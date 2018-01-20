الجيش السوري يعلن السيطرة على ثاني أكبر قاعدة عسكرية بريف إدلب

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أعلن الجيش السوري سيطرته على مطار أبو الضهور العسكري، ثاني أكبر قاعدة عسكرية، بريف إدلب، شمال غربي البلاد.
وذكر بيان للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، اليوم الأحد "بعد سلسلة من العمليات النوعية أنجزت وحدات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة عملياتها العسكرية بنجاح، وسيطرت على مطار أبو الضهور العسكري في ريف إدلب الجنوبي الشرقي".
وأوضح البيان أن "وحدات الهندسة تقوم بتفكيك وإزالة الألغام والمفخخات والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون في المنطقة".
وأضاف البيان أن "مطار أبو الضهور يعد ثاني أكبر قاعدة عسكرية شمال سوريا، وله أهمية إستراتيجية كبيرة؛ كونه يقع بين محافظات حلب، وحماة، وإدلب، وتأتي أهمية هذا الإنجاز من كونه تتويجا لتحرير 300 بلدة وقرية في أرياف حماة وإدلب وحلب، وحصار تنظيم "داعش" الإرهابي في المنطقة الواقعة بين خناصر وأبو الضهور والسعن والحمرة وتأمين طريق رئيسي ثان بين حماة وحلب إضافة إلى طريق خناصر".
ولفت البيان إلى أن "الأعمال القتالية التي خاضتها وحداتنا المقاتلة أدت إلى تدمير وحدات النخبة من التنظيمات الإرهابية لما يسمى تنظيم جبهة النصرة، والفصائل المرتبطة بها، وشكلت ضربة قاصمة لها ولداعميها الإقليميين والدوليين".
أعلن الجيش السوري سيطرته على مطار أبو الضهور العسكري، ثاني أكبر قاعدة عسكرية، بريف إدلب، شمال غربي البلاد.
وذكر بيان للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، اليوم الأحد "بعد سلسلة من العمليات النوعية أنجزت وحدات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة عملياتها العسكرية بنجاح، وسيطرت على مطار أبو الضهور العسكري في ريف إدلب الجنوبي الشرقي".
وأوضح البيان أن "وحدات الهندسة تقوم بتفكيك وإزالة الألغام والمفخخات والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون في المنطقة".
وأضاف البيان أن "مطار أبو الضهور يعد ثاني أكبر قاعدة عسكرية شمال سوريا، وله أهمية إستراتيجية كبيرة؛ كونه يقع بين محافظات حلب، وحماة، وإدلب، وتأتي أهمية هذا الإنجاز من كونه تتويجا لتحرير 300 بلدة وقرية في أرياف حماة وإدلب وحلب، وحصار تنظيم "داعش" الإرهابي في المنطقة الواقعة بين خناصر وأبو الضهور والسعن والحمرة وتأمين طريق رئيسي ثان بين حماة وحلب إضافة إلى طريق خناصر".
ولفت البيان إلى أن "الأعمال القتالية التي خاضتها وحداتنا المقاتلة أدت إلى تدمير وحدات النخبة من التنظيمات الإرهابية لما يسمى تنظيم جبهة النصرة، والفصائل المرتبطة بها، وشكلت ضربة قاصمة لها ولداعميها الإقليميين والدوليين".
-
18:31خلع وسرقة مقر الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية في الدندان
21 جانفي 2018
-
18:02الرابطة 1- الدفعة الثانية من الجولة 15: النتائج والترتيب
21 جانفي 2018
-
17:28عادل ابراهمي كاتبا عاما جديدا للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري
21 جانفي 2018
-
16:34بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة7 ذهاب.. النتائج والترتيب
21 جانفي 2018
-
16:17الفحص: القبض على منحرف محل 11 منشور تفتيش
21 جانفي 2018
-
16:02تركيز ناديين للمسرح والتصوير الفوتوغرافي بالسجن المدني في قفصة
21 جانفي 2018
-
15:43الجيش السوري يعلن السيطرة على ثاني أكبر قاعدة عسكرية بريف إدلب
21 جانفي 2018
-
15:29القيروان: انعقاد المؤتمر الجهوي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري
21 جانفي 2018
-
15:00الجولة 15 من الرابطة الاولى: اتحاد بن قردان يجبر الترجي على تقاسم نقاط اللقاء
21 جانفي 2018
-
14:50عماد الحمامي: وزارة الصحة ستدعم زرع الأعضاء في تونس وتصدير الخدمات الصحية
21 جانفي 2018
-
14:42المهدي جمعة: "التونسيون وصلوا إلى مرحلة نفاذ الصبر"
21 جانفي 2018
-
14:31أكودة: الإطاحة منحرف نفذ سلسلة من البركاجات
21 جانفي 2018
-
13:55الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تتسلم مقرها الرسمي الثلاثاء القادم
21 جانفي 2018
-
13:48المنستير: القبض على 42 شخصا من المفتش عنهم
21 جانفي 2018
-
13:43الغرفة الوطنية للجليز تدعو الحكومة الى التعجيل بتوريد الاسمنت الابيض
21 جانفي 2018
-
13:31سفيان السليطي يكشف هوية الجثة الثانية التي تم العثور عليها اليوم في جبل سمامة
21 جانفي 2018
-
13:25كرة السلة: النجم الساحلي يعزز صفوفه بالامريكي غرين وليام جيرالد
21 جانفي 2018
-
13:21تونس ضيفة شرف على المنتدى الالماني الافريقي للفلاحة والصناعات الغذائية
21 جانفي 2018
-
13:16عبير موسي توجّه دعوة الى الأحزاب السياسية
21 جانفي 2018
-
13:12نقابة اعوان مصنع "سوتاسيب" بفريانة مستعدة للحوار بشرط
21 جانفي 2018