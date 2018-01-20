الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأحد 21 جانفي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
الجيش السوري يعلن السيطرة على ثاني أكبر قاعدة عسكرية بريف إدلب
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق
سفيان الأسود
حرب ...البيروقراطية
الحرب على البيروقراطية لا تحتاج الى حسن النوايا والى الإجراءات التي يعلن عنها في المناسبات بل تحتاج الى شجاعة وإرادة، اعلان رئيس الحكومة في مؤتمر الاعراف عن قرارات تهم التغلب على...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
بتهمة سرقة منزل يوسف المساكني: 12 سنة سجنا لرئيس الشرطة... جريدة الشروق ليوم السبت 20 جانفي 2018 غموض حول سبب تغيير رئيس الوداد موقفه من فوزي البنزرتي جريدة الشروق ليوم الأحد 21 جانفي 2018 بالفيديو.. "معجزة" تنقذ أما ورضيعها من "الشجرة القاتلة" بالفيديو..حارس مرمى يسجل هدفا من مسافة 65 مترا في الدوري... كرة اليد: مصباح الصانعي يغادر رسميا "شومبيري" الداخلية تكشف قائمة المحجوزات في العملية الأمنية قرب...
الأولى
الجيش السوري يعلن السيطرة على ثاني أكبر قاعدة عسكرية بريف إدلب
21 جانفي 2018 | 15:43

أعلن الجيش السوري سيطرته على مطار أبو الضهور العسكري، ثاني أكبر قاعدة عسكرية، بريف إدلب، شمال غربي البلاد.

وذكر بيان للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، اليوم الأحد "بعد سلسلة من العمليات النوعية أنجزت وحدات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة عملياتها العسكرية بنجاح، وسيطرت على مطار أبو الضهور العسكري في ريف إدلب الجنوبي الشرقي".

وأوضح البيان أن "وحدات الهندسة تقوم بتفكيك وإزالة الألغام والمفخخات والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون في المنطقة".

وأضاف البيان أن "مطار أبو الضهور يعد ثاني أكبر قاعدة عسكرية شمال سوريا، وله أهمية إستراتيجية كبيرة؛ كونه يقع بين محافظات حلب، وحماة، وإدلب، وتأتي أهمية هذا الإنجاز من كونه تتويجا لتحرير 300 بلدة وقرية في أرياف حماة وإدلب وحلب، وحصار تنظيم "داعش" الإرهابي في المنطقة الواقعة بين خناصر وأبو الضهور والسعن والحمرة وتأمين طريق رئيسي ثان بين حماة وحلب إضافة إلى طريق خناصر".

ولفت البيان إلى أن "الأعمال القتالية التي خاضتها وحداتنا المقاتلة أدت إلى تدمير وحدات النخبة من التنظيمات الإرهابية لما يسمى تنظيم جبهة النصرة، والفصائل المرتبطة بها، وشكلت ضربة قاصمة لها ولداعميها الإقليميين والدوليين".

تقرؤون أيضا
خلع وسرقة مقر الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية في الدندان
21 جانفي 2018 السّاعة 18:31
تعرّض مقر الادارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية في منوبة والكائن مقره في مدينة الدندان الى الخلع...
المزيد >>
الرابطة 1- الدفعة الثانية من الجولة 15: النتائج والترتيب
21 جانفي 2018 السّاعة 18:02
في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب الدفعة الثانية من مباريات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة...
المزيد >>
عادل ابراهمي كاتبا عاما جديدا للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري
21 جانفي 2018 السّاعة 17:28
سيدي بوزيد- الشروق اون لاين - زهير المليكي: انتهت قبل قليل فعاليات المؤتمر الثاني عشر للاتحاد الجهوي للفلاحة...
المزيد >>
بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة7 ذهاب.. النتائج والترتيب
21 جانفي 2018 السّاعة 16:34
سيدي بوزيد- الشروق اون لاين -زهير المليكي: النتائج : نادي اولبيك اولاد حفوز / الاتحاد الرياضي بمنزل بوزيان (...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
الجيش السوري يعلن السيطرة على ثاني أكبر قاعدة عسكرية بريف إدلب
21 جانفي 2018 | 15:43

أعلن الجيش السوري سيطرته على مطار أبو الضهور العسكري، ثاني أكبر قاعدة عسكرية، بريف إدلب، شمال غربي البلاد.

