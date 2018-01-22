جندوبة: القبض على شاب غرر بفتاة واعتدى عليها جنسيا

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جندوبة- الشروق أونلاين – عبد الكريم السلطاني
ألقى عصر أمس أعوان مركز شرطة النجدة بجندوبة و اعوان الشرطة العدلية القبض على شاب يبلغ من العمر 24 سنة بتهمة الاعتداء جنسيا على فتاة عمرها 19 سنة وتمت عملية الايقاف بعد مطاردة على ضفاف وادي مجردة بأحواز مدينة جندوبة حين حاول الشاب الفرار.
وكانت المتضررة قد تقدمت بشكاية لدى الامن تفيد بتعرضها لاعتداء جنسي من قبل شاب وعدها بالزواح وأوهمها يوم الواقعة بالتنقل لمنزل أقاربه للاطمئنان على صحة قريبته المريضة الا انه وبالوصول للمنزل اكتشفت انه لا يوجد به احد فقام الشاب بالاعتداء عليها جنسيا.
أعوان مركز شرطة النجدة والشركة العدلية وبعد استشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة قاموا بمداهمة منزله بأحد احياء مدينة جندوبة ألا انه لم يتم العثور عليه وبالتحري ثبت انه تنقل الى منزل جده بأحواز المدينة فقام الاعوان بمطاردته والقبض عليه.
هذا وسيتم عرض الشاب على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة بتهمة الاعتداء الجنسي على قاصر.
جندوبة- الشروق أونلاين – عبد الكريم السلطاني
ألقى عصر أمس أعوان مركز شرطة النجدة بجندوبة و اعوان الشرطة العدلية القبض على شاب يبلغ من العمر 24 سنة بتهمة الاعتداء جنسيا على فتاة عمرها 19 سنة وتمت عملية الايقاف بعد مطاردة على ضفاف وادي مجردة بأحواز مدينة جندوبة حين حاول الشاب الفرار.
وكانت المتضررة قد تقدمت بشكاية لدى الامن تفيد بتعرضها لاعتداء جنسي من قبل شاب وعدها بالزواح وأوهمها يوم الواقعة بالتنقل لمنزل أقاربه للاطمئنان على صحة قريبته المريضة الا انه وبالوصول للمنزل اكتشفت انه لا يوجد به احد فقام الشاب بالاعتداء عليها جنسيا.
أعوان مركز شرطة النجدة والشركة العدلية وبعد استشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة قاموا بمداهمة منزله بأحد احياء مدينة جندوبة ألا انه لم يتم العثور عليه وبالتحري ثبت انه تنقل الى منزل جده بأحواز المدينة فقام الاعوان بمطاردته والقبض عليه.
هذا وسيتم عرض الشاب على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة بتهمة الاعتداء الجنسي على قاصر.
-
19:00صندوق النقد الدولي: من الخطأ التراجع عن عمليات الاصلاح في تونس
22 جانفي 2018
-
18:42العاصمة: ضبط شخصين بصدد إخفاء أدوية مخدّرة داخل سيّارة قصد تهريبها الى الخارج
22 جانفي 2018
-
-
18:07معهد تونس للترجمة في باريس
22 جانفي 2018
-
18:03قفصة: مهرب يحاول دهس عون امن بعد حجز كمية من المعسل
22 جانفي 2018
-
17:52نداء عاجل الى وزير الصحة: حامل وجنينها في خطر بعزيزة عثمانة
22 جانفي 2018
-
17:45الجهيناوي يتحادث بالجزائر مع نظيره الفرنسي
22 جانفي 2018
-
17:32التلفزيون السوري: مقتل 9 في قصف نفذته مجموعات مسلحة في دمشق
22 جانفي 2018
-
17:21مجلس القضاء العدلي يوافق على إلحاق القاضي يوسف الزواغي بخطة مدير عام بالديوانة
22 جانفي 2018
-
17:02امم افريقيا لكرة اليد: تونس تواجه الكونغو الديمقراطية في ربع النهائي
22 جانفي 2018
-
16:55باجة الجنوبية: ايقاف 4 اشخاص بتهمة قطع الطريق واحداث الشغب
22 جانفي 2018
-
16:51الشاهد يستقبل وزير البيئة والطاقة الفنلندي
22 جانفي 2018
-
-
16:14أنباء عن اقتحام مسلح فندقا في أتلانتا الأمريكية
22 جانفي 2018
-
16:02ريال مدريد يتلقى ضربة جديدة
22 جانفي 2018
-
-
15:33جندوبة: القبض على كهل بتهمة سرقة معدات صوتية بقيمة 13 ألف دينار
22 جانفي 2018
-
15:14جمعية أحباء المكتبة والكتٌاب ببن عروس: إتفاقية تعاون مع الفهرس العربي الموحٌد
22 جانفي 2018
-
14:59بطولة افريقيا لكرة اليد: تونس تتصدر مجموعتها وتتأهل لربع النهائي
22 جانفي 2018
-
14:49المنستير: تسجيل 8 حالات وفاة لمصابين بمرض الانفلونزا الوافدة
22 جانفي 2018