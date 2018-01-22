شقيق الفنانة خديجة السويسي يوضح حقيقة خبر وفاتها

نفى السيد حبيب السويسي شقيق الفنانة والممثلة المسرحية خديجة السويسي الخبر الذي تم تداوله صباح اليوم حول وفاة شقيقته مبيّنا أن خديجة السويسي حية ترزق وقد اتصل بها صباح اليوم في منزلها بجهة سيدي داود.

وأوضح السيد حبيب السويسي في تصريح لإذاعة شمس أف أم أن العائلة فقدت الوالدة التي وفاها الاجل المحتوم ليلة أمس مستنكرا ترويج خبر وفاة شقيقته.