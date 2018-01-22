الشبيكة: ايقاف منحرف حول وجهة قاصر وحاول اغتصابها

القيروان- الشروق اون لاين- جمال الدين الذهبي

نجح أعوان مركز الأمن العمومي بمعتمدية الشبيكة ولاية القيروان مساء الأحد 21 جانفي 2018 في إيقاف منحرف من مواليد 1982 أصيل الجهة ومن ذوي السوابق العدلية صادرة في شأنه 5 مناشير تفتيش من أجل بيع الخمر خلسة واستدراج قاصر سنها دون خمسة عشر سنة ومحاولة اغتصابها.

وتعود تفاصيل محاولة الاغتصاب إلى يوم 11 من شهر ديسمبر سنة 2017 عندما اعترض المتهم سبيل تلميذة تربطه بها صلة قرابة كانت في طريقها إلى المعهد الثانوي وأوهمها بنقلها على متن دراجته النارية ثم حول وجهتها إلى مكان مهجور وحاول اغتصابها , إلا أن الصغيرة نجحت في الإفلات من قبضته والعودة إلى منزل والديها الفتاة من الفرار. وبإعلام والدها بما جرى لها رافقها إلى مركز الحرس الوطني بالجهة ونشر شكاية ضد المعتدي الذي تحصن بالفرار طيلة هذه المدة.