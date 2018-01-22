شقيق الفنانة خديجة السويسي يوضح حقيقة خبر وفاتها
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شقيق الفنانة خديجة السويسي يوضح حقيقة خبر وفاتها
نفى السيد حبيب السويسي شقيق الفنانة والممثلة المسرحية خديجة السويسي الخبر الذي تم تداوله صباح اليوم حول وفاة شقيقته مبيّنا أن خديجة السويسي حية ترزق وقد اتصل بها صباح اليوم في منزلها بجهة سيدي داود.
وأوضح السيد حبيب السويسي في تصريح لإذاعة شمس أف أم أن العائلة فقدت الوالدة التي وفاها الاجل المحتوم ليلة أمس مستنكرا ترويج خبر وفاة شقيقته.
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شقيق الفنانة خديجة السويسي يوضح حقيقة خبر وفاتها
نفى السيد حبيب السويسي شقيق الفنانة والممثلة المسرحية خديجة السويسي الخبر الذي تم تداوله صباح اليوم حول وفاة شقيقته مبيّنا أن خديجة السويسي حية ترزق وقد اتصل بها صباح اليوم في منزلها بجهة سيدي داود.
وأوضح السيد حبيب السويسي في تصريح لإذاعة شمس أف أم أن العائلة فقدت الوالدة التي وفاها الاجل المحتوم ليلة أمس مستنكرا ترويج خبر وفاة شقيقته.
العاصمة: ضبط شخصين بصدد إخفاء أدوية مخدّرة داخل سيّارة قصد تهريبها الى الخارج
22 جانفي 2018 السّاعة 18:42
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء اليوم على صفحتها الرسمية في الفايسبوك ان وحدات الأمن الوطني التّابعة...المزيد >>
تركيا: حملة اعتقالات بسبب تعليقات على "الفايسبوك" ضد العملية العسكرية في عفرين السورية
22 جانفي 2018 السّاعة 18:23
أصدرت السلطات التركية، اليوم الاثنين، مذكرات توقيف بحق 35 شخصا يشتبه بقيامهم "بدعاية إرهابية" على شبكات...المزيد >>
معهد تونس للترجمة في باريس
22 جانفي 2018 السّاعة 18:07
الشروقً أون لاين - نورالدين بالطيب: شارك معهد تونس للترجمة يومي 19 و20 جانفي الجاري بباريس في la grande halle de la...المزيد >>
قفصة: مهرب يحاول دهس عون امن بعد حجز كمية من المعسل
22 جانفي 2018 السّاعة 18:03
مكتب قفصة -الشروق اون لاين- عبد الملك زعلاني : نجحت فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني التابعة لمنطقة القصر...المزيد >>
-
18:42العاصمة: ضبط شخصين بصدد إخفاء أدوية مخدّرة داخل سيّارة قصد تهريبها الى الخارج
22 جانفي 2018
-
-
18:07معهد تونس للترجمة في باريس
22 جانفي 2018
-
18:03قفصة: مهرب يحاول دهس عون امن بعد حجز كمية من المعسل
22 جانفي 2018
-
17:52نداء عاجل الى وزير الصحة: حامل وجنينها في خطر بعزيزة عثمانة
22 جانفي 2018
-
17:45الجهيناوي يتحادث بالجزائر مع نظيره الفرنسي
22 جانفي 2018
-
17:32التلفزيون السوري: مقتل 9 في قصف نفذته مجموعات مسلحة في دمشق
22 جانفي 2018
-
17:21مجلس القضاء العدلي يوافق على إلحاق القاضي يوسف الزواغي بخطة مدير عام بالديوانة
22 جانفي 2018
-
17:02امم افريقيا لكرة اليد: تونس تواجه الكونغو الديمقراطية في ربع النهائي
22 جانفي 2018
-
16:55باجة الجنوبية: ايقاف 4 اشخاص بتهمة قطع الطريق واحداث الشغب
22 جانفي 2018
-
16:51الشاهد يستقبل وزير البيئة والطاقة الفنلندي
22 جانفي 2018
-
-
16:14أنباء عن اقتحام مسلح فندقا في أتلانتا الأمريكية
22 جانفي 2018
-
16:02ريال مدريد يتلقى ضربة جديدة
22 جانفي 2018
-
-
15:33جندوبة: القبض على كهل بتهمة سرقة معدات صوتية بقيمة 13 ألف دينار
22 جانفي 2018
-
15:14جمعية أحباء المكتبة والكتٌاب ببن عروس: إتفاقية تعاون مع الفهرس العربي الموحٌد
22 جانفي 2018
-
14:59بطولة افريقيا لكرة اليد: تونس تتصدر مجموعتها وتتأهل لربع النهائي
22 جانفي 2018
-
14:49المنستير: تسجيل 8 حالات وفاة لمصابين بمرض الانفلونزا الوافدة
22 جانفي 2018
-
14:38خطايا مالية ثقلية تهدد ملقي فواضل البناء وغيرها على ملك الدولة العمومي
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خالد الحدّادهوس مرضي برئاسية 2019
لا تنفكّ مستجدّات الساحة الوطنيّة، من أحداث ومواقف وتصريحات، تكشفُ عن هوس يكاد يكون مرضيا لدى نُخبتنا بالانتخابات الرئاسيّة، إذ على الرغم من أنّ موعدها تفصلنا عنه قرابة العامين...المزيد >>
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