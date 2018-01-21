هزيمة غير متوقعة لباريس سان جرمان أمام ليون

تمكن نادي أولمبيك ليون مساء اليوم الأحد 21 جانفي 2018 من تحقيق فوز غير متوقع على حساب نادي باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف لحساب الجولة الثانية والعشرين من البطولة الفرنسية لكرة القدم.

وسجل هدفي أولمبيك ليون في المباراة كل من نبيل فقير منذ الدقيقة الثانية و النجم الهولندي ممفيس ديباي في الدقيقة 94 في حين سجل المدافع لايفن كورزاوا هدف نادي باريس سان جيرمان الوحيد في الدقيقة 48.

وبرفع نادي أولمبيك ليون رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 48 في المركز الثاني من الدوري الفرنسي، بينمت يتوقف رصيد نادي باريس سان جيرمان عند النقطة 56 في المركز الأول.