عادل ابراهمي كاتبا عاما جديدا للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري

سيدي بوزيد- الشروق اون لاين - زهير المليكي: انتهت قبل قليل فعاليات المؤتمر الثاني عشر للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بانتخاب كل من علي ابرهمي رئيسا للاتحاد وليمام برقوقي نائب رئيس و ياسين عامري امين مال وبقية الاعضاء وهم عمار اولاد احمد ، لمين ربعاوي ، جمال رحماني ، رشيد عاشور ، على رضا ، محمد العموري ، طارق محمدي ، عادل مسعودي ، بوبكر هرابي .