وذكر بيان للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، اليوم الأحد "بعد سلسلة من العمليات النوعية أنجزت وحدات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة عملياتها العسكرية بنجاح، وسيطرت على مطار أبو الضهور العسكري في ريف إدلب الجنوبي الشرقي".

وأوضح البيان أن "وحدات الهندسة تقوم بتفكيك وإزالة الألغام والمفخخات والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون في المنطقة".

وأضاف البيان أن "مطار أبو الضهور يعد ثاني أكبر قاعدة عسكرية شمال سوريا، وله أهمية إستراتيجية كبيرة؛ كونه يقع بين محافظات حلب، وحماة، وإدلب، وتأتي أهمية هذا الإنجاز من كونه تتويجا لتحرير 300 بلدة وقرية في أرياف حماة وإدلب وحلب، وحصار تنظيم "داعش" الإرهابي في المنطقة الواقعة بين خناصر وأبو الضهور والسعن والحمرة وتأمين طريق رئيسي ثان بين حماة وحلب إضافة إلى طريق خناصر".

ولفت البيان إلى أن "الأعمال القتالية التي خاضتها وحداتنا المقاتلة أدت إلى تدمير وحدات النخبة من التنظيمات الإرهابية لما يسمى تنظيم جبهة النصرة، والفصائل المرتبطة بها، وشكلت ضربة قاصمة لها ولداعميها الإقليميين والدوليين".

تقرؤون أيضا
خلع وسرقة مقر الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية في الدندان
21 جانفي 2018 السّاعة 18:31
تعرّض مقر الادارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية في منوبة والكائن مقره في مدينة الدندان الى الخلع...
المزيد >>
الرابطة 1- الدفعة الثانية من الجولة 15: النتائج والترتيب
21 جانفي 2018 السّاعة 18:02
في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب الدفعة الثانية من مباريات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة...
المزيد >>
عادل ابراهمي كاتبا عاما جديدا للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري
21 جانفي 2018 السّاعة 17:28
سيدي بوزيد- الشروق اون لاين - زهير المليكي: انتهت قبل قليل فعاليات المؤتمر الثاني عشر للاتحاد الجهوي للفلاحة...
المزيد >>
بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة7 ذهاب.. النتائج والترتيب
21 جانفي 2018 السّاعة 16:34
سيدي بوزيد- الشروق اون لاين -زهير المليكي: النتائج : نادي اولبيك اولاد حفوز / الاتحاد الرياضي بمنزل بوزيان (...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
حرب ...البيروقراطية
الحرب على البيروقراطية لا تحتاج الى حسن النوايا والى الإجراءات التي يعلن عنها في المناسبات بل تحتاج الى شجاعة وإرادة، اعلان رئيس الحكومة في مؤتمر الاعراف عن قرارات تهم التغلب على...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
بتهمة سرقة منزل يوسف المساكني: 12 سنة سجنا لرئيس الشرطة... جريدة الشروق ليوم السبت 20 جانفي 2018 غموض حول سبب تغيير رئيس الوداد موقفه من فوزي البنزرتي جريدة الشروق ليوم الأحد 21 جانفي 2018 بالفيديو.. "معجزة" تنقذ أما ورضيعها من "الشجرة القاتلة" بالفيديو..حارس مرمى يسجل هدفا من مسافة 65 مترا في الدوري... كرة اليد: مصباح الصانعي يغادر رسميا "شومبيري" الداخلية تكشف قائمة المحجوزات في العملية الأمنية قرب...
﻿