وزير التربية: الدراسة ستعود الى اعتماد نظام الثلاثي في السنة القادمة

أفاد، وزير التربية، حاتم بن سالم، أن وزارة التربية تتجه نحو تعميم راحة السبت على كل سنوات الابتدائي بداية من السنة الدراسية القادمة الى جانب العودة الى اعتماد نظام الثلاثيات بدل نظام السداسيتين وذلك بناء على تقييم معمق لهذا النظام .

وأضاف، حاتم بن سالم، في حوار لاحدى الصحف الاسبوعية اليوم الاثنين، أن "حزمة من الاصلاحات ستكون محل مشاورات مكثفة لاعتمادها مستقبلا من أجل تطوير الناتج المعرفي للمدرسة" ملاحظا أن "اعتماد نظام الصحة الواحدة سيكون على المدى المتوسط باعتباره يتطلب عدة اصلاحات وتدابير مسبقة تتعلق خلصة بالبنية الاساسية للمدارس وطاقة الاستيعاب".

وتابع، في سياق متصل، أن "اعتماد حصة صباحية للدروس وأخرى بعض الظهر للأنشطة الرياضية والثقافية يهدف الى وضع حد للهرسلة التي يتعرض لها التلميذ نتيجة كثافة الدروس واسترسالها على مدى زمني طويل الى جانب تحقيق التوازن بين التكوين العلمي وتثمين المهارات المختلفة للتلميذ".

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