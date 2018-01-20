القيروان: انعقاد المؤتمر الجهوي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري

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انطلقت، صباح اليوم الاحد، أشغال المؤتمر الجهوي الثاني عشر لاتحاد الفلاحة والصيد البحري بالقيروان تحت شعار "الفلاحة هي الحل" لانتخاب 12 عضوا من بين 18 مترشّحا.
واعتبر عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ورئيس المؤتمر، عبد الخالق العجلاني، في افتتاح أشغال المؤتمر، أن الفلاحة هي العمود الفقري للاقتصاد الوطني ورغم ذلك مازال الفلاح في تونس يعاني من عديد الاشكاليات ، على غرار المديونية وغلاء المدخلات الفلاحية والتهريب ونقص مياه الري.
وكشف عن وجود 1800 وثيقة في الارشيف الوطني تضمّنت مشاكل للفلاحين تعود الى سنة 1934 كانوا يعانون ، انذاك، من المديونية ومن مسالك التوزيع والدعم، مضيفا انها نفس المشاكل التي بقيت تراوح مكانها الى حد الان مع تحسّن طفيف، حسب قوله.
وأبرز مدى صعوبة المرحلة القادمة من عديد النواحي، باعتبار التغيرات المناخية وشح المياه، مشيرا الى أن تونس اليوم هي تحت عتبة خط الفقر في مجال المياه وذكر أن التوقّعات تشير الى أن استهلاك التونسي سينخفض من 400 متر مكعب حاليا الى 300 متر مكعب بحلول سنة 2030.
ولاحظ أن 80 بالمائة من الفلاحين في تونس هم من صغار الفلاحين، معتبرا ان المرحلة القادمة تقتضي توحّدهم في شكل تعاونيات فلاحية من اجل تحقيق مردودية ونجاعة افضل لنشاطهم وللقطاع الفلاحي ككل.
وتطرّق أيضا إلى معضلة مسالك التوزيع، مشيرا الى أن المنظمة قامت بتشخيص أثبت وجود 6 وسطاء بين الفلاح ومسالك التوزيع في حين أن الأمر لا يحتاج إلاّ إلى 3 وسطاء على الاكثر.
وبخصوص ولاية القيروان، أكد أن المشاكل الفلاحية متعددة باعتبارها تعتمد أساسا على الري التكميلي في الحبوب والاشجار المثمرة والخضراوات لكن مواردها المائية متدهورة، داعيا المؤتمرين الى الخروج بتوصيات عمليات من أجل إيجاد حلول جذرية لمعضلة ندرة المياه في الجهة.
ويشار الى ان المكتب الجهوي للاتحاد الفلاحين بالقيروان يضم حاليا 27 الف منخرط و86 نقابة و16 جامعة، وتتواصل عشية اليوم أشغال المؤتمر لانتخاب أعضائه الجدد ومن المنتظر الإعلان مساء اليوم عن نتائج التصويت.
وذكر المندوب الجهوي للفلاحة، عبد جليل عفلي، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن الجهة تعتمد القطاع الفلاحي كنشاط رئيسي وتقدر الموارد المائية بها نحو324 مليون متر مربع وبها عديد المنشآت المائية منها 72 سدا جبليا و3 سدود كبرى و23 بئرا عميقة وسطحية مما جعل الجهة تحتل المرتبة الاولى في عديد المنتجات الفلاحية، على غرار الحبوب المروية والمشمش واللوز والفلفل.
انطلقت، صباح اليوم الاحد، أشغال المؤتمر الجهوي الثاني عشر لاتحاد الفلاحة والصيد البحري بالقيروان تحت شعار "الفلاحة هي الحل" لانتخاب 12 عضوا من بين 18 مترشّحا.
واعتبر عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ورئيس المؤتمر، عبد الخالق العجلاني، في افتتاح أشغال المؤتمر، أن الفلاحة هي العمود الفقري للاقتصاد الوطني ورغم ذلك مازال الفلاح في تونس يعاني من عديد الاشكاليات ، على غرار المديونية وغلاء المدخلات الفلاحية والتهريب ونقص مياه الري.
وكشف عن وجود 1800 وثيقة في الارشيف الوطني تضمّنت مشاكل للفلاحين تعود الى سنة 1934 كانوا يعانون ، انذاك، من المديونية ومن مسالك التوزيع والدعم، مضيفا انها نفس المشاكل التي بقيت تراوح مكانها الى حد الان مع تحسّن طفيف، حسب قوله.
