الجائزة الكبرى لمدينة تونس للجيدو: تونس تنهي مشاركتها في المركز 20

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انهت تونس مشاركتها في فعاليات الجائزة الكبرى للجيدو التي اختتمت مساء امس الاحد بقصر الرياضة بالمنزه في المرتبة 20 ضمن الجدول النهائي لتوزيع الميداليات (من جملة 49 دولة) برصيد ميدالية برونزية واحدة.
واحتلت كازاخستان المركز الاول في الترتيب العام للمنتخبات (2 ذهبية و3 برونزية) امام اوكرانيا (2 ذهبية و2 برونزية) وفي المركز الثالث اليابان بمجموع 1 ذهبية و 2 فضية و6 برونزية.
وكانت حصيلة العناصر التونسية في ختام مسابقات هذه الدورة الدولية متواضعة اذ تحصلت نهال شيخ روحه على ميدالية برونزية في وزن اكثر من 78 كلغ مع مرتبة خامسة لسارة المزوغي في وزن اقل من 78 كلغ و2 مركز سابع لكل من غفران الخليفي (وزن اقل من 57 كلغ) وعبد العزيز بن عمار (وزن اقل من 81 كلغ).
اما بقية المصارعين وعددهم 41 فقد غادروا النزالات منذ الدور الاول وعلى اقصى تقدير في الدور الثاني على غرار فيصل جابالله ونسرية الجلاصي ومحمود اسامة السنوسي وفرج الذويبي.
ويشار الى ان نهال شيخ روحو كانت قد فازت امس الاحد بالميدالية البرونزية على حساب السلوفينية انا ماري.
انهت تونس مشاركتها في فعاليات الجائزة الكبرى للجيدو التي اختتمت مساء امس الاحد بقصر الرياضة بالمنزه في المرتبة 20 ضمن الجدول النهائي لتوزيع الميداليات (من جملة 49 دولة) برصيد ميدالية برونزية واحدة.
واحتلت كازاخستان المركز الاول في الترتيب العام للمنتخبات (2 ذهبية و3 برونزية) امام اوكرانيا (2 ذهبية و2 برونزية) وفي المركز الثالث اليابان بمجموع 1 ذهبية و 2 فضية و6 برونزية.
وكانت حصيلة العناصر التونسية في ختام مسابقات هذه الدورة الدولية متواضعة اذ تحصلت نهال شيخ روحه على ميدالية برونزية في وزن اكثر من 78 كلغ مع مرتبة خامسة لسارة المزوغي في وزن اقل من 78 كلغ و2 مركز سابع لكل من غفران الخليفي (وزن اقل من 57 كلغ) وعبد العزيز بن عمار (وزن اقل من 81 كلغ).
اما بقية المصارعين وعددهم 41 فقد غادروا النزالات منذ الدور الاول وعلى اقصى تقدير في الدور الثاني على غرار فيصل جابالله ونسرية الجلاصي ومحمود اسامة السنوسي وفرج الذويبي.
ويشار الى ان نهال شيخ روحو كانت قد فازت امس الاحد بالميدالية البرونزية على حساب السلوفينية انا ماري.
-
18:42العاصمة: ضبط شخصين بصدد إخفاء أدوية مخدّرة داخل سيّارة قصد تهريبها الى الخارج
22 جانفي 2018
-
-
18:07معهد تونس للترجمة في باريس
22 جانفي 2018
-
18:03قفصة: مهرب يحاول دهس عون امن بعد حجز كمية من المعسل
22 جانفي 2018
-
17:52نداء عاجل الى وزير الصحة: حامل وجنينها في خطر بعزيزة عثمانة
22 جانفي 2018
-
17:45الجهيناوي يتحادث بالجزائر مع نظيره الفرنسي
22 جانفي 2018
-
17:32التلفزيون السوري: مقتل 9 في قصف نفذته مجموعات مسلحة في دمشق
22 جانفي 2018
-
17:21مجلس القضاء العدلي يوافق على إلحاق القاضي يوسف الزواغي بخطة مدير عام بالديوانة
22 جانفي 2018
-
17:02امم افريقيا لكرة اليد: تونس تواجه الكونغو الديمقراطية في ربع النهائي
22 جانفي 2018
-
16:55باجة الجنوبية: ايقاف 4 اشخاص بتهمة قطع الطريق واحداث الشغب
22 جانفي 2018
-
16:51الشاهد يستقبل وزير البيئة والطاقة الفنلندي
22 جانفي 2018
-
-
16:14أنباء عن اقتحام مسلح فندقا في أتلانتا الأمريكية
22 جانفي 2018
-
16:02ريال مدريد يتلقى ضربة جديدة
22 جانفي 2018
-
-
15:33جندوبة: القبض على كهل بتهمة سرقة معدات صوتية بقيمة 13 ألف دينار
22 جانفي 2018
-
15:14جمعية أحباء المكتبة والكتٌاب ببن عروس: إتفاقية تعاون مع الفهرس العربي الموحٌد
22 جانفي 2018
-
14:59بطولة افريقيا لكرة اليد: تونس تتصدر مجموعتها وتتأهل لربع النهائي
22 جانفي 2018
-
14:49المنستير: تسجيل 8 حالات وفاة لمصابين بمرض الانفلونزا الوافدة
22 جانفي 2018
-
14:38خطايا مالية ثقلية تهدد ملقي فواضل البناء وغيرها على ملك الدولة العمومي
22 جانفي 2018