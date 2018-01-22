لافروف: "العقوبات الأمريكية على روسيا غير مبررة وغير مجدية"

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أكد وزير الخارجية الروسي, سيرغي لافروف, امس الاحد أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على روسيا "غير مبررة" ولن تؤثر على سياسة موسكو الخارجية.
وقال لافروف في حوار مع صحيفة /كوميرسانت/ الروسية إن موسكو تعتبر أن العقوبات الأمريكية وقعت قطعا دون أي مبرر والغرض منها غير منطقي, مضيفا "على مدار السنوات التي مرت منذ توقيع تلك العقوبات رأى واضعوها كيف أنها لن تغير من سياسة روسيا الصادقة والمنفتحة والبناءة".
وحول احتمال فرض عقوبات أمريكية جديدة على روسيا قال لافروف "إن استخدام العقوبات ضد النخب والشركات لفرض تغيير على السياسة الخارجية أمر غير مجد".
وكان السيد جون هنتسمان السفير الأمريكي لدى روسيا قد أكد يوم الثلاثاء الماضي أن الولايات المتحدة وضعت لائحة بعقوبات جديدة ضد روسيا من المقرر أن تعلن بحلول نهاية جانفي الجاري.
وقال هنتسمان في تصريح صحفي إن تقرير الإدارة الأمريكية حول العقوبات الجديدة ضد روسيا سيكون جاهزا بحلول 29 جانفي الجاري, مضيفا أن الحديث عن عدد المواطنين الروس الذين
سيتعرضون للعقوبات هو "سابق لأوانه" مرجحا أن تؤثر تلك العقوبات على العلاقات الأمريكية-الروسية على المديين القصير والبعيد.
أكد وزير الخارجية الروسي, سيرغي لافروف, امس الاحد أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على روسيا "غير مبررة" ولن تؤثر على سياسة موسكو الخارجية.
وقال لافروف في حوار مع صحيفة /كوميرسانت/ الروسية إن موسكو تعتبر أن العقوبات الأمريكية وقعت قطعا دون أي مبرر والغرض منها غير منطقي, مضيفا "على مدار السنوات التي مرت منذ توقيع تلك العقوبات رأى واضعوها كيف أنها لن تغير من سياسة روسيا الصادقة والمنفتحة والبناءة".
وحول احتمال فرض عقوبات أمريكية جديدة على روسيا قال لافروف "إن استخدام العقوبات ضد النخب والشركات لفرض تغيير على السياسة الخارجية أمر غير مجد".
وكان السيد جون هنتسمان السفير الأمريكي لدى روسيا قد أكد يوم الثلاثاء الماضي أن الولايات المتحدة وضعت لائحة بعقوبات جديدة ضد روسيا من المقرر أن تعلن بحلول نهاية جانفي الجاري.
وقال هنتسمان في تصريح صحفي إن تقرير الإدارة الأمريكية حول العقوبات الجديدة ضد روسيا سيكون جاهزا بحلول 29 جانفي الجاري, مضيفا أن الحديث عن عدد المواطنين الروس الذين
سيتعرضون للعقوبات هو "سابق لأوانه" مرجحا أن تؤثر تلك العقوبات على العلاقات الأمريكية-الروسية على المديين القصير والبعيد.
-
18:42العاصمة: ضبط شخصين بصدد إخفاء أدوية مخدّرة داخل سيّارة قصد تهريبها الى الخارج
22 جانفي 2018
-
-
18:07معهد تونس للترجمة في باريس
22 جانفي 2018
-
18:03قفصة: مهرب يحاول دهس عون امن بعد حجز كمية من المعسل
22 جانفي 2018
-
17:52نداء عاجل الى وزير الصحة: حامل وجنينها في خطر بعزيزة عثمانة
22 جانفي 2018
-
17:45الجهيناوي يتحادث بالجزائر مع نظيره الفرنسي
22 جانفي 2018
-
17:32التلفزيون السوري: مقتل 9 في قصف نفذته مجموعات مسلحة في دمشق
22 جانفي 2018
-
17:21مجلس القضاء العدلي يوافق على إلحاق القاضي يوسف الزواغي بخطة مدير عام بالديوانة
22 جانفي 2018
-
17:02امم افريقيا لكرة اليد: تونس تواجه الكونغو الديمقراطية في ربع النهائي
22 جانفي 2018
-
16:55باجة الجنوبية: ايقاف 4 اشخاص بتهمة قطع الطريق واحداث الشغب
22 جانفي 2018
-
16:51الشاهد يستقبل وزير البيئة والطاقة الفنلندي
22 جانفي 2018
-
-
16:14أنباء عن اقتحام مسلح فندقا في أتلانتا الأمريكية
22 جانفي 2018
-
16:02ريال مدريد يتلقى ضربة جديدة
22 جانفي 2018
-
-
15:33جندوبة: القبض على كهل بتهمة سرقة معدات صوتية بقيمة 13 ألف دينار
22 جانفي 2018
-
15:14جمعية أحباء المكتبة والكتٌاب ببن عروس: إتفاقية تعاون مع الفهرس العربي الموحٌد
22 جانفي 2018
-
14:59بطولة افريقيا لكرة اليد: تونس تتصدر مجموعتها وتتأهل لربع النهائي
22 جانفي 2018
-
14:49المنستير: تسجيل 8 حالات وفاة لمصابين بمرض الانفلونزا الوافدة
22 جانفي 2018
-
14:38خطايا مالية ثقلية تهدد ملقي فواضل البناء وغيرها على ملك الدولة العمومي
22 جانفي 2018