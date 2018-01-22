رزنامة جديدة للامتحانات في المؤسسات التي تعذر فيها استكمال السداسي الاول

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دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين، "الهياكل البيداغوجية للمؤسسات التي تعذّر فيها استكمال الدورة الرئيسية للسداسي الاول، للإعلان عن رزنامة جديدة للامتحانات في أجل أقصاه 27 جانفي 2018 طبقا لما أقرّه مجلس الجامعات المنعقد الخميس المنقضي حول تعطّل الامتحانات بعدد من المؤسسات الجامعية" على خلفية اضراب الاساتذة الجامعيين.
وعبّرت الوزارة عن تفهمها التام لوضعية الاساتذة الجامعيين والمطالب التي عبروا عنها، مؤكدة انها بادرت بإدراج هذه المطالب ضمن أولويات جدول أعمال الجلسات التفاوضية القادمة بين الحكومة والأطراف الاجتماعية.
وأشارت الى ان اللجان المشتركة انطلقت في دراسة المطالب الاجتماعية، في اطار تفعيل مخرجات المؤتمر الوطني لإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي، خاصة منها تلك التي تهدف الى تحسين ظروف العمل والوضعية المادية للأساتذة الجامعيين بصفة خاصة والمؤسسات وكل مكونات الاسرة الجامعية بصفة عامة. كما تم اقرار احداث لجان تفعيل مخرجات المؤتمر الوطني للإصلاح على مستوى جميع المؤسسات الجامعية لمواصلة دعم المنهج التشاركي.
وأكدت الوزارة ان قنوات الحوار تبقى مفتوحة مع كل الأطراف التي تؤمن بالتفاعل الإيجابي والبناء في كنف الاحترام المتبادل والمسؤولية. يذكر ان الأساتذة الجامعيين منظوري اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" يواصلون منذ بداية شهر جانفي الجاري تنفيذ الإضراب المفتوح المتمثل في الإمتناع عن تقديم مواضيع الإمتحانات مع مواصلة التدريس بشكل عادي، بعديد المؤسسات الجامعية، احتجاجا على عدم احترام وزارة التعليم العالي سلم التأجير في الوظيفة العمومية.
دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين، "الهياكل البيداغوجية للمؤسسات التي تعذّر فيها استكمال الدورة الرئيسية للسداسي الاول، للإعلان عن رزنامة جديدة للامتحانات في أجل أقصاه 27 جانفي 2018 طبقا لما أقرّه مجلس الجامعات المنعقد الخميس المنقضي حول تعطّل الامتحانات بعدد من المؤسسات الجامعية" على خلفية اضراب الاساتذة الجامعيين.
وعبّرت الوزارة عن تفهمها التام لوضعية الاساتذة الجامعيين والمطالب التي عبروا عنها، مؤكدة انها بادرت بإدراج هذه المطالب ضمن أولويات جدول أعمال الجلسات التفاوضية القادمة بين الحكومة والأطراف الاجتماعية.
وأشارت الى ان اللجان المشتركة انطلقت في دراسة المطالب الاجتماعية، في اطار تفعيل مخرجات المؤتمر الوطني لإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي، خاصة منها تلك التي تهدف الى تحسين ظروف العمل والوضعية المادية للأساتذة الجامعيين بصفة خاصة والمؤسسات وكل مكونات الاسرة الجامعية بصفة عامة. كما تم اقرار احداث لجان تفعيل مخرجات المؤتمر الوطني للإصلاح على مستوى جميع المؤسسات الجامعية لمواصلة دعم المنهج التشاركي.
وأكدت الوزارة ان قنوات الحوار تبقى مفتوحة مع كل الأطراف التي تؤمن بالتفاعل الإيجابي والبناء في كنف الاحترام المتبادل والمسؤولية. يذكر ان الأساتذة الجامعيين منظوري اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" يواصلون منذ بداية شهر جانفي الجاري تنفيذ الإضراب المفتوح المتمثل في الإمتناع عن تقديم مواضيع الإمتحانات مع مواصلة التدريس بشكل عادي، بعديد المؤسسات الجامعية، احتجاجا على عدم احترام وزارة التعليم العالي سلم التأجير في الوظيفة العمومية.
-
18:42العاصمة: ضبط شخصين بصدد إخفاء أدوية مخدّرة داخل سيّارة قصد تهريبها الى الخارج
22 جانفي 2018
-
-
18:07معهد تونس للترجمة في باريس
22 جانفي 2018
-
18:03قفصة: مهرب يحاول دهس عون امن بعد حجز كمية من المعسل
22 جانفي 2018
-
17:52نداء عاجل الى وزير الصحة: حامل وجنينها في خطر بعزيزة عثمانة
22 جانفي 2018
-
17:45الجهيناوي يتحادث بالجزائر مع نظيره الفرنسي
22 جانفي 2018
-
17:32التلفزيون السوري: مقتل 9 في قصف نفذته مجموعات مسلحة في دمشق
22 جانفي 2018
-
17:21مجلس القضاء العدلي يوافق على إلحاق القاضي يوسف الزواغي بخطة مدير عام بالديوانة
22 جانفي 2018
-
17:02امم افريقيا لكرة اليد: تونس تواجه الكونغو الديمقراطية في ربع النهائي
22 جانفي 2018
-
16:55باجة الجنوبية: ايقاف 4 اشخاص بتهمة قطع الطريق واحداث الشغب
22 جانفي 2018
-
16:51الشاهد يستقبل وزير البيئة والطاقة الفنلندي
22 جانفي 2018
-
-
16:14أنباء عن اقتحام مسلح فندقا في أتلانتا الأمريكية
22 جانفي 2018
-
16:02ريال مدريد يتلقى ضربة جديدة
22 جانفي 2018
-
-
15:33جندوبة: القبض على كهل بتهمة سرقة معدات صوتية بقيمة 13 ألف دينار
22 جانفي 2018
-
15:14جمعية أحباء المكتبة والكتٌاب ببن عروس: إتفاقية تعاون مع الفهرس العربي الموحٌد
22 جانفي 2018
-
14:59بطولة افريقيا لكرة اليد: تونس تتصدر مجموعتها وتتأهل لربع النهائي
22 جانفي 2018
-
14:49المنستير: تسجيل 8 حالات وفاة لمصابين بمرض الانفلونزا الوافدة
22 جانفي 2018
-
14:38خطايا مالية ثقلية تهدد ملقي فواضل البناء وغيرها على ملك الدولة العمومي
22 جانفي 2018