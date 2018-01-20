بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة7 ذهاب.. النتائج والترتيب

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13:48المنستير: القبض على 42 شخصا من المفتش عنهم
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13:21تونس ضيفة شرف على المنتدى الالماني الافريقي للفلاحة والصناعات الغذائية
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13:12نقابة اعوان مصنع "سوتاسيب" بفريانة مستعدة للحوار بشرط
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سيدي بوزيد- الشروق اون لاين -زهير المليكي:
النتائج :
نادي اولبيك اولاد حفوز / الاتحاد الرياضي بمنزل بوزيان ( 3 – 1 )
الامل الرياضي بجدليان / النجم الرياضي بالزهور تاجلت
الامل الرياضي ببنعون / تالة الرياضية ( 2 – 1 )
النهوض الرياضي بالمزونة / النادي الرياضي ببئرالحفي ( 1 – 1 )
النادي الرياضي بفوسانة ( معفى )
الترتيب:
1 – الاتحاد الرياضي بمنزل بوزيان 15ن
2 – نادي اولمبيك اولادحفوز 15 ن
3 –النجم الرياضي بالزهور 14 ن ( - 1 )
4 - تالة الرياضية 12ن
5- الامل الرياضي بسيدي علي بن عون 6 ن ( - 1 )
6 - الامل الرياضي بجدليان 4 ن ( - 1 )
7 - النادي الرياضي ببئر الحفي 1 ن ( - 1 )
8 – النهوض الرياضي بالمزونة 3ن
9- النادي الرياضي بفوسانة 1 ن
سيدي بوزيد- الشروق اون لاين -زهير المليكي:
النتائج :
نادي اولبيك اولاد حفوز / الاتحاد الرياضي بمنزل بوزيان ( 3 – 1 )
الامل الرياضي بجدليان / النجم الرياضي بالزهور تاجلت
الامل الرياضي ببنعون / تالة الرياضية ( 2 – 1 )
النهوض الرياضي بالمزونة / النادي الرياضي ببئرالحفي ( 1 – 1 )
النادي الرياضي بفوسانة ( معفى )
الترتيب:
1 – الاتحاد الرياضي بمنزل بوزيان 15ن
2 – نادي اولمبيك اولادحفوز 15 ن
3 –النجم الرياضي بالزهور 14 ن ( - 1 )
4 - تالة الرياضية 12ن
5- الامل الرياضي بسيدي علي بن عون 6 ن ( - 1 )
6 - الامل الرياضي بجدليان 4 ن ( - 1 )
7 - النادي الرياضي ببئر الحفي 1 ن ( - 1 )
8 – النهوض الرياضي بالمزونة 3ن
9- النادي الرياضي بفوسانة 1 ن
-
18:31خلع وسرقة مقر الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية في الدندان
21 جانفي 2018
-
18:02الرابطة 1- الدفعة الثانية من الجولة 15: النتائج والترتيب
21 جانفي 2018
-
17:28عادل ابراهمي كاتبا عاما جديدا للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري
21 جانفي 2018
-
16:34بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة7 ذهاب.. النتائج والترتيب
21 جانفي 2018
-
16:17الفحص: القبض على منحرف محل 11 منشور تفتيش
21 جانفي 2018
-
16:02تركيز ناديين للمسرح والتصوير الفوتوغرافي بالسجن المدني في قفصة
21 جانفي 2018
-
15:43الجيش السوري يعلن السيطرة على ثاني أكبر قاعدة عسكرية بريف إدلب
21 جانفي 2018
-
15:29القيروان: انعقاد المؤتمر الجهوي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري
21 جانفي 2018
-
15:00الجولة 15 من الرابطة الاولى: اتحاد بن قردان يجبر الترجي على تقاسم نقاط اللقاء
21 جانفي 2018
-
14:50عماد الحمامي: وزارة الصحة ستدعم زرع الأعضاء في تونس وتصدير الخدمات الصحية
21 جانفي 2018
-
14:42المهدي جمعة: "التونسيون وصلوا إلى مرحلة نفاذ الصبر"
21 جانفي 2018
-
14:31أكودة: الإطاحة منحرف نفذ سلسلة من البركاجات
21 جانفي 2018
-
13:55الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تتسلم مقرها الرسمي الثلاثاء القادم
21 جانفي 2018
-
13:48المنستير: القبض على 42 شخصا من المفتش عنهم
21 جانفي 2018
-
13:43الغرفة الوطنية للجليز تدعو الحكومة الى التعجيل بتوريد الاسمنت الابيض
21 جانفي 2018
-
13:31سفيان السليطي يكشف هوية الجثة الثانية التي تم العثور عليها اليوم في جبل سمامة
21 جانفي 2018
-
13:25كرة السلة: النجم الساحلي يعزز صفوفه بالامريكي غرين وليام جيرالد
21 جانفي 2018
-
13:21تونس ضيفة شرف على المنتدى الالماني الافريقي للفلاحة والصناعات الغذائية
21 جانفي 2018
-
13:16عبير موسي توجّه دعوة الى الأحزاب السياسية
21 جانفي 2018
-
13:12نقابة اعوان مصنع "سوتاسيب" بفريانة مستعدة للحوار بشرط
21 جانفي 2018