وأبرز مدى صعوبة المرحلة القادمة من عديد النواحي، باعتبار التغيرات المناخية وشح المياه، مشيرا الى أن تونس اليوم هي تحت عتبة خط الفقر في مجال المياه وذكر أن التوقّعات تشير الى أن استهلاك التونسي سينخفض من 400 متر مكعب حاليا الى 300 متر مكعب بحلول سنة 2030.
ولاحظ أن 80 بالمائة من الفلاحين في تونس هم من صغار الفلاحين، معتبرا ان المرحلة القادمة تقتضي توحّدهم في شكل تعاونيات فلاحية من اجل تحقيق مردودية ونجاعة افضل لنشاطهم وللقطاع الفلاحي ككل.
وتطرّق أيضا إلى معضلة مسالك التوزيع، مشيرا الى أن المنظمة قامت بتشخيص أثبت وجود 6 وسطاء بين الفلاح ومسالك التوزيع في حين أن الأمر لا يحتاج إلاّ إلى 3 وسطاء على الاكثر.
وبخصوص ولاية القيروان، أكد أن المشاكل الفلاحية متعددة باعتبارها تعتمد أساسا على الري التكميلي في الحبوب والاشجار المثمرة والخضراوات لكن مواردها المائية متدهورة، داعيا المؤتمرين الى الخروج بتوصيات عمليات من أجل إيجاد حلول جذرية لمعضلة ندرة المياه في الجهة.
ويشار الى ان المكتب الجهوي للاتحاد الفلاحين بالقيروان يضم حاليا 27 الف منخرط و86 نقابة و16 جامعة، وتتواصل عشية اليوم أشغال المؤتمر لانتخاب أعضائه الجدد ومن المنتظر الإعلان مساء اليوم عن نتائج التصويت.
وذكر المندوب الجهوي للفلاحة، عبد جليل عفلي، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن الجهة تعتمد القطاع الفلاحي كنشاط رئيسي وتقدر الموارد المائية بها نحو324 مليون متر مربع وبها عديد المنشآت المائية منها 72 سدا جبليا و3 سدود كبرى و23 بئرا عميقة وسطحية مما جعل الجهة تحتل المرتبة الاولى في عديد المنتجات الفلاحية، على غرار الحبوب المروية والمشمش واللوز والفلفل.
-
18:31خلع وسرقة مقر الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية في الدندان
21 جانفي 2018
-
18:02الرابطة 1- الدفعة الثانية من الجولة 15: النتائج والترتيب
21 جانفي 2018
-
17:28عادل ابراهمي كاتبا عاما جديدا للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري
21 جانفي 2018
-
16:34بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة7 ذهاب.. النتائج والترتيب
21 جانفي 2018
-
16:17الفحص: القبض على منحرف محل 11 منشور تفتيش
21 جانفي 2018
-
16:02تركيز ناديين للمسرح والتصوير الفوتوغرافي بالسجن المدني في قفصة
21 جانفي 2018
-
15:43الجيش السوري يعلن السيطرة على ثاني أكبر قاعدة عسكرية بريف إدلب
21 جانفي 2018
-
15:29القيروان: انعقاد المؤتمر الجهوي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري
21 جانفي 2018
-
15:00الجولة 15 من الرابطة الاولى: اتحاد بن قردان يجبر الترجي على تقاسم نقاط اللقاء
21 جانفي 2018
-
14:50عماد الحمامي: وزارة الصحة ستدعم زرع الأعضاء في تونس وتصدير الخدمات الصحية
21 جانفي 2018
-
14:42المهدي جمعة: "التونسيون وصلوا إلى مرحلة نفاذ الصبر"
21 جانفي 2018
-
14:31أكودة: الإطاحة منحرف نفذ سلسلة من البركاجات
21 جانفي 2018
-
13:55الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تتسلم مقرها الرسمي الثلاثاء القادم
21 جانفي 2018
-
13:48المنستير: القبض على 42 شخصا من المفتش عنهم
21 جانفي 2018
-
13:43الغرفة الوطنية للجليز تدعو الحكومة الى التعجيل بتوريد الاسمنت الابيض
21 جانفي 2018
-
13:31سفيان السليطي يكشف هوية الجثة الثانية التي تم العثور عليها اليوم في جبل سمامة
21 جانفي 2018
-
13:25كرة السلة: النجم الساحلي يعزز صفوفه بالامريكي غرين وليام جيرالد
21 جانفي 2018
-
13:21تونس ضيفة شرف على المنتدى الالماني الافريقي للفلاحة والصناعات الغذائية
21 جانفي 2018
-
13:16عبير موسي توجّه دعوة الى الأحزاب السياسية
21 جانفي 2018
-
13:12نقابة اعوان مصنع "سوتاسيب" بفريانة مستعدة للحوار بشرط
21 جانفي 2018