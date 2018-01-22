التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية البيئية تدعو الى التصدي "لسياسات تجريم الاحتجاج"

دعت التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية البيئية الى المساندة الميدانية للتصدي لما أسمته "موجة التجريم المتنامية" لنشطاء الحركات البيئية المطالبة بالحقوق الدستورية في بيئة سليمة.

وذكرت التنسيقية في بيان صادر الاثنين، ان 10 من شباب قرية سيدي مذكور يمثلون غدا الثلاثاء أمام محكمة الناحية بمنزل تميم على خلفية شكاية تقدمت بها ضدهم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل إثر احتجاجهم على الوضع البيئي بقرية سيدي مذكور نتيجة التلوث الذي تسببه المياه الصناعية بوادي القرعة.

كما يمثل يوم الاربعاء القادم أمام الدائرة الجناحية بابتدائية سوسة العجمي الورداني إثر صدور حكم غيابي ضده بستة أشهر سجنا على خلفية شكاية تقدم بها ضده صاحب معمل الاجر بالقلعة الصغرى اثر الاحتجاجات المواطنية ضد التلوث الذي يسببه المعمل المذكور، ويمثل أيضا يوم الخميس 25 جانفي صالح كريفة ولطفي العامري على خلفية شكاية تقدم بها صاحب نفس معمل الاجر بالقلعة الصغرى اثر احتجاج الأهالي على التلوث الذي يسببه.

وأكدت التنسيقية أن هذه المحاكمات لن تثني الحركات الاجتماعية البيئية عن مواصلة نضالها من أجل بيئة سليمة وفي التصدي لكل الانتهاكات البيئية ومن أجل منوال تنموي عادل يكرس الحقوق البيئة، مهيبة بالمحامين التطوع بكثافة ضد "سياسات تجريم الاحتجاج ضد الانتهاكات البيئية".