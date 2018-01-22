مسرحيون يطالبون بإصدار عفو عن الفنانين المتخلدة بذمتهم خطايا في الصناديق الاجتماعية

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أوصى فنانون مسرحيون بإصدار عفو حكومي يشمل الفنانين المتخلدة بذمتهم خطايا في أنظمة صناديق الضمان الاجتماعي. واقترحوا، في جلسة قطاعية حول الوضعية الاجتماعية للمسرحيين، نظمتها تعاونية الفنانين التونسيين والتقنيين في المجال الثقافي، ضرورة جرد عدد الفنانين غير المنخرطين في الصناديق الاجتماعية.
وأفاد رئيس تعاونية الفنانين التونسيين والتقنيين في المجال الثقافي منير بوعزيز، أنه تمّت الدعوة إلى القيام بأنشطة تحسيسية داخل ولايات الجمهورية، تستهدف مختلف الفنانين، لتشجيعهم على الانخراط صلب التعاونية، مضيفا أن وزارة الشؤون الثقافية أبدت استعدادها للتكفل بمصاريف هذه الحملة داخل الجهات.
وقال إن المسرحيين اقترحوا أيضا برمجة سلسلة من العروض الفنية تخصص عائداتها لتعزيز الموارد المالية للتعاونية، فضلا عن تنظيم دراسة تخص مشروع قانون الفنان والمهن الفنية لتوضيح بعض النقاط التي اعتبرها "غامضة" في نص المشروع، ذكر من بينها التنصيص على الاعتراف بالشغل العرضي في المهن الفنية.
وأعلن منير بوعزيز عن تخصيص جلسة قطاعية حول الوضعية الاجتماعية للناشطين في ميدان الموسيقى، ستنتظم يوم السبت 27 جانفي الحال بمقر التعاونية الكائن بنهج شارل دي غول بالعاصمة.
أوصى فنانون مسرحيون بإصدار عفو حكومي يشمل الفنانين المتخلدة بذمتهم خطايا في أنظمة صناديق الضمان الاجتماعي. واقترحوا، في جلسة قطاعية حول الوضعية الاجتماعية للمسرحيين، نظمتها تعاونية الفنانين التونسيين والتقنيين في المجال الثقافي، ضرورة جرد عدد الفنانين غير المنخرطين في الصناديق الاجتماعية.
وأفاد رئيس تعاونية الفنانين التونسيين والتقنيين في المجال الثقافي منير بوعزيز، أنه تمّت الدعوة إلى القيام بأنشطة تحسيسية داخل ولايات الجمهورية، تستهدف مختلف الفنانين، لتشجيعهم على الانخراط صلب التعاونية، مضيفا أن وزارة الشؤون الثقافية أبدت استعدادها للتكفل بمصاريف هذه الحملة داخل الجهات.
وقال إن المسرحيين اقترحوا أيضا برمجة سلسلة من العروض الفنية تخصص عائداتها لتعزيز الموارد المالية للتعاونية، فضلا عن تنظيم دراسة تخص مشروع قانون الفنان والمهن الفنية لتوضيح بعض النقاط التي اعتبرها "غامضة" في نص المشروع، ذكر من بينها التنصيص على الاعتراف بالشغل العرضي في المهن الفنية.
وأعلن منير بوعزيز عن تخصيص جلسة قطاعية حول الوضعية الاجتماعية للناشطين في ميدان الموسيقى، ستنتظم يوم السبت 27 جانفي الحال بمقر التعاونية الكائن بنهج شارل دي غول بالعاصمة.
-
18:42العاصمة: ضبط شخصين بصدد إخفاء أدوية مخدّرة داخل سيّارة قصد تهريبها الى الخارج
22 جانفي 2018
-
-
18:07معهد تونس للترجمة في باريس
22 جانفي 2018
-
18:03قفصة: مهرب يحاول دهس عون امن بعد حجز كمية من المعسل
22 جانفي 2018
-
17:52نداء عاجل الى وزير الصحة: حامل وجنينها في خطر بعزيزة عثمانة
22 جانفي 2018
-
17:45الجهيناوي يتحادث بالجزائر مع نظيره الفرنسي
22 جانفي 2018
-
17:32التلفزيون السوري: مقتل 9 في قصف نفذته مجموعات مسلحة في دمشق
22 جانفي 2018
-
17:21مجلس القضاء العدلي يوافق على إلحاق القاضي يوسف الزواغي بخطة مدير عام بالديوانة
22 جانفي 2018
-
17:02امم افريقيا لكرة اليد: تونس تواجه الكونغو الديمقراطية في ربع النهائي
22 جانفي 2018
-
16:55باجة الجنوبية: ايقاف 4 اشخاص بتهمة قطع الطريق واحداث الشغب
22 جانفي 2018
-
16:51الشاهد يستقبل وزير البيئة والطاقة الفنلندي
22 جانفي 2018
-
-
16:14أنباء عن اقتحام مسلح فندقا في أتلانتا الأمريكية
22 جانفي 2018
-
16:02ريال مدريد يتلقى ضربة جديدة
22 جانفي 2018
-
-
15:33جندوبة: القبض على كهل بتهمة سرقة معدات صوتية بقيمة 13 ألف دينار
22 جانفي 2018
-
15:14جمعية أحباء المكتبة والكتٌاب ببن عروس: إتفاقية تعاون مع الفهرس العربي الموحٌد
22 جانفي 2018
-
14:59بطولة افريقيا لكرة اليد: تونس تتصدر مجموعتها وتتأهل لربع النهائي
22 جانفي 2018
-
14:49المنستير: تسجيل 8 حالات وفاة لمصابين بمرض الانفلونزا الوافدة
22 جانفي 2018
-
14:38خطايا مالية ثقلية تهدد ملقي فواضل البناء وغيرها على ملك الدولة العمومي
22 جانفي 2018