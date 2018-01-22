فتح باب الترشح لتقديم عروض فنية في مهرجان قرطاج الدولي

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

نشرت وزارة الشؤون الثقافية عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك بلاغا جاء أن لجنة تنظيم مهرجان قرطاج الدوليّ تعلن عن فتح باب الترشّح لتقديم عروض فنية للدورة (54) ابتداء من تاريخ صدور هذا البلاغ إلى يوم 28 فيفري2017 بدخول الغاية .

ويفتح باب الترشح للفنانين والمنتجين ولممارسي مهنة الوساطة والتعهد في إقامة الحفلات الفنيّة المعتمدين بصفة قانونية.

يذكر أن الدورة 54 لمهرجان قرطاج الدولي ستنتظم من 13 جويلية الى 15 اوت 2018.