الجائزة الكبرى لمدينة تونس للجيدو: تونس تنهي مشاركتها في المركز 20

انهت تونس مشاركتها في فعاليات الجائزة الكبرى للجيدو التي اختتمت مساء امس الاحد بقصر الرياضة بالمنزه في المرتبة 20 ضمن الجدول النهائي لتوزيع الميداليات (من جملة 49 دولة) برصيد ميدالية برونزية واحدة.

واحتلت كازاخستان المركز الاول في الترتيب العام للمنتخبات (2 ذهبية و3 برونزية) امام اوكرانيا (2 ذهبية و2 برونزية) وفي المركز الثالث اليابان بمجموع 1 ذهبية و 2 فضية و6 برونزية.

وكانت حصيلة العناصر التونسية في ختام مسابقات هذه الدورة الدولية متواضعة اذ تحصلت نهال شيخ روحه على ميدالية برونزية في وزن اكثر من 78 كلغ مع مرتبة خامسة لسارة المزوغي في وزن اقل من 78 كلغ و2 مركز سابع لكل من غفران الخليفي (وزن اقل من 57 كلغ) وعبد العزيز بن عمار (وزن اقل من 81 كلغ).

اما بقية المصارعين وعددهم 41 فقد غادروا النزالات منذ الدور الاول وعلى اقصى تقدير في الدور الثاني على غرار فيصل جابالله ونسرية الجلاصي ومحمود اسامة السنوسي وفرج الذويبي.

ويشار الى ان نهال شيخ روحو كانت قد فازت امس الاحد بالميدالية البرونزية على حساب السلوفينية انا ماري.