لافروف: "العقوبات الأمريكية على روسيا غير مبررة وغير مجدية"

أكد وزير الخارجية الروسي, سيرغي لافروف, امس الاحد أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على روسيا "غير مبررة" ولن تؤثر على سياسة موسكو الخارجية.

وقال لافروف في حوار مع صحيفة /كوميرسانت/ الروسية إن موسكو تعتبر أن العقوبات الأمريكية وقعت قطعا دون أي مبرر والغرض منها غير منطقي, مضيفا "على مدار السنوات التي مرت منذ توقيع تلك العقوبات رأى واضعوها كيف أنها لن تغير من سياسة روسيا الصادقة والمنفتحة والبناءة".

وحول احتمال فرض عقوبات أمريكية جديدة على روسيا قال لافروف "إن استخدام العقوبات ضد النخب والشركات لفرض تغيير على السياسة الخارجية أمر غير مجد".

وكان السيد جون هنتسمان السفير الأمريكي لدى روسيا قد أكد يوم الثلاثاء الماضي أن الولايات المتحدة وضعت لائحة بعقوبات جديدة ضد روسيا من المقرر أن تعلن بحلول نهاية جانفي الجاري.

وقال هنتسمان في تصريح صحفي إن تقرير الإدارة الأمريكية حول العقوبات الجديدة ضد روسيا سيكون جاهزا بحلول 29 جانفي الجاري, مضيفا أن الحديث عن عدد المواطنين الروس الذين

سيتعرضون للعقوبات هو "سابق لأوانه" مرجحا أن تؤثر تلك العقوبات على العلاقات الأمريكية-الروسية على المديين القصير والبعيد.