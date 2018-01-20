الفحص: القبض على منحرف محل 11 منشور تفتيش

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تمكنت الوحدات التابعة لمنطقة الحرس الوطني بالفحص من ولاية زغوان تمكنت صباح يوم أمس السبت من القبض على منحرف محل 11 منشور تفتيش.

وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها أن المظنون فيه يبلغ من العمر 46 سنة قاطن بولاية سليانة وقد تعلقت به قضايا حق عام وبطاقة جلب ومحكوم عليه بثلاث سنوات وثلاثة أشهر سجن.

وقد تمّ الإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.