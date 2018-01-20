تركيز ناديين للمسرح والتصوير الفوتوغرافي بالسجن المدني في قفصة

تم تركيز ناديين للمسرح والتصوير الفوتوغرافي أمس السبت 20 جانفي 2018 بالسجن المدني بقفصة، وذلك على هامش انطلاق تظاهرة « نوافذ على الإبداع 3″ التي تنظمها المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقفصة ونادي ابن منظور الأدبي، بالمركب الثقافي بالجهة.

وأفادت مريم محرز، رئيسة مصلحة الترغيب في المطالعة بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقفصة، بأن هذه التظاهرة التي تتواصل أشغالها إلى يوم 25 جانفي 2018، تتضمن تنظيم محاضرة تحسيسية حول ''الثقافة والهوية الوطنية'' يقدمها الأستاذ رياض بدري، بالإضافة إلى تركيز ناديين جديدين للمسرح والتصوير الفوتوغرافي وعرض مسرحية « الدنيا خرافة » لجمعية القطار للمسرح.

وأضافت أنه سيتم خلال اليوم الختامي لتظاهرة ''نوافذ على الإبداع 3″، تقديم محاضرة تحت عنوان « ثقافة السلم والتسامح » يقدمها الجامعي حسين الأحول، فضلا عن برمجة ورشة في النحت يشرف عليها الفنان محمد المختار.

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