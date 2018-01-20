أكودة: الإطاحة منحرف نفذ سلسلة من البركاجات

الشروق اون لاين- مكرم السعيدي

تمكن أعوان مركز الامن باكودة من إلقاء القبض على نفر قام بعملية سلب بجهة اكودة يبلغ من العمر حوالي 20 سنة حيث عمدا المظنون فيه إلى تنفيذ سلسلة من البركاجات لعدد من المواطنين كانت آخرها ليلة البارحة أين قام بافتكاك مصورة لمواطن بعد تهديده وتحويل المتضرر إلى مركز الامن وتقديم شكاية تحركة دورية أمنية وقامت بالقبض عليه إثر تمشيط واسع وباقتياده إلى مقر الفرقة اعترف بما نسب إليه مؤكدا أنه قام بالتفريط في المسروق فتم مراجعة النيابة العمومية التي أذنت بدورها بالاحتفاظ به رهن الإيقاف حتى يتم عرضه فى الأيام القليلة القادمة على إحدى الدوائر القضائية من أجل ما نسب إليه.