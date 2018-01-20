الرابطة 1- الدفعة الثانية من الجولة 15: النتائج والترتيب

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في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب الدفعة الثانية من مباريات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم و التي دارت مساء اليوم الاحد
الاحد 21 جانفي
في رادس: النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري 1-4
في صفاقس: النادي الصفاقسي - الملعب التونسي 4-1
في قابس: مستقبل قابس - النجم الساحلي صفر-2
في المتلوي: نجم المتلوي - شبيبة القيروان صفر-صفر
في مدنين: نادي اولمبيك مدنين - الملعب القابسي صفر-3
في بنقردان: اتحاد بنقردان - الترجي الرياضي 2-2
السبت 20 جانفي
في منزل عبد الرحمان: النادي البنزرتي-الترجي الرياضي الجرجيسي 1-1
الترتيب
1- الترجي الرياضي 37
2- النادي الصفاقسي 31
3- النجم الساحلي 29
4- الاتحاد المنستيري 26
5 - النادي الافريقي 24
6 - النادي البنزرتي 22
7- الملعب التونسي 20
8- مستقبل قابس 19
-- نجم المتلوي 19
10- الملعب القابسي 17
-- شبيبة القيروان 17
12- أولمبيك مدنين 13
13- الترجي الجرجيسي 9
14- اتحاد بنقردان 8
في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب الدفعة الثانية من مباريات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم و التي دارت مساء اليوم الاحد
الاحد 21 جانفي
في رادس: النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري 1-4
في صفاقس: النادي الصفاقسي - الملعب التونسي 4-1
في قابس: مستقبل قابس - النجم الساحلي صفر-2
في المتلوي: نجم المتلوي - شبيبة القيروان صفر-صفر
في مدنين: نادي اولمبيك مدنين - الملعب القابسي صفر-3
في بنقردان: اتحاد بنقردان - الترجي الرياضي 2-2
السبت 20 جانفي
في منزل عبد الرحمان: النادي البنزرتي-الترجي الرياضي الجرجيسي 1-1
الترتيب
1- الترجي الرياضي 37
2- النادي الصفاقسي 31
3- النجم الساحلي 29
4- الاتحاد المنستيري 26
5 - النادي الافريقي 24
6 - النادي البنزرتي 22
7- الملعب التونسي 20
8- مستقبل قابس 19
-- نجم المتلوي 19
10- الملعب القابسي 17
-- شبيبة القيروان 17
12- أولمبيك مدنين 13
13- الترجي الجرجيسي 9
14- اتحاد بنقردان 8
-
18:31خلع وسرقة مقر الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية في الدندان
21 جانفي 2018
-
18:02الرابطة 1- الدفعة الثانية من الجولة 15: النتائج والترتيب
21 جانفي 2018
-
17:28عادل ابراهمي كاتبا عاما جديدا للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري
21 جانفي 2018
-
16:34بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة7 ذهاب.. النتائج والترتيب
21 جانفي 2018
-
16:17الفحص: القبض على منحرف محل 11 منشور تفتيش
21 جانفي 2018
-
16:02تركيز ناديين للمسرح والتصوير الفوتوغرافي بالسجن المدني في قفصة
21 جانفي 2018
-
15:43الجيش السوري يعلن السيطرة على ثاني أكبر قاعدة عسكرية بريف إدلب
21 جانفي 2018
-
15:29القيروان: انعقاد المؤتمر الجهوي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري
21 جانفي 2018
-
15:00الجولة 15 من الرابطة الاولى: اتحاد بن قردان يجبر الترجي على تقاسم نقاط اللقاء
21 جانفي 2018
-
14:50عماد الحمامي: وزارة الصحة ستدعم زرع الأعضاء في تونس وتصدير الخدمات الصحية
21 جانفي 2018
-
14:42المهدي جمعة: "التونسيون وصلوا إلى مرحلة نفاذ الصبر"
21 جانفي 2018
-
14:31أكودة: الإطاحة منحرف نفذ سلسلة من البركاجات
21 جانفي 2018
-
13:55الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تتسلم مقرها الرسمي الثلاثاء القادم
21 جانفي 2018
-
13:48المنستير: القبض على 42 شخصا من المفتش عنهم
21 جانفي 2018
-
13:43الغرفة الوطنية للجليز تدعو الحكومة الى التعجيل بتوريد الاسمنت الابيض
21 جانفي 2018
-
13:31سفيان السليطي يكشف هوية الجثة الثانية التي تم العثور عليها اليوم في جبل سمامة
21 جانفي 2018
-
13:25كرة السلة: النجم الساحلي يعزز صفوفه بالامريكي غرين وليام جيرالد
21 جانفي 2018
-
13:21تونس ضيفة شرف على المنتدى الالماني الافريقي للفلاحة والصناعات الغذائية
21 جانفي 2018
-
13:16عبير موسي توجّه دعوة الى الأحزاب السياسية
21 جانفي 2018
-
13:12نقابة اعوان مصنع "سوتاسيب" بفريانة مستعدة للحوار بشرط
21 جانفي 2018