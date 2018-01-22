مسرحيون يطالبون بإصدار عفو عن الفنانين المتخلدة بذمتهم خطايا في الصناديق الاجتماعية

أوصى فنانون مسرحيون بإصدار عفو حكومي يشمل الفنانين المتخلدة بذمتهم خطايا في أنظمة صناديق الضمان الاجتماعي. واقترحوا، في جلسة قطاعية حول الوضعية الاجتماعية للمسرحيين، نظمتها تعاونية الفنانين التونسيين والتقنيين في المجال الثقافي، ضرورة جرد عدد الفنانين غير المنخرطين في الصناديق الاجتماعية.

وأفاد رئيس تعاونية الفنانين التونسيين والتقنيين في المجال الثقافي منير بوعزيز، أنه تمّت الدعوة إلى القيام بأنشطة تحسيسية داخل ولايات الجمهورية، تستهدف مختلف الفنانين، لتشجيعهم على الانخراط صلب التعاونية، مضيفا أن وزارة الشؤون الثقافية أبدت استعدادها للتكفل بمصاريف هذه الحملة داخل الجهات.

وقال إن المسرحيين اقترحوا أيضا برمجة سلسلة من العروض الفنية تخصص عائداتها لتعزيز الموارد المالية للتعاونية، فضلا عن تنظيم دراسة تخص مشروع قانون الفنان والمهن الفنية لتوضيح بعض النقاط التي اعتبرها "غامضة" في نص المشروع، ذكر من بينها التنصيص على الاعتراف بالشغل العرضي في المهن الفنية.

وأعلن منير بوعزيز عن تخصيص جلسة قطاعية حول الوضعية الاجتماعية للناشطين في ميدان الموسيقى، ستنتظم يوم السبت 27 جانفي الحال بمقر التعاونية الكائن بنهج شارل دي غول بالعاصمة.