مدنين: حافلات جديدة تدعم اسطول الشركة الجهوية للنقل

ينتظر ان تصل هذا الاسبوع الى ولاية مدنين، 8 حافلات جديدة مكيفة في اطار قسط من صفقة سنة 2017 التي تشمل اقتناء 49 حافلة بين عادية ومزدوجة، وفق ما ذكره المدير العام للشركة الجهوية للنقل بمدنين محي الدين بن عون.

وسيرتفع بهذا القسط عدد الحافلات التي تم اقتناؤها في نفس الصفقة الى 24 حافلة، على ان تستكمل بقية اقساط الصفقة في مرحلة لاحقة، بما يعزز اسطول الشركة ويطور خدماتها التي تشمل ولايتي مدنين وتطاوين.