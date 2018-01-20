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يوم الأحد 21 جانفي 2018
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خلع وسرقة مقر الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية في الدندان
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الأولى
خلع وسرقة مقر الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية في الدندان
21 جانفي 2018 | 18:31

تعرّض مقر الادارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية في منوبة والكائن مقره في مدينة الدندان الى الخلع والسرقة، فجر اليوم الاحد، حسب ما ذكره مصدر أمني.

 وأوضح أنه على إثر تقدم المديرة الجهوية بشكاية في الغرض بعد اعلامها من قبل حارس الادارة بالامر في الصباح الباكر تعهّدت وحدات الامن بمنطقة الامن الوطني في منوبة بفتح تحقيق في الحادثة بالاستعانة بالشرطة الفنية التي تولّت رفع البصمات وتبيّن تعرّض أبواب كافة المكاتب للخلع ماعدا الباب الرئيسي للادارة الذي لم يبدو عليه أي أثر لخلع يذكر.

وأكد نفس المصدر أن التحقيق متواصل للتحرّي في إمكانية الاستيلاء على وثائق ادارية او غيرها بالتنسيق مع الادارة الجهوية، مبرزا أن البحث جار بالاستناد إلى شهادة حارس الادارة وحارس البناية التي تحتضن مقر الادارة، إضافة الى تسجيلات كاميرا المراقبة بالبناية التي قد تكشف الفاعل .

وفي ذات السياق، اوضحت المديرة الجهوية لاملاك الدولة والشؤون العقارية، ريم طروش أن المقر تعرض للخلع وأسفرت العملية عن بعثرة ملفات والعبث بها والاستيلاء على صندوق حديدي فارغ كان مخصّصا في السنوات المنقضية لوكيل المقابيض للاستخلاصات والتي لم تعد من صلاحيات  الإدارة دون أن تسجّل أي نقص في الحواسيب او بقية التجهيزات.

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الأولى
خلع وسرقة مقر الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية في الدندان
21 جانفي 2018 | 18:31

تعرّض مقر الادارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية في منوبة والكائن مقره في مدينة الدندان الى الخلع والسرقة، فجر اليوم الاحد، حسب ما ذكره مصدر أمني.

 وأوضح أنه على إثر تقدم المديرة الجهوية بشكاية في الغرض بعد اعلامها من قبل حارس الادارة بالامر في الصباح الباكر تعهّدت وحدات الامن بمنطقة الامن الوطني في منوبة بفتح تحقيق في الحادثة بالاستعانة بالشرطة الفنية التي تولّت رفع البصمات وتبيّن تعرّض أبواب كافة المكاتب للخلع ماعدا الباب الرئيسي للادارة الذي لم يبدو عليه أي أثر لخلع يذكر.

وأكد نفس المصدر أن التحقيق متواصل للتحرّي في إمكانية الاستيلاء على وثائق ادارية او غيرها بالتنسيق مع الادارة الجهوية، مبرزا أن البحث جار بالاستناد إلى شهادة حارس الادارة وحارس البناية التي تحتضن مقر الادارة، إضافة الى تسجيلات كاميرا المراقبة بالبناية التي قد تكشف الفاعل .

وفي ذات السياق، اوضحت المديرة الجهوية لاملاك الدولة والشؤون العقارية، ريم طروش أن المقر تعرض للخلع وأسفرت العملية عن بعثرة ملفات والعبث بها والاستيلاء على صندوق حديدي فارغ كان مخصّصا في السنوات المنقضية لوكيل المقابيض للاستخلاصات والتي لم تعد من صلاحيات  الإدارة دون أن تسجّل أي نقص في الحواسيب او بقية التجهيزات.

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