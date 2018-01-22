القصرين :حجز كمية من المؤونة وأسلاك كهربائية وأحذية وملابس عسكرية

حجزت وحدات أمنية مشتركة تابعة لإقليمي الحرس الوطني والأمن الوطني بالقصرين، مساء أمس الأحد، كمية من المؤونة وأسلاك كهربائية وأحذية و ملابس عسكرية وذلك بعد مداهمة منزل مهجور بمنطقة "بومفتاح" التابعة لعمادة "عين الخمايسية" في معتمدية سبيبة المتاخمة للمنطقة العسكرية المغلقة بجبل مغيلة وفق ما ذكره صباح اليوم مصدر أمني مطلع بالجهة.

وتأتي هذه العملية حسب ذات المصدر بعد ورود معلومات أمنية على مصالح إقليم الأمن الوطني بالقصرين مفادها تخطيط عدد من الافراد لتمويل بعض المجموعات الإرهابية المتحصنة بجبل مغيلة ، مشيرا إلى أنه تم فتح بحث تحقيقي لمعرفة المسؤولين عن هذه العملية.

ويذكر أن عمليات التميشط الجوي والتمركز الأمني ما تزال متواصلة بجبل سمامة في سبيطلة بغية تضيق الخناق على العناصر الإرهابية والقضاء عليها.