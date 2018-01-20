الرابطة 1- الدفعة الثانية من الجولة 15: النتائج والترتيب

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في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب الدفعة الثانية من مباريات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم و التي دارت مساء اليوم الاحد

الاحد 21 جانفي

في رادس: النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري 1-4

في صفاقس: النادي الصفاقسي - الملعب التونسي 4-1

في قابس: مستقبل قابس - النجم الساحلي صفر-2

في المتلوي: نجم المتلوي - شبيبة القيروان صفر-صفر

في مدنين: نادي اولمبيك مدنين - الملعب القابسي صفر-3

في بنقردان: اتحاد بنقردان - الترجي الرياضي 2-2

السبت 20 جانفي

في منزل عبد الرحمان: النادي البنزرتي-الترجي الرياضي الجرجيسي 1-1

الترتيب

1- الترجي الرياضي 37

2- النادي الصفاقسي 31

3- النجم الساحلي 29

4- الاتحاد المنستيري 26

5 - النادي الافريقي 24

6 - النادي البنزرتي 22

7- الملعب التونسي 20

8- مستقبل قابس 19

-- نجم المتلوي 19

10- الملعب القابسي 17

-- شبيبة القيروان 17

12- أولمبيك مدنين 13

13- الترجي الجرجيسي 9

14- اتحاد بنقردان 8