المنستير: القبض على 42 شخصا من المفتش عنهم

أسفرت حملة أمنية موسعة نظمتها أمس السبت منطقة الأمن الوطني بالمكنين بولاية المنستير، بمشاركة وحدات أمنية تابعة لإقليم الأمن الوطني على مستوى مدن البقالطة وطبلبة والمكنين، عن إلقاء القبض على 42 شخصا صادرة في حق 35 منهم مناشير تفتيش، وصادر في حق احدهم 15 منشور تفتيش من أجل تكوين عصابة والسرقة، وفق ما ذكره مصدر أمني.

وأوضح ذات المصدر لـ(وات) بالجهة أنّ "من بين ال42 شخصا الذين وقع القبض عليهم والاحتفاظ بهم بإذن من النيابة العمومية، شخصان متهمان بالإضرار العمد بملك الغير والاعتداء بالعنف الشديد ومسك سلاح أبيض، واخران بسبب محاولة السرقة وإحداث الهرج، وضبطت في حوزة شخص اخر كمية من مخدر القنب الهندي (زطلة) في حين قام احدهم بسرقة دراجة نارية، تم ارجاعها لصاحبها".

كما أسفرت الحملة عن "حجز 400 لتر من البنزين المهرب، و3 سيارات مفتش عنها، و10 دراجات نارية، وتحرير 10 محاضر عدلية و5 محاضر جبائية و25 مخالفة مرورية، علاوة عن إزالة 15 موقع انتصاب فوضوي، وحجز 6 الات وزن غير مطابقة للمواصفات القانونية، وكمية من الغلال و135 صندوق بلاستيكي بسبب الإنتصاب في الطريق العام"، حسب ذات المصدر.