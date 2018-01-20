الجولة 15 من الرابطة الاولى: اتحاد بن قردان يجبر الترجي على تقاسم نقاط اللقاء

تعادل اتحاد بنقردان اليوم في بنقردان مع الترجي الرياضي التونسي بنتيجة 2-2 في اطار الجولة الخامسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وبادر الترجي بالستجيل عن طريق كل من منتصر الطالبي د12 وهيثم الجويني د24 فيما جاء ذلّل اتحاد بن قردان الفارق عن طريق لسعد الجزيري من ركلة جزاء في الدقيقة 35 قبل أن يعدل نفس اللاعب النتيجة د 60 من المباراة ورفع الترجي التونسي رصيده الى 37 نقطة متصدرا الترتيب فيما رفع اتحاد بنقردان رصيده الى 8 نقاط في المركز 14 الاخير. وتواصل بقية المقابلات اليوم الاحد.