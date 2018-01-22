جندوبة: القبض على شاب غرر بفتاة واعتدى عليها جنسيا

جندوبة- الشروق أونلاين – عبد الكريم السلطاني

ألقى عصر أمس أعوان مركز شرطة النجدة بجندوبة و اعوان الشرطة العدلية القبض على شاب يبلغ من العمر 24 سنة بتهمة الاعتداء جنسيا على فتاة عمرها 19 سنة وتمت عملية الايقاف بعد مطاردة على ضفاف وادي مجردة بأحواز مدينة جندوبة حين حاول الشاب الفرار.

وكانت المتضررة قد تقدمت بشكاية لدى الامن تفيد بتعرضها لاعتداء جنسي من قبل شاب وعدها بالزواح وأوهمها يوم الواقعة بالتنقل لمنزل أقاربه للاطمئنان على صحة قريبته المريضة الا انه وبالوصول للمنزل اكتشفت انه لا يوجد به احد فقام الشاب بالاعتداء عليها جنسيا.

أعوان مركز شرطة النجدة والشركة العدلية وبعد استشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة قاموا بمداهمة منزله بأحد احياء مدينة جندوبة ألا انه لم يتم العثور عليه وبالتحري ثبت انه تنقل الى منزل جده بأحواز المدينة فقام الاعوان بمطاردته والقبض عليه.

هذا وسيتم عرض الشاب على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة بتهمة الاعتداء الجنسي على قاصر.