المنستير: القبض على 42 شخصا من المفتش عنهم

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أسفرت حملة أمنية موسعة نظمتها أمس السبت منطقة الأمن الوطني بالمكنين بولاية المنستير، بمشاركة وحدات أمنية تابعة لإقليم الأمن الوطني على مستوى مدن البقالطة وطبلبة والمكنين، عن إلقاء القبض على 42 شخصا صادرة في حق 35 منهم مناشير تفتيش، وصادر في حق احدهم 15 منشور تفتيش من أجل تكوين عصابة والسرقة، وفق ما ذكره مصدر أمني.
وأوضح ذات المصدر لـ(وات) بالجهة أنّ "من بين ال42 شخصا الذين وقع القبض عليهم والاحتفاظ بهم بإذن من النيابة العمومية، شخصان متهمان بالإضرار العمد بملك الغير والاعتداء بالعنف الشديد ومسك سلاح أبيض، واخران بسبب محاولة السرقة وإحداث الهرج، وضبطت في حوزة شخص اخر كمية من مخدر القنب الهندي (زطلة) في حين قام احدهم بسرقة دراجة نارية، تم ارجاعها لصاحبها".
كما أسفرت الحملة عن "حجز 400 لتر من البنزين المهرب، و3 سيارات مفتش عنها، و10 دراجات نارية، وتحرير 10 محاضر عدلية و5 محاضر جبائية و25 مخالفة مرورية، علاوة عن إزالة 15 موقع انتصاب فوضوي، وحجز 6 الات وزن غير مطابقة للمواصفات القانونية، وكمية من الغلال و135 صندوق بلاستيكي بسبب الإنتصاب في الطريق العام"، حسب ذات المصدر.
أسفرت حملة أمنية موسعة نظمتها أمس السبت منطقة الأمن الوطني بالمكنين بولاية المنستير، بمشاركة وحدات أمنية تابعة لإقليم الأمن الوطني على مستوى مدن البقالطة وطبلبة والمكنين، عن إلقاء القبض على 42 شخصا صادرة في حق 35 منهم مناشير تفتيش، وصادر في حق احدهم 15 منشور تفتيش من أجل تكوين عصابة والسرقة، وفق ما ذكره مصدر أمني.
وأوضح ذات المصدر لـ(وات) بالجهة أنّ "من بين ال42 شخصا الذين وقع القبض عليهم والاحتفاظ بهم بإذن من النيابة العمومية، شخصان متهمان بالإضرار العمد بملك الغير والاعتداء بالعنف الشديد ومسك سلاح أبيض، واخران بسبب محاولة السرقة وإحداث الهرج، وضبطت في حوزة شخص اخر كمية من مخدر القنب الهندي (زطلة) في حين قام احدهم بسرقة دراجة نارية، تم ارجاعها لصاحبها".
كما أسفرت الحملة عن "حجز 400 لتر من البنزين المهرب، و3 سيارات مفتش عنها، و10 دراجات نارية، وتحرير 10 محاضر عدلية و5 محاضر جبائية و25 مخالفة مرورية، علاوة عن إزالة 15 موقع انتصاب فوضوي، وحجز 6 الات وزن غير مطابقة للمواصفات القانونية، وكمية من الغلال و135 صندوق بلاستيكي بسبب الإنتصاب في الطريق العام"، حسب ذات المصدر.
-
18:31خلع وسرقة مقر الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية في الدندان
21 جانفي 2018
-
18:02الرابطة 1- الدفعة الثانية من الجولة 15: النتائج والترتيب
21 جانفي 2018
-
17:28عادل ابراهمي كاتبا عاما جديدا للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري
21 جانفي 2018
-
16:34بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة7 ذهاب.. النتائج والترتيب
21 جانفي 2018
-
16:17الفحص: القبض على منحرف محل 11 منشور تفتيش
21 جانفي 2018
-
16:02تركيز ناديين للمسرح والتصوير الفوتوغرافي بالسجن المدني في قفصة
21 جانفي 2018
-
15:43الجيش السوري يعلن السيطرة على ثاني أكبر قاعدة عسكرية بريف إدلب
21 جانفي 2018
-
15:29القيروان: انعقاد المؤتمر الجهوي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري
21 جانفي 2018
-
15:00الجولة 15 من الرابطة الاولى: اتحاد بن قردان يجبر الترجي على تقاسم نقاط اللقاء
21 جانفي 2018
-
14:50عماد الحمامي: وزارة الصحة ستدعم زرع الأعضاء في تونس وتصدير الخدمات الصحية
21 جانفي 2018
-
14:42المهدي جمعة: "التونسيون وصلوا إلى مرحلة نفاذ الصبر"
21 جانفي 2018
-
14:31أكودة: الإطاحة منحرف نفذ سلسلة من البركاجات
21 جانفي 2018
-
13:55الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تتسلم مقرها الرسمي الثلاثاء القادم
21 جانفي 2018
-
13:48المنستير: القبض على 42 شخصا من المفتش عنهم
21 جانفي 2018
-
13:43الغرفة الوطنية للجليز تدعو الحكومة الى التعجيل بتوريد الاسمنت الابيض
21 جانفي 2018
-
13:31سفيان السليطي يكشف هوية الجثة الثانية التي تم العثور عليها اليوم في جبل سمامة
21 جانفي 2018
-
13:25كرة السلة: النجم الساحلي يعزز صفوفه بالامريكي غرين وليام جيرالد
21 جانفي 2018
-
13:21تونس ضيفة شرف على المنتدى الالماني الافريقي للفلاحة والصناعات الغذائية
21 جانفي 2018
-
13:16عبير موسي توجّه دعوة الى الأحزاب السياسية
21 جانفي 2018
-
13:12نقابة اعوان مصنع "سوتاسيب" بفريانة مستعدة للحوار بشرط
21 جانفي 2018