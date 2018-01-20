الجيش السوري يعلن السيطرة على ثاني أكبر قاعدة عسكرية بريف إدلب

أعلن الجيش السوري سيطرته على مطار أبو الضهور العسكري، ثاني أكبر قاعدة عسكرية، بريف إدلب، شمال غربي البلاد.

وذكر بيان للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، اليوم الأحد "بعد سلسلة من العمليات النوعية أنجزت وحدات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة عملياتها العسكرية بنجاح، وسيطرت على مطار أبو الضهور العسكري في ريف إدلب الجنوبي الشرقي".

وأوضح البيان أن "وحدات الهندسة تقوم بتفكيك وإزالة الألغام والمفخخات والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون في المنطقة".

وأضاف البيان أن "مطار أبو الضهور يعد ثاني أكبر قاعدة عسكرية شمال سوريا، وله أهمية إستراتيجية كبيرة؛ كونه يقع بين محافظات حلب، وحماة، وإدلب، وتأتي أهمية هذا الإنجاز من كونه تتويجا لتحرير 300 بلدة وقرية في أرياف حماة وإدلب وحلب، وحصار تنظيم "داعش" الإرهابي في المنطقة الواقعة بين خناصر وأبو الضهور والسعن والحمرة وتأمين طريق رئيسي ثان بين حماة وحلب إضافة إلى طريق خناصر".

ولفت البيان إلى أن "الأعمال القتالية التي خاضتها وحداتنا المقاتلة أدت إلى تدمير وحدات النخبة من التنظيمات الإرهابية لما يسمى تنظيم جبهة النصرة، والفصائل المرتبطة بها، وشكلت ضربة قاصمة لها ولداعميها الإقليميين والدوليين".