الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تتسلم مقرها الرسمي الثلاثاء القادم

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بعد حوالي عام من انطلاق عملها (فيفرى 2017)، تتسلم الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر مقرها الرسمي بالعاصمة، يوم الثلاثاء القادم، بالتزامن مع إحياء ذكرى إلغاء العبودية في تونس ( 23 جانفي 1846) .
وقالت رئيسة الهيئة روضة العبيدى في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الأحد، "إن تخصيص مقر للهيئة يعد خطوة ايجابية ودفعا قويا للهيئة"، موضحة أن ذلك سيساعد الضحايا ويشجعهم على التوجه الى الهيئة والتظلم وتلقي المساعدة.
وأكدت في هذا السياق، أن من أهم مهام الهيئة تلقى الإشعارات المتعلقة بجرائم الإتجار بالبشر، والإحاطة بالضحايا سواء من خلال تخصيص ماوى لهم أو من خلال توفير المساعدة النفسية والصحية.
كما أبرزت أن توفير المقر سيسهل على الهيئة التى عملت خلال الفترة الفارطة بمقر وزارة العدل، مزيد التنسيق بين الأطراف المتدخلة من أجل التصدي لهذه الجرائم ومكافحتها، والتعريف بالهيئة على مستوى الرأي العام، بالاضافة الى تفعيل دورها في مجال تكوين المكونين ومختلف المتدخلين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
من جهة أخرى، أبرزت العبيدى أن الهيئة ومنذ انطلاق مهمتها، تلقت العديد من الاشعارات سواء من تونسيين أو من أجانب، تعلقت بالخصوص بجرائم استغلال أطفال في التسول وفي العمل بالمنازل ، مشيرة الى وجود أشكال أخرى من جرائم الاتجار بالبشر في تونس على غرار الاستغلال الجنسي.
يذكر أن روضة العبيدى في أول تصريح لها لدى انطلاق عمل الهيئة قالت " إن أول تحدٍ سيواجه الهيئة هو بناء قاعدة بيانات حتى يتم وضع استراتيجية لمكافحة الاتجار بالبشر ومعرفة مدى انتشار الظاهرة"، معتبرة أن تونس معنية بشكل خاص بالاتجار بالبشر باعتبارها جريمة عابرة للحدود.
وصرّح وزير العدل غازي الجريبي أن الهيئة "ستستهدف الشبكات التي تبحث عن استغلال الأطفال والنساء ومن هم في وضعية هشاشة مثل المهاجرين".
بعد حوالي عام من انطلاق عملها (فيفرى 2017)، تتسلم الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر مقرها الرسمي بالعاصمة، يوم الثلاثاء القادم، بالتزامن مع إحياء ذكرى إلغاء العبودية في تونس ( 23 جانفي 1846) .
وقالت رئيسة الهيئة روضة العبيدى في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الأحد، "إن تخصيص مقر للهيئة يعد خطوة ايجابية ودفعا قويا للهيئة"، موضحة أن ذلك سيساعد الضحايا ويشجعهم على التوجه الى الهيئة والتظلم وتلقي المساعدة.
وأكدت في هذا السياق، أن من أهم مهام الهيئة تلقى الإشعارات المتعلقة بجرائم الإتجار بالبشر، والإحاطة بالضحايا سواء من خلال تخصيص ماوى لهم أو من خلال توفير المساعدة النفسية والصحية.
كما أبرزت أن توفير المقر سيسهل على الهيئة التى عملت خلال الفترة الفارطة بمقر وزارة العدل، مزيد التنسيق بين الأطراف المتدخلة من أجل التصدي لهذه الجرائم ومكافحتها، والتعريف بالهيئة على مستوى الرأي العام، بالاضافة الى تفعيل دورها في مجال تكوين المكونين ومختلف المتدخلين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
من جهة أخرى، أبرزت العبيدى أن الهيئة ومنذ انطلاق مهمتها، تلقت العديد من الاشعارات سواء من تونسيين أو من أجانب، تعلقت بالخصوص بجرائم استغلال أطفال في التسول وفي العمل بالمنازل ، مشيرة الى وجود أشكال أخرى من جرائم الاتجار بالبشر في تونس على غرار الاستغلال الجنسي.
يذكر أن روضة العبيدى في أول تصريح لها لدى انطلاق عمل الهيئة قالت " إن أول تحدٍ سيواجه الهيئة هو بناء قاعدة بيانات حتى يتم وضع استراتيجية لمكافحة الاتجار بالبشر ومعرفة مدى انتشار الظاهرة"، معتبرة أن تونس معنية بشكل خاص بالاتجار بالبشر باعتبارها جريمة عابرة للحدود.
وصرّح وزير العدل غازي الجريبي أن الهيئة "ستستهدف الشبكات التي تبحث عن استغلال الأطفال والنساء ومن هم في وضعية هشاشة مثل المهاجرين".
-
18:31خلع وسرقة مقر الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية في الدندان
21 جانفي 2018
-
18:02الرابطة 1- الدفعة الثانية من الجولة 15: النتائج والترتيب
21 جانفي 2018
-
17:28عادل ابراهمي كاتبا عاما جديدا للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري
21 جانفي 2018
-
16:34بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة7 ذهاب.. النتائج والترتيب
21 جانفي 2018
-
16:17الفحص: القبض على منحرف محل 11 منشور تفتيش
21 جانفي 2018
-
16:02تركيز ناديين للمسرح والتصوير الفوتوغرافي بالسجن المدني في قفصة
21 جانفي 2018
-
15:43الجيش السوري يعلن السيطرة على ثاني أكبر قاعدة عسكرية بريف إدلب
21 جانفي 2018
-
15:29القيروان: انعقاد المؤتمر الجهوي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري
21 جانفي 2018
-
15:00الجولة 15 من الرابطة الاولى: اتحاد بن قردان يجبر الترجي على تقاسم نقاط اللقاء
21 جانفي 2018
-
14:50عماد الحمامي: وزارة الصحة ستدعم زرع الأعضاء في تونس وتصدير الخدمات الصحية
21 جانفي 2018
-
14:42المهدي جمعة: "التونسيون وصلوا إلى مرحلة نفاذ الصبر"
21 جانفي 2018
-
14:31أكودة: الإطاحة منحرف نفذ سلسلة من البركاجات
21 جانفي 2018
-
13:55الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تتسلم مقرها الرسمي الثلاثاء القادم
21 جانفي 2018
-
13:48المنستير: القبض على 42 شخصا من المفتش عنهم
21 جانفي 2018
-
13:43الغرفة الوطنية للجليز تدعو الحكومة الى التعجيل بتوريد الاسمنت الابيض
21 جانفي 2018
-
13:31سفيان السليطي يكشف هوية الجثة الثانية التي تم العثور عليها اليوم في جبل سمامة
21 جانفي 2018
-
13:25كرة السلة: النجم الساحلي يعزز صفوفه بالامريكي غرين وليام جيرالد
21 جانفي 2018
-
13:21تونس ضيفة شرف على المنتدى الالماني الافريقي للفلاحة والصناعات الغذائية
21 جانفي 2018
-
13:16عبير موسي توجّه دعوة الى الأحزاب السياسية
21 جانفي 2018
-
13:12نقابة اعوان مصنع "سوتاسيب" بفريانة مستعدة للحوار بشرط
21 جانفي 2018