القصرين :حجز كمية من المؤونة وأسلاك كهربائية وأحذية وملابس عسكرية

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حجزت وحدات أمنية مشتركة تابعة لإقليمي الحرس الوطني والأمن الوطني بالقصرين، مساء أمس الأحد، كمية من المؤونة وأسلاك كهربائية وأحذية و ملابس عسكرية وذلك بعد مداهمة منزل مهجور بمنطقة "بومفتاح" التابعة لعمادة "عين الخمايسية" في معتمدية سبيبة المتاخمة للمنطقة العسكرية المغلقة بجبل مغيلة وفق ما ذكره صباح اليوم مصدر أمني مطلع بالجهة.
وتأتي هذه العملية حسب ذات المصدر بعد ورود معلومات أمنية على مصالح إقليم الأمن الوطني بالقصرين مفادها تخطيط عدد من الافراد لتمويل بعض المجموعات الإرهابية المتحصنة بجبل مغيلة ، مشيرا إلى أنه تم فتح بحث تحقيقي لمعرفة المسؤولين عن هذه العملية.
ويذكر أن عمليات التميشط الجوي والتمركز الأمني ما تزال متواصلة بجبل سمامة في سبيطلة بغية تضيق الخناق على العناصر الإرهابية والقضاء عليها.
حجزت وحدات أمنية مشتركة تابعة لإقليمي الحرس الوطني والأمن الوطني بالقصرين، مساء أمس الأحد، كمية من المؤونة وأسلاك كهربائية وأحذية و ملابس عسكرية وذلك بعد مداهمة منزل مهجور بمنطقة "بومفتاح" التابعة لعمادة "عين الخمايسية" في معتمدية سبيبة المتاخمة للمنطقة العسكرية المغلقة بجبل مغيلة وفق ما ذكره صباح اليوم مصدر أمني مطلع بالجهة.
وتأتي هذه العملية حسب ذات المصدر بعد ورود معلومات أمنية على مصالح إقليم الأمن الوطني بالقصرين مفادها تخطيط عدد من الافراد لتمويل بعض المجموعات الإرهابية المتحصنة بجبل مغيلة ، مشيرا إلى أنه تم فتح بحث تحقيقي لمعرفة المسؤولين عن هذه العملية.
ويذكر أن عمليات التميشط الجوي والتمركز الأمني ما تزال متواصلة بجبل سمامة في سبيطلة بغية تضيق الخناق على العناصر الإرهابية والقضاء عليها.
-
18:42العاصمة: ضبط شخصين بصدد إخفاء أدوية مخدّرة داخل سيّارة قصد تهريبها الى الخارج
22 جانفي 2018
-
-
18:07معهد تونس للترجمة في باريس
22 جانفي 2018
-
18:03قفصة: مهرب يحاول دهس عون امن بعد حجز كمية من المعسل
22 جانفي 2018
-
17:52نداء عاجل الى وزير الصحة: حامل وجنينها في خطر بعزيزة عثمانة
22 جانفي 2018
-
17:45الجهيناوي يتحادث بالجزائر مع نظيره الفرنسي
22 جانفي 2018
-
17:32التلفزيون السوري: مقتل 9 في قصف نفذته مجموعات مسلحة في دمشق
22 جانفي 2018
-
17:21مجلس القضاء العدلي يوافق على إلحاق القاضي يوسف الزواغي بخطة مدير عام بالديوانة
22 جانفي 2018
-
17:02امم افريقيا لكرة اليد: تونس تواجه الكونغو الديمقراطية في ربع النهائي
22 جانفي 2018
-
16:55باجة الجنوبية: ايقاف 4 اشخاص بتهمة قطع الطريق واحداث الشغب
22 جانفي 2018
-
16:51الشاهد يستقبل وزير البيئة والطاقة الفنلندي
22 جانفي 2018
-
-
16:14أنباء عن اقتحام مسلح فندقا في أتلانتا الأمريكية
22 جانفي 2018
-
16:02ريال مدريد يتلقى ضربة جديدة
22 جانفي 2018
-
-
15:33جندوبة: القبض على كهل بتهمة سرقة معدات صوتية بقيمة 13 ألف دينار
22 جانفي 2018
-
15:14جمعية أحباء المكتبة والكتٌاب ببن عروس: إتفاقية تعاون مع الفهرس العربي الموحٌد
22 جانفي 2018
-
14:59بطولة افريقيا لكرة اليد: تونس تتصدر مجموعتها وتتأهل لربع النهائي
22 جانفي 2018
-
14:49المنستير: تسجيل 8 حالات وفاة لمصابين بمرض الانفلونزا الوافدة
22 جانفي 2018
-
14:38خطايا مالية ثقلية تهدد ملقي فواضل البناء وغيرها على ملك الدولة العمومي
22 جانفي 2018