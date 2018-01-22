نقل مسؤول بمعهد "قرطاج درمش" تعسّفيا إثر كشفه لملفات فساد

الشروق أون لاين- وحيدة المي

شرعت التنسيقية الوطنية "كلنا ضد الفساد" اليوم في تنظيم اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة المرأة والأسرة والطفولة بالعاصمة على خلفية ما اعتبرته بنقلة تعسفية للكاتب الأول بالمعهد العالي لإطارات الطفولة قرطاج درمش سهيل دحمان على إثر كشفه لملفات فساد بالمعهد. ورغم مساعيه لبحث الملفات التي بحوزته مع الوزيرة إلا أنها كلفت أحد مستشاريها للنظر في الأمر مع وعد بتسوية الوضع في أقرب وقت ممكن. لكن فوجئ المعني بالأمر بنقله إلى مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل دون تحديد الخطة الوظيفية وبقية تفاصيل مباشرة العمل الجديد.