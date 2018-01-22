وزير التربية: الدراسة ستعود الى اعتماد نظام الثلاثي في السنة القادمة

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أفاد، وزير التربية، حاتم بن سالم، أن وزارة التربية تتجه نحو تعميم راحة السبت على كل سنوات الابتدائي بداية من السنة الدراسية القادمة الى جانب العودة الى اعتماد نظام الثلاثيات بدل نظام السداسيتين وذلك بناء على تقييم معمق لهذا النظام .
وأضاف، حاتم بن سالم، في حوار لاحدى الصحف الاسبوعية اليوم الاثنين، أن "حزمة من الاصلاحات ستكون محل مشاورات مكثفة لاعتمادها مستقبلا من أجل تطوير الناتج المعرفي للمدرسة" ملاحظا أن "اعتماد نظام الصحة الواحدة سيكون على المدى المتوسط باعتباره يتطلب عدة اصلاحات وتدابير مسبقة تتعلق خلصة بالبنية الاساسية للمدارس وطاقة الاستيعاب".
وتابع، في سياق متصل، أن "اعتماد حصة صباحية للدروس وأخرى بعض الظهر للأنشطة الرياضية والثقافية يهدف الى وضع حد للهرسلة التي يتعرض لها التلميذ نتيجة كثافة الدروس واسترسالها على مدى زمني طويل الى جانب تحقيق التوازن بين التكوين العلمي وتثمين المهارات المختلفة للتلميذ".
أفاد، وزير التربية، حاتم بن سالم، أن وزارة التربية تتجه نحو تعميم راحة السبت على كل سنوات الابتدائي بداية من السنة الدراسية القادمة الى جانب العودة الى اعتماد نظام الثلاثيات بدل نظام السداسيتين وذلك بناء على تقييم معمق لهذا النظام .
وأضاف، حاتم بن سالم، في حوار لاحدى الصحف الاسبوعية اليوم الاثنين، أن "حزمة من الاصلاحات ستكون محل مشاورات مكثفة لاعتمادها مستقبلا من أجل تطوير الناتج المعرفي للمدرسة" ملاحظا أن "اعتماد نظام الصحة الواحدة سيكون على المدى المتوسط باعتباره يتطلب عدة اصلاحات وتدابير مسبقة تتعلق خلصة بالبنية الاساسية للمدارس وطاقة الاستيعاب".
وتابع، في سياق متصل، أن "اعتماد حصة صباحية للدروس وأخرى بعض الظهر للأنشطة الرياضية والثقافية يهدف الى وضع حد للهرسلة التي يتعرض لها التلميذ نتيجة كثافة الدروس واسترسالها على مدى زمني طويل الى جانب تحقيق التوازن بين التكوين العلمي وتثمين المهارات المختلفة للتلميذ".
-
19:00صندوق النقد الدولي: من الخطأ التراجع عن عمليات الاصلاح في تونس
22 جانفي 2018
-
18:42العاصمة: ضبط شخصين بصدد إخفاء أدوية مخدّرة داخل سيّارة قصد تهريبها الى الخارج
22 جانفي 2018
-
-
18:07معهد تونس للترجمة في باريس
22 جانفي 2018
-
18:03قفصة: مهرب يحاول دهس عون امن بعد حجز كمية من المعسل
22 جانفي 2018
-
17:52نداء عاجل الى وزير الصحة: حامل وجنينها في خطر بعزيزة عثمانة
22 جانفي 2018
-
17:45الجهيناوي يتحادث بالجزائر مع نظيره الفرنسي
22 جانفي 2018
-
17:32التلفزيون السوري: مقتل 9 في قصف نفذته مجموعات مسلحة في دمشق
22 جانفي 2018
-
17:21مجلس القضاء العدلي يوافق على إلحاق القاضي يوسف الزواغي بخطة مدير عام بالديوانة
22 جانفي 2018
-
17:02امم افريقيا لكرة اليد: تونس تواجه الكونغو الديمقراطية في ربع النهائي
22 جانفي 2018
-
16:55باجة الجنوبية: ايقاف 4 اشخاص بتهمة قطع الطريق واحداث الشغب
22 جانفي 2018
-
16:51الشاهد يستقبل وزير البيئة والطاقة الفنلندي
22 جانفي 2018
-
-
16:14أنباء عن اقتحام مسلح فندقا في أتلانتا الأمريكية
22 جانفي 2018
-
16:02ريال مدريد يتلقى ضربة جديدة
22 جانفي 2018
-
-
15:33جندوبة: القبض على كهل بتهمة سرقة معدات صوتية بقيمة 13 ألف دينار
22 جانفي 2018
-
15:14جمعية أحباء المكتبة والكتٌاب ببن عروس: إتفاقية تعاون مع الفهرس العربي الموحٌد
22 جانفي 2018
-
14:59بطولة افريقيا لكرة اليد: تونس تتصدر مجموعتها وتتأهل لربع النهائي
22 جانفي 2018
-
14:49المنستير: تسجيل 8 حالات وفاة لمصابين بمرض الانفلونزا الوافدة
22 جانفي 2018