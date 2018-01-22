هيئة الإنتخابات تخطط لرسكلة عدد من الاعضاء والاعوان لمراقبة الحملة الانتخابية

صرح الناطق الرسمي باسم مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنيس الجربوعي، اليوم الاثنين ،أن الهيئة انتهت من تركيز الهيئات والإدارات الفرعية بالإضافة إلى إعدادها لبرنامج رسكلة عدد هام من الأعضاء والأعوان استعدادا ليوم الإقتراع في الانتخابات البلدية المقبلة.

وأوضح، في اتصال هاتفي بوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الهيئة قررت تركيز 108 عضوا بـ 27 هيئة فرعية وأكثر من 244 عونا في الإدارات الانتخابية الفرعية و391 من المنسقين المحليين بالاضافة إلى تسخير 780 من الاعوان المكلفين بقبول الترشحات.

وأضاف انيس الجربوعي أنه في إطار التحضير للانتخابات البلدية المزمع عقدها يوم 6 ماي 2018 سيتم التعاقد طيلة فترة الحملة الانتخابية مع أكثر من 2045 من الاعوان المختصين في مراقبة الحملة الانتخابية. فيما سيتم يوم الاقتراع تجنيد أكثر من 52000 من المتعاقدين في خطة أعضاء ورؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع مشيرا إلى أن الأيام القادمة ستشهد تكوين ورسكلة الأعضاء والأعوان في الاختصاصات المطلوبة.