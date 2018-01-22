مدنين: حافلات جديدة تدعم اسطول الشركة الجهوية للنقل

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ينتظر ان تصل هذا الاسبوع الى ولاية مدنين، 8 حافلات جديدة مكيفة في اطار قسط من صفقة سنة 2017 التي تشمل اقتناء 49 حافلة بين عادية ومزدوجة، وفق ما ذكره المدير العام للشركة الجهوية للنقل بمدنين محي الدين بن عون.
وسيرتفع بهذا القسط عدد الحافلات التي تم اقتناؤها في نفس الصفقة الى 24 حافلة، على ان تستكمل بقية اقساط الصفقة في مرحلة لاحقة، بما يعزز اسطول الشركة ويطور خدماتها التي تشمل ولايتي مدنين وتطاوين.
ينتظر ان تصل هذا الاسبوع الى ولاية مدنين، 8 حافلات جديدة مكيفة في اطار قسط من صفقة سنة 2017 التي تشمل اقتناء 49 حافلة بين عادية ومزدوجة، وفق ما ذكره المدير العام للشركة الجهوية للنقل بمدنين محي الدين بن عون.
وسيرتفع بهذا القسط عدد الحافلات التي تم اقتناؤها في نفس الصفقة الى 24 حافلة، على ان تستكمل بقية اقساط الصفقة في مرحلة لاحقة، بما يعزز اسطول الشركة ويطور خدماتها التي تشمل ولايتي مدنين وتطاوين.
-
19:00صندوق النقد الدولي: من الخطأ التراجع عن عمليات الاصلاح في تونس
22 جانفي 2018
-
18:42العاصمة: ضبط شخصين بصدد إخفاء أدوية مخدّرة داخل سيّارة قصد تهريبها الى الخارج
22 جانفي 2018
-
-
18:07معهد تونس للترجمة في باريس
22 جانفي 2018
-
18:03قفصة: مهرب يحاول دهس عون امن بعد حجز كمية من المعسل
22 جانفي 2018
-
17:52نداء عاجل الى وزير الصحة: حامل وجنينها في خطر بعزيزة عثمانة
22 جانفي 2018
-
17:45الجهيناوي يتحادث بالجزائر مع نظيره الفرنسي
22 جانفي 2018
-
17:32التلفزيون السوري: مقتل 9 في قصف نفذته مجموعات مسلحة في دمشق
22 جانفي 2018
-
17:21مجلس القضاء العدلي يوافق على إلحاق القاضي يوسف الزواغي بخطة مدير عام بالديوانة
22 جانفي 2018
-
17:02امم افريقيا لكرة اليد: تونس تواجه الكونغو الديمقراطية في ربع النهائي
22 جانفي 2018
-
16:55باجة الجنوبية: ايقاف 4 اشخاص بتهمة قطع الطريق واحداث الشغب
22 جانفي 2018
-
16:51الشاهد يستقبل وزير البيئة والطاقة الفنلندي
22 جانفي 2018
-
-
16:14أنباء عن اقتحام مسلح فندقا في أتلانتا الأمريكية
22 جانفي 2018
-
16:02ريال مدريد يتلقى ضربة جديدة
22 جانفي 2018
-
-
15:33جندوبة: القبض على كهل بتهمة سرقة معدات صوتية بقيمة 13 ألف دينار
22 جانفي 2018
-
15:14جمعية أحباء المكتبة والكتٌاب ببن عروس: إتفاقية تعاون مع الفهرس العربي الموحٌد
22 جانفي 2018
-
14:59بطولة افريقيا لكرة اليد: تونس تتصدر مجموعتها وتتأهل لربع النهائي
22 جانفي 2018
-
14:49المنستير: تسجيل 8 حالات وفاة لمصابين بمرض الانفلونزا الوافدة
22 جانفي 2018