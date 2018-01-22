نابل: ايقاف 41 شخصا وتحرير حوالي 500 محضرا ‎

خالد الحدّاد

لا تنفكّ مستجدّات الساحة الوطنيّة، من أحداث ومواقف وتصريحات، تكشفُ عن هوس يكاد يكون مرضيا لدى نُخبتنا بالانتخابات الرئاسيّة، إذ على الرغم من أنّ موعدها تفصلنا عنه قرابة العامين...