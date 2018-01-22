التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية البيئية تدعو الى التصدي "لسياسات تجريم الاحتجاج"

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دعت التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية البيئية الى المساندة الميدانية للتصدي لما أسمته "موجة التجريم المتنامية" لنشطاء الحركات البيئية المطالبة بالحقوق الدستورية في بيئة سليمة.
وذكرت التنسيقية في بيان صادر الاثنين، ان 10 من شباب قرية سيدي مذكور يمثلون غدا الثلاثاء أمام محكمة الناحية بمنزل تميم على خلفية شكاية تقدمت بها ضدهم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل إثر احتجاجهم على الوضع البيئي بقرية سيدي مذكور نتيجة التلوث الذي تسببه المياه الصناعية بوادي القرعة.
كما يمثل يوم الاربعاء القادم أمام الدائرة الجناحية بابتدائية سوسة العجمي الورداني إثر صدور حكم غيابي ضده بستة أشهر سجنا على خلفية شكاية تقدم بها ضده صاحب معمل الاجر بالقلعة الصغرى اثر الاحتجاجات المواطنية ضد التلوث الذي يسببه المعمل المذكور، ويمثل أيضا يوم الخميس 25 جانفي صالح كريفة ولطفي العامري على خلفية شكاية تقدم بها صاحب نفس معمل الاجر بالقلعة الصغرى اثر احتجاج الأهالي على التلوث الذي يسببه.
وأكدت التنسيقية أن هذه المحاكمات لن تثني الحركات الاجتماعية البيئية عن مواصلة نضالها من أجل بيئة سليمة وفي التصدي لكل الانتهاكات البيئية ومن أجل منوال تنموي عادل يكرس الحقوق البيئة، مهيبة بالمحامين التطوع بكثافة ضد "سياسات تجريم الاحتجاج ضد الانتهاكات البيئية".
دعت التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية البيئية الى المساندة الميدانية للتصدي لما أسمته "موجة التجريم المتنامية" لنشطاء الحركات البيئية المطالبة بالحقوق الدستورية في بيئة سليمة.
وذكرت التنسيقية في بيان صادر الاثنين، ان 10 من شباب قرية سيدي مذكور يمثلون غدا الثلاثاء أمام محكمة الناحية بمنزل تميم على خلفية شكاية تقدمت بها ضدهم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل إثر احتجاجهم على الوضع البيئي بقرية سيدي مذكور نتيجة التلوث الذي تسببه المياه الصناعية بوادي القرعة.
كما يمثل يوم الاربعاء القادم أمام الدائرة الجناحية بابتدائية سوسة العجمي الورداني إثر صدور حكم غيابي ضده بستة أشهر سجنا على خلفية شكاية تقدم بها ضده صاحب معمل الاجر بالقلعة الصغرى اثر الاحتجاجات المواطنية ضد التلوث الذي يسببه المعمل المذكور، ويمثل أيضا يوم الخميس 25 جانفي صالح كريفة ولطفي العامري على خلفية شكاية تقدم بها صاحب نفس معمل الاجر بالقلعة الصغرى اثر احتجاج الأهالي على التلوث الذي يسببه.
وأكدت التنسيقية أن هذه المحاكمات لن تثني الحركات الاجتماعية البيئية عن مواصلة نضالها من أجل بيئة سليمة وفي التصدي لكل الانتهاكات البيئية ومن أجل منوال تنموي عادل يكرس الحقوق البيئة، مهيبة بالمحامين التطوع بكثافة ضد "سياسات تجريم الاحتجاج ضد الانتهاكات البيئية".
-
19:00صندوق النقد الدولي: من الخطأ التراجع عن عمليات الاصلاح في تونس
22 جانفي 2018
-
18:42العاصمة: ضبط شخصين بصدد إخفاء أدوية مخدّرة داخل سيّارة قصد تهريبها الى الخارج
22 جانفي 2018
-
-
18:07معهد تونس للترجمة في باريس
22 جانفي 2018
-
18:03قفصة: مهرب يحاول دهس عون امن بعد حجز كمية من المعسل
22 جانفي 2018
-
17:52نداء عاجل الى وزير الصحة: حامل وجنينها في خطر بعزيزة عثمانة
22 جانفي 2018
-
17:45الجهيناوي يتحادث بالجزائر مع نظيره الفرنسي
22 جانفي 2018
-
17:32التلفزيون السوري: مقتل 9 في قصف نفذته مجموعات مسلحة في دمشق
22 جانفي 2018
-
17:21مجلس القضاء العدلي يوافق على إلحاق القاضي يوسف الزواغي بخطة مدير عام بالديوانة
22 جانفي 2018
-
17:02امم افريقيا لكرة اليد: تونس تواجه الكونغو الديمقراطية في ربع النهائي
22 جانفي 2018
-
16:55باجة الجنوبية: ايقاف 4 اشخاص بتهمة قطع الطريق واحداث الشغب
22 جانفي 2018
-
16:51الشاهد يستقبل وزير البيئة والطاقة الفنلندي
22 جانفي 2018
-
-
16:14أنباء عن اقتحام مسلح فندقا في أتلانتا الأمريكية
22 جانفي 2018
-
16:02ريال مدريد يتلقى ضربة جديدة
22 جانفي 2018
-
-
15:33جندوبة: القبض على كهل بتهمة سرقة معدات صوتية بقيمة 13 ألف دينار
22 جانفي 2018
-
15:14جمعية أحباء المكتبة والكتٌاب ببن عروس: إتفاقية تعاون مع الفهرس العربي الموحٌد
22 جانفي 2018
-
14:59بطولة افريقيا لكرة اليد: تونس تتصدر مجموعتها وتتأهل لربع النهائي
22 جانفي 2018
-
14:49المنستير: تسجيل 8 حالات وفاة لمصابين بمرض الانفلونزا الوافدة
22 جانفي 2018