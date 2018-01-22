نابل: ايقاف 41 شخصا وتحرير حوالي 500 محضرا ‎

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الشروق اون لاين- فاطمة بن عثمان
تمكنت الوحدات الأمنية بنابل بمختلف تشكيلاتها خلال حماة امنية واسعة النطاق من ايقاف 41 نفرا محل تتبع لدى العدالة بتهم مختلفة من بينهم شخص صادرة في حقه 16منشور تفتيش كم تم الكشف عن عمليتي سرقة لضيعات فلاحية بالجهة ولمواشي وايقاف شخصين قاموا بسرقة كمية من القوارص من احدى الضيعات كما ام تحرير 315محضرا عدليا و117 مخالفة مالية مختلفة و47 محضرا جبائيا كم تم حجز 8 سيارات وذلك وفق ما اكده مصدر امني رفيع المستوى لموقع الشروق اون لاين.
الشروق اون لاين- فاطمة بن عثمان
تمكنت الوحدات الأمنية بنابل بمختلف تشكيلاتها خلال حماة امنية واسعة النطاق من ايقاف 41 نفرا محل تتبع لدى العدالة بتهم مختلفة من بينهم شخص صادرة في حقه 16منشور تفتيش كم تم الكشف عن عمليتي سرقة لضيعات فلاحية بالجهة ولمواشي وايقاف شخصين قاموا بسرقة كمية من القوارص من احدى الضيعات كما ام تحرير 315محضرا عدليا و117 مخالفة مالية مختلفة و47 محضرا جبائيا كم تم حجز 8 سيارات وذلك وفق ما اكده مصدر امني رفيع المستوى لموقع الشروق اون لاين.
-
19:00صندوق النقد الدولي: من الخطأ التراجع عن عمليات الاصلاح في تونس
22 جانفي 2018
-
18:42العاصمة: ضبط شخصين بصدد إخفاء أدوية مخدّرة داخل سيّارة قصد تهريبها الى الخارج
22 جانفي 2018
-
-
18:07معهد تونس للترجمة في باريس
22 جانفي 2018
-
18:03قفصة: مهرب يحاول دهس عون امن بعد حجز كمية من المعسل
22 جانفي 2018
-
17:52نداء عاجل الى وزير الصحة: حامل وجنينها في خطر بعزيزة عثمانة
22 جانفي 2018
-
17:45الجهيناوي يتحادث بالجزائر مع نظيره الفرنسي
22 جانفي 2018
-
17:32التلفزيون السوري: مقتل 9 في قصف نفذته مجموعات مسلحة في دمشق
22 جانفي 2018
-
17:21مجلس القضاء العدلي يوافق على إلحاق القاضي يوسف الزواغي بخطة مدير عام بالديوانة
22 جانفي 2018
-
17:02امم افريقيا لكرة اليد: تونس تواجه الكونغو الديمقراطية في ربع النهائي
22 جانفي 2018
-
16:55باجة الجنوبية: ايقاف 4 اشخاص بتهمة قطع الطريق واحداث الشغب
22 جانفي 2018
-
16:51الشاهد يستقبل وزير البيئة والطاقة الفنلندي
22 جانفي 2018
-
-
16:14أنباء عن اقتحام مسلح فندقا في أتلانتا الأمريكية
22 جانفي 2018
-
16:02ريال مدريد يتلقى ضربة جديدة
22 جانفي 2018
-
-
15:33جندوبة: القبض على كهل بتهمة سرقة معدات صوتية بقيمة 13 ألف دينار
22 جانفي 2018
-
15:14جمعية أحباء المكتبة والكتٌاب ببن عروس: إتفاقية تعاون مع الفهرس العربي الموحٌد
22 جانفي 2018
-
14:59بطولة افريقيا لكرة اليد: تونس تتصدر مجموعتها وتتأهل لربع النهائي
22 جانفي 2018
-
14:49المنستير: تسجيل 8 حالات وفاة لمصابين بمرض الانفلونزا الوافدة
22 جانفي 2018