الغرفة الوطنية للجليز تدعو الحكومة الى التعجيل بتوريد الاسمنت الابيض

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دعا رئيس الغرفة الوطنية للجليز، مراد الشايب، الاحد، الحكومة لتعجيل السماح بتوريد مادة الاسمنت الابيض بعد ان توقف الشركة التونسية الاندلسية للاسمنت الابيض بفريانة (ولاية القصرين) عن امداد مصانع الجليز بهذه المادة الاساسية مما وضعها على عتبة الدخول في بطالة فنية.
وشدد الشايب في تصريح لـ"لوات"ـ على ان هذا الخيار "يعد ضروريا في المرحلة الحالية لامداد مصانع الجليز، التي تشغل قرابة 2800 عامل، بمادة الاسمنت الابيض مشيرا الى ان الغرفة تتنظر ردا حكوميا، قريبا، على مطالبها التي تصب في هذا التوجه.
وحذر الشايب من التوريد العشوائي لهذه المواد مما قد ينعش التجارة الموازية التي ستفضي الى ارتفاع اسعار الجليز في السوق المحلية والى عمليات مضاربة.
ولفت الى "ان خيار التوريد المنظم سيكون له انعكاس كذلك على سعر الجليز خاصة "وان المصانع كانت تتزود من هذه المواد دون تكبد تكاليف النقل الخارجي وتدفع 245 دينار للطن الواحد من هذه المادة.
يذكر ان الشركة التونسية الاندلسية للاسمنت الابيض قد اعلنت في برقية لها بتاريخ 5 جانفي 2018 عن دخولها في الصد عن العمل بداية من 19 جانفي 2018 ولفترة 6 اشهر، معللة ذلك بتعكر المناخ الاجتماعي نتيجة تدخل النقابة في كل ما يتعلق بتسيير المؤسسة والحياد عن طبيعة العمل النقابي وطلباتها الخارجة عن اطر العمل النقابي.
كما بررت ادارة المصنع قرارها، بالدخول غير القانوني للعملة في اضراب بداية من 26 ديسمبر 2017 وهو ما انجر عنه قطع العلاقة الشغلية من طرف العملة وصد حرية العمل وتوقف البيوعات والانتاج وكامل نشاط المصنع.
دعا رئيس الغرفة الوطنية للجليز، مراد الشايب، الاحد، الحكومة لتعجيل السماح بتوريد مادة الاسمنت الابيض بعد ان توقف الشركة التونسية الاندلسية للاسمنت الابيض بفريانة (ولاية القصرين) عن امداد مصانع الجليز بهذه المادة الاساسية مما وضعها على عتبة الدخول في بطالة فنية.
وشدد الشايب في تصريح لـ"لوات"ـ على ان هذا الخيار "يعد ضروريا في المرحلة الحالية لامداد مصانع الجليز، التي تشغل قرابة 2800 عامل، بمادة الاسمنت الابيض مشيرا الى ان الغرفة تتنظر ردا حكوميا، قريبا، على مطالبها التