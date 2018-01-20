الفحص: القبض على منحرف محل 11 منشور تفتيش
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18:02الرابطة 1- الدفعة الثانية من الجولة 15: النتائج والترتيب
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16:17الفحص: القبض على منحرف محل 11 منشور تفتيش
21 جانفي 2018
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16:02تركيز ناديين للمسرح والتصوير الفوتوغرافي بالسجن المدني في قفصة
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15:43الجيش السوري يعلن السيطرة على ثاني أكبر قاعدة عسكرية بريف إدلب
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15:29القيروان: انعقاد المؤتمر الجهوي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري
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15:00الجولة 15 من الرابطة الاولى: اتحاد بن قردان يجبر الترجي على تقاسم نقاط اللقاء
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14:50عماد الحمامي: وزارة الصحة ستدعم زرع الأعضاء في تونس وتصدير الخدمات الصحية
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14:42المهدي جمعة: "التونسيون وصلوا إلى مرحلة نفاذ الصبر"
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14:31أكودة: الإطاحة منحرف نفذ سلسلة من البركاجات
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13:55الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تتسلم مقرها الرسمي الثلاثاء القادم
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13:48المنستير: القبض على 42 شخصا من المفتش عنهم
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13:43الغرفة الوطنية للجليز تدعو الحكومة الى التعجيل بتوريد الاسمنت الابيض
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13:31سفيان السليطي يكشف هوية الجثة الثانية التي تم العثور عليها اليوم في جبل سمامة
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الفحص: القبض على منحرف محل 11 منشور تفتيش
تمكنت الوحدات التابعة لمنطقة الحرس الوطني بالفحص من ولاية زغوان تمكنت صباح يوم أمس السبت من القبض على منحرف محل 11 منشور تفتيش.
وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها أن المظنون فيه يبلغ من العمر 46 سنة قاطن بولاية سليانة وقد تعلقت به قضايا حق عام وبطاقة جلب ومحكوم عليه بثلاث سنوات وثلاثة أشهر سجن.
وقد تمّ الإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.
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الفحص: القبض على منحرف محل 11 منشور تفتيش
تمكنت الوحدات التابعة لمنطقة الحرس الوطني بالفحص من ولاية زغوان تمكنت صباح يوم أمس السبت من القبض على منحرف محل 11 منشور تفتيش.
وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها أن المظنون فيه يبلغ من العمر 46 سنة قاطن بولاية سليانة وقد تعلقت به قضايا حق عام وبطاقة جلب ومحكوم عليه بثلاث سنوات وثلاثة أشهر سجن.
وقد تمّ الإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.
خلع وسرقة مقر الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية في الدندان
21 جانفي 2018 السّاعة 18:31
تعرّض مقر الادارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية في منوبة والكائن مقره في مدينة الدندان الى الخلع...المزيد >>
الرابطة 1- الدفعة الثانية من الجولة 15: النتائج والترتيب
21 جانفي 2018 السّاعة 18:02
في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب الدفعة الثانية من مباريات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة...المزيد >>
عادل ابراهمي كاتبا عاما جديدا للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري
21 جانفي 2018 السّاعة 17:28
سيدي بوزيد- الشروق اون لاين - زهير المليكي: انتهت قبل قليل فعاليات المؤتمر الثاني عشر للاتحاد الجهوي للفلاحة...المزيد >>
بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة7 ذهاب.. النتائج والترتيب
21 جانفي 2018 السّاعة 16:34
سيدي بوزيد- الشروق اون لاين -زهير المليكي: النتائج : نادي اولبيك اولاد حفوز / الاتحاد الرياضي بمنزل بوزيان (...المزيد >>
-
18:31خلع وسرقة مقر الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية في الدندان
21 جانفي 2018
-
18:02الرابطة 1- الدفعة الثانية من الجولة 15: النتائج والترتيب
21 جانفي 2018
-
17:28عادل ابراهمي كاتبا عاما جديدا للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري
21 جانفي 2018
-
16:34بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة7 ذهاب.. النتائج والترتيب
21 جانفي 2018
-
16:17الفحص: القبض على منحرف محل 11 منشور تفتيش
21 جانفي 2018
-
16:02تركيز ناديين للمسرح والتصوير الفوتوغرافي بالسجن المدني في قفصة
21 جانفي 2018
-
15:43الجيش السوري يعلن السيطرة على ثاني أكبر قاعدة عسكرية بريف إدلب
21 جانفي 2018
-
15:29القيروان: انعقاد المؤتمر الجهوي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري
21 جانفي 2018
-
15:00الجولة 15 من الرابطة الاولى: اتحاد بن قردان يجبر الترجي على تقاسم نقاط اللقاء
21 جانفي 2018
-
14:50عماد الحمامي: وزارة الصحة ستدعم زرع الأعضاء في تونس وتصدير الخدمات الصحية
21 جانفي 2018
-
14:42المهدي جمعة: "التونسيون وصلوا إلى مرحلة نفاذ الصبر"
21 جانفي 2018
-
14:31أكودة: الإطاحة منحرف نفذ سلسلة من البركاجات
21 جانفي 2018
-
13:55الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تتسلم مقرها الرسمي الثلاثاء القادم
21 جانفي 2018
-
13:48المنستير: القبض على 42 شخصا من المفتش عنهم
21 جانفي 2018
-
13:43الغرفة الوطنية للجليز تدعو الحكومة الى التعجيل بتوريد الاسمنت الابيض
21 جانفي 2018
-
13:31سفيان السليطي يكشف هوية الجثة الثانية التي تم العثور عليها اليوم في جبل سمامة
21 جانفي 2018
-
13:25كرة السلة: النجم الساحلي يعزز صفوفه بالامريكي غرين وليام جيرالد
21 جانفي 2018
-
13:21تونس ضيفة شرف على المنتدى الالماني الافريقي للفلاحة والصناعات الغذائية
21 جانفي 2018
-
13:16عبير موسي توجّه دعوة الى الأحزاب السياسية
21 جانفي 2018
-
13:12نقابة اعوان مصنع "سوتاسيب" بفريانة مستعدة للحوار بشرط
21 جانفي 2018
سفيان الأسودحرب ...البيروقراطية
الحرب على البيروقراطية لا تحتاج الى حسن النوايا والى الإجراءات التي يعلن عنها في المناسبات بل تحتاج الى شجاعة وإرادة، اعلان رئيس الحكومة في مؤتمر الاعراف عن قرارات تهم التغلب على...المزيد >>
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