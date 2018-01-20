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يوم الأحد 21 جانفي 2018
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القيروان: انعقاد المؤتمر الجهوي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري
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الأولى
القيروان: انعقاد المؤتمر الجهوي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري
21 جانفي 2018 | 15:29

انطلقت، صباح اليوم الاحد، أشغال المؤتمر الجهوي الثاني عشر لاتحاد الفلاحة والصيد البحري بالقيروان تحت شعار "الفلاحة هي الحل" لانتخاب 12 عضوا من بين 18 مترشّحا.

واعتبر عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ورئيس المؤتمر، عبد الخالق العجلاني، في افتتاح أشغال المؤتمر، أن الفلاحة هي العمود الفقري للاقتصاد الوطني ورغم ذلك مازال الفلاح في تونس يعاني من عديد الاشكاليات ، على غرار المديونية وغلاء المدخلات الفلاحية والتهريب ونقص مياه الري.

وكشف عن وجود 1800 وثيقة في الارشيف الوطني تضمّنت مشاكل للفلاحين تعود الى سنة 1934 كانوا يعانون ، انذاك، من المديونية ومن مسالك التوزيع والدعم، مضيفا انها نفس المشاكل التي بقيت تراوح مكانها الى حد الان مع تحسّن طفيف، حسب قوله.

وأبرز مدى صعوبة المرحلة القادمة من عديد النواحي، باعتبار التغيرات المناخية وشح المياه، مشيرا الى أن تونس اليوم هي تحت عتبة خط الفقر في مجال المياه وذكر أن التوقّعات تشير الى أن استهلاك التونسي سينخفض من 400 متر مكعب حاليا الى 300 متر مكعب بحلول سنة 2030.

ولاحظ أن 80 بالمائة من الفلاحين في تونس هم من صغار الفلاحين، معتبرا ان المرحلة القادمة تقتضي توحّدهم في شكل تعاونيات فلاحية من اجل تحقيق مردودية ونجاعة افضل لنشاطهم وللقطاع الفلاحي ككل.

وتطرّق أيضا إلى معضلة مسالك التوزيع، مشيرا الى أن المنظمة قامت بتشخيص أثبت وجود 6 وسطاء بين الفلاح ومسالك التوزيع في حين أن الأمر لا يحتاج إلاّ إلى 3 وسطاء على الاكثر.

وبخصوص ولاية القيروان، أكد أن المشاكل الفلاحية متعددة باعتبارها تعتمد أساسا على الري التكميلي في الحبوب والاشجار المثمرة والخضراوات لكن مواردها المائية متدهورة، داعيا المؤتمرين الى الخروج بتوصيات عمليات من أجل إيجاد حلول جذرية لمعضلة ندرة المياه في الجهة.

ويشار الى ان المكتب الجهوي للاتحاد الفلاحين بالقيروان يضم حاليا 27 الف منخرط و86 نقابة و16 جامعة، وتتواصل عشية اليوم أشغال المؤتمر لانتخاب أعضائه الجدد ومن المنتظر الإعلان مساء اليوم عن نتائج التصويت.

وذكر المندوب الجهوي للفلاحة، عبد جليل عفلي، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن الجهة تعتمد القطاع الفلاحي كنشاط رئيسي وتقدر الموارد المائية بها نحو324 مليون متر مربع وبها عديد المنشآت المائية منها 72 سدا جبليا و3 سدود كبرى و23 بئرا عميقة وسطحية مما جعل الجهة تحتل المرتبة الاولى في عديد المنتجات الفلاحية، على غرار الحبوب المروية والمشمش واللوز والفلفل.

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الأولى
القيروان: انعقاد المؤتمر الجهوي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري
21 جانفي 2018 | 15:29

انطلقت، صباح اليوم الاحد، أشغال المؤتمر الجهوي الثاني عشر لاتحاد الفلاحة والصيد البحري بالقيروان تحت شعار "الفلاحة هي الحل" لانتخاب 12 عضوا من بين 18 مترشّحا.

واعتبر عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ورئيس المؤتمر، عبد الخالق العجلاني، في افتتاح أشغال المؤتمر، أن الفلاحة هي العمود الفقري للاقتصاد الوطني ورغم ذلك مازال الفلاح في تونس يعاني من عديد الاشكاليات ، على غرار المديونية وغلاء المدخلات الفلاحية والتهريب ونقص مياه الري.

وكشف عن وجود 1800 وثيقة في الارشيف الوطني تضمّنت مشاكل للفلاحين تعود الى سنة 1934 كانوا يعانون ، انذاك، من المديونية ومن مسالك التوزيع والدعم، مضيفا انها نفس المشاكل التي بقيت تراوح مكانها الى حد الان مع تحسّن طفيف، حسب قوله.

وأبرز مدى صعوبة المرحلة القادمة من عديد النواحي، باعتبار التغيرات المناخية وشح المياه، مشيرا الى أن تونس اليوم هي تحت عتبة خط الفقر في مجال المياه وذكر أن التوقّعات تشير الى أن استهلاك التونسي سينخفض من 400 متر مكعب حاليا الى 300 متر مكعب بحلول سنة 2030.

ولاحظ أن 80 بالمائة من الفلاحين في تونس هم من صغار الفلاحين، معتبرا ان المرحلة القادمة تقتضي توحّدهم في شكل تعاونيات فلاحية من اجل تحقيق مردودية ونجاعة افضل لنشاطهم وللقطاع الفلاحي ككل.

وتطرّق أيضا إلى معضلة مسالك التوزيع، مشيرا الى أن المنظمة قامت بتشخيص أثبت وجود 6 وسطاء بين الفلاح ومسالك التوزيع في حين أن الأمر لا يحتاج إلاّ إلى 3 وسطاء على الاكثر.

وبخصوص ولاية القيروان، أكد أن المشاكل الفلاحية متعددة باعتبارها تعتمد أساسا على الري التكميلي في الحبوب والاشجار المثمرة والخضراوات لكن مواردها المائية متدهورة، داعيا المؤتمرين الى الخروج بتوصيات عمليات من أجل إيجاد حلول جذرية لمعضلة ندرة المياه في الجهة.

ويشار الى ان المكتب الجهوي للاتحاد الفلاحين بالقيروان يضم حاليا 27 الف منخرط و86 نقابة و16 جامعة، وتتواصل عشية اليوم أشغال المؤتمر لانتخاب أعضائه الجدد ومن المنتظر الإعلان مساء اليوم عن نتائج التصويت.

وذكر المندوب الجهوي للفلاحة، عبد جليل عفلي، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن الجهة تعتمد القطاع الفلاحي كنشاط رئيسي وتقدر الموارد المائية بها نحو324 مليون متر مربع وبها عديد المنشآت المائية منها 72 سدا جبليا و3 سدود كبرى و23 بئرا عميقة وسطحية مما جعل الجهة تحتل المرتبة الاولى في عديد المنتجات الفلاحية، على غرار الحبوب المروية والمشمش واللوز والفلفل.

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