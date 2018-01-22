الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الاثنين 22 جانفي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
رزنامة جديدة للامتحانات في المؤسسات التي تعذر فيها استكمال السداسي الاول
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق
خالد الحدّاد
هوس مرضي برئاسية 2019
لا تنفكّ مستجدّات الساحة الوطنيّة، من أحداث ومواقف وتصريحات، تكشفُ عن هوس يكاد يكون مرضيا لدى نُخبتنا بالانتخابات الرئاسيّة، إذ على الرغم من أنّ موعدها تفصلنا عنه قرابة العامين...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
بتهمة سرقة منزل يوسف المساكني: 12 سنة سجنا لرئيس الشرطة... جريدة الشروق ليوم الاثنين 22 جانفي 2018 بالفيديو.. المعهد الوطني للرصد الجوّي في نشرة إستثنائية بالفيديو.. "معجزة" تنقذ أما ورضيعها من "الشجرة القاتلة" بالفيديو..حارس مرمى يسجل هدفا من مسافة 65 مترا في الدوري... سفيان السليطي يكشف هوية الجثة الثانية التي تم العثور... جريدة الشروق ليوم الأحد 21 جانفي 2018 الداخلية تكشف قائمة المحجوزات في العملية الأمنية قرب...
الأولى
رزنامة جديدة للامتحانات في المؤسسات التي تعذر فيها استكمال السداسي الاول
22 جانفي 2018 | 12:58

دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين، "الهياكل البيداغوجية للمؤسسات التي تعذّر فيها استكمال الدورة الرئيسية للسداسي الاول، للإعلان عن رزنامة جديدة للامتحانات في أجل أقصاه 27 جانفي 2018 طبقا لما أقرّه مجلس الجامعات المنعقد الخميس المنقضي حول تعطّل الامتحانات بعدد من المؤسسات الجامعية" على خلفية اضراب الاساتذة الجامعيين.

وعبّرت الوزارة عن تفهمها التام لوضعية الاساتذة الجامعيين والمطالب التي عبروا عنها، مؤكدة انها بادرت بإدراج هذه المطالب ضمن أولويات جدول أعمال الجلسات التفاوضية القادمة بين الحكومة والأطراف الاجتماعية.

وأشارت الى ان اللجان المشتركة انطلقت في دراسة المطالب الاجتماعية، في اطار تفعيل مخرجات المؤتمر الوطني لإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي، خاصة منها تلك التي تهدف الى تحسين ظروف العمل والوضعية المادية للأساتذة الجامعيين بصفة خاصة والمؤسسات وكل مكونات الاسرة الجامعية بصفة عامة. كما تم اقرار احداث لجان تفعيل مخرجات المؤتمر الوطني للإصلاح على مستوى جميع المؤسسات الجامعية لمواصلة دعم المنهج التشاركي.

وأكدت الوزارة ان قنوات الحوار تبقى مفتوحة مع كل الأطراف التي تؤمن بالتفاعل الإيجابي والبناء في كنف الاحترام المتبادل والمسؤولية. يذكر ان الأساتذة الجامعيين منظوري اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" يواصلون منذ بداية شهر جانفي الجاري تنفيذ الإضراب المفتوح المتمثل في الإمتناع عن تقديم مواضيع الإمتحانات مع مواصلة التدريس بشكل عادي، بعديد المؤسسات الجامعية، احتجاجا على عدم احترام وزارة التعليم العالي سلم التأجير في الوظيفة العمومية.

تقرؤون أيضا
العاصمة: ضبط شخصين بصدد إخفاء أدوية مخدّرة داخل سيّارة قصد تهريبها الى الخارج
22 جانفي 2018 السّاعة 18:42
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء اليوم على صفحتها الرسمية في الفايسبوك ان وحدات الأمن الوطني التّابعة...
المزيد >>
تركيا: حملة اعتقالات بسبب تعليقات على "الفايسبوك" ضد العملية العسكرية في عفرين السورية
22 جانفي 2018 السّاعة 18:23
أصدرت السلطات التركية، اليوم الاثنين، مذكرات توقيف بحق 35 شخصا يشتبه بقيامهم "بدعاية إرهابية" على شبكات...
المزيد >>
معهد تونس للترجمة في باريس
22 جانفي 2018 السّاعة 18:07
الشروقً أون لاين - نورالدين بالطيب: شارك معهد تونس للترجمة يومي 19 و20 جانفي الجاري بباريس في la grande halle de la...
المزيد >>
قفصة: مهرب يحاول دهس عون امن بعد حجز كمية من المعسل
22 جانفي 2018 السّاعة 18:03
مكتب قفصة -الشروق اون لاين- عبد الملك زعلاني : نجحت فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني التابعة لمنطقة القصر...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
رزنامة جديدة للامتحانات في المؤسسات التي تعذر فيها استكمال السداسي الاول
22 جانفي 2018 | 12:58

دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين، "الهياكل البيداغوجية للمؤسسات التي تعذّر فيها استكمال الدورة الرئيسية للسداسي الاول، للإعلان عن رزنامة جديدة للامتحانات في أجل أقصاه 27 جانفي 2018 طبقا لما أقرّه مجلس الجامعات المنعقد الخميس المنقضي حول تعطّل الامتحانات بعدد من المؤسسات الجامعية" على خلفية اضراب الاساتذة الجامعيين.

وعبّرت الوزارة عن تفهمها التام لوضعية الاساتذة الجامعيين والمطالب التي عبروا عنها، مؤكدة انها بادرت بإدراج هذه المطالب ضمن أولويات جدول أعمال الجلسات التفاوضية القادمة بين الحكومة والأطراف الاجتماعية.

وأشارت الى ان اللجان المشتركة انطلقت في دراسة المطالب الاجتماعية، في اطار تفعيل مخرجات المؤتمر الوطني لإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي، خاصة منها تلك التي تهدف الى تحسين ظروف العمل والوضعية المادية للأساتذة الجامعيين بصفة خاصة والمؤسسات وكل مكونات الاسرة الجامعية بصفة عامة. كما تم اقرار احداث لجان تفعيل مخرجات المؤتمر الوطني للإصلاح على مستوى جميع المؤسسات الجامعية لمواصلة دعم المنهج التشاركي.

وأكدت الوزارة ان قنوات الحوار تبقى مفتوحة مع كل الأطراف التي تؤمن بالتفاعل الإيجابي والبناء في كنف الاحترام المتبادل والمسؤولية. يذكر ان الأساتذة الجامعيين منظوري اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" يواصلون منذ بداية شهر جانفي الجاري تنفيذ الإضراب المفتوح المتمثل في الإمتناع عن تقديم مواضيع الإمتحانات مع مواصلة التدريس بشكل عادي، بعديد المؤسسات الجامعية، احتجاجا على عدم احترام وزارة التعليم العالي سلم التأجير في الوظيفة العمومية.

تقرؤون أيضا
العاصمة: ضبط شخصين بصدد إخفاء أدوية مخدّرة داخل سيّارة قصد تهريبها الى الخارج
22 جانفي 2018 السّاعة 18:42
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء اليوم على صفحتها الرسمية في الفايسبوك ان وحدات الأمن الوطني التّابعة...
المزيد >>
تركيا: حملة اعتقالات بسبب تعليقات على "الفايسبوك" ضد العملية العسكرية في عفرين السورية
22 جانفي 2018 السّاعة 18:23
أصدرت السلطات التركية، اليوم الاثنين، مذكرات توقيف بحق 35 شخصا يشتبه بقيامهم "بدعاية إرهابية" على شبكات...
المزيد >>
معهد تونس للترجمة في باريس
22 جانفي 2018 السّاعة 18:07
الشروقً أون لاين - نورالدين بالطيب: شارك معهد تونس للترجمة يومي 19 و20 جانفي الجاري بباريس في la grande halle de la...
المزيد >>
قفصة: مهرب يحاول دهس عون امن بعد حجز كمية من المعسل
22 جانفي 2018 السّاعة 18:03
مكتب قفصة -الشروق اون لاين- عبد الملك زعلاني : نجحت فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني التابعة لمنطقة القصر...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
هوس مرضي برئاسية 2019
لا تنفكّ مستجدّات الساحة الوطنيّة، من أحداث ومواقف وتصريحات، تكشفُ عن هوس يكاد يكون مرضيا لدى نُخبتنا بالانتخابات الرئاسيّة، إذ على الرغم من أنّ موعدها تفصلنا عنه قرابة العامين...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
بتهمة سرقة منزل يوسف المساكني: 12 سنة سجنا لرئيس الشرطة... جريدة الشروق ليوم الاثنين 22 جانفي 2018 بالفيديو.. المعهد الوطني للرصد الجوّي في نشرة إستثنائية بالفيديو.. "معجزة" تنقذ أما ورضيعها من "الشجرة القاتلة" بالفيديو..حارس مرمى يسجل هدفا من مسافة 65 مترا في الدوري... سفيان السليطي يكشف هوية الجثة الثانية التي تم العثور... جريدة الشروق ليوم الأحد 21 جانفي 2018 الداخلية تكشف قائمة المحجوزات في العملية الأمنية قرب...
﻿