركز الحرس الوطني بالجهة ونشر شكاية ضد المعتدي الذي تحصن بالفرار طيلة هذه المدة.
القيروان- الشروق اون لاين- جمال الدين الذهبي
نجح أعوان مركز الأمن العمومي بمعتمدية الشبيكة ولاية القيروان مساء الأحد 21 جانفي 2018 في إيقاف منحرف من مواليد 1982 أصيل الجهة ومن ذوي السوابق العدلية صادرة في شأنه 5 مناشير تفتيش من أجل بيع الخمر خلسة واستدراج قاصر سنها دون خمسة عشر سنة ومحاولة اغتصابها.
وتعود تفاصيل محاولة الاغتصاب إلى يوم 11 من شهر ديسمبر سنة 2017 عندما اعترض المتهم سبيل تلميذة تربطه بها صلة قرابة كانت في طريقها إلى المعهد الثانوي وأوهمها بنقلها على متن دراجته النارية ثم حول وجهتها إلى مكان مهجور وحاول اغتصابها , إلا أن الصغيرة نجحت في الإفلات من قبضته والعودة إلى منزل والديها الفتاة من الفرار. وبإعلام والدها بما جرى لها رافقها إلى مركز الحرس الوطني بالجهة ونشر شكاية ضد المعتدي الذي تحصن بالفرار طيلة هذه المدة.
-
18:42العاصمة: ضبط شخصين بصدد إخفاء أدوية مخدّرة داخل سيّارة قصد تهريبها الى الخارج
22 جانفي 2018
-
-
18:07معهد تونس للترجمة في باريس
22 جانفي 2018
-
18:03قفصة: مهرب يحاول دهس عون امن بعد حجز كمية من المعسل
22 جانفي 2018
-
17:52نداء عاجل الى وزير الصحة: حامل وجنينها في خطر بعزيزة عثمانة
22 جانفي 2018
-
17:45الجهيناوي يتحادث بالجزائر مع نظيره الفرنسي
22 جانفي 2018
-
17:32التلفزيون السوري: مقتل 9 في قصف نفذته مجموعات مسلحة في دمشق
22 جانفي 2018
-
17:21مجلس القضاء العدلي يوافق على إلحاق القاضي يوسف الزواغي بخطة مدير عام بالديوانة
22 جانفي 2018
-
17:02امم افريقيا لكرة اليد: تونس تواجه الكونغو الديمقراطية في ربع النهائي
22 جانفي 2018
-
16:55باجة الجنوبية: ايقاف 4 اشخاص بتهمة قطع الطريق واحداث الشغب
22 جانفي 2018
-
16:51الشاهد يستقبل وزير البيئة والطاقة الفنلندي
22 جانفي 2018
-
-
16:14أنباء عن اقتحام مسلح فندقا في أتلانتا الأمريكية
22 جانفي 2018
-
16:02ريال مدريد يتلقى ضربة جديدة
22 جانفي 2018
-
-
15:33جندوبة: القبض على كهل بتهمة سرقة معدات صوتية بقيمة 13 ألف دينار
22 جانفي 2018
-
15:14جمعية أحباء المكتبة والكتٌاب ببن عروس: إتفاقية تعاون مع الفهرس العربي الموحٌد
22 جانفي 2018
-
14:59بطولة افريقيا لكرة اليد: تونس تتصدر مجموعتها وتتأهل لربع النهائي
22 جانفي 2018
-
14:49المنستير: تسجيل 8 حالات وفاة لمصابين بمرض الانفلونزا الوافدة
22 جانفي 2018
-
14:38خطايا مالية ثقلية تهدد ملقي فواضل البناء وغيرها على ملك الدولة العمومي
22 جانفي 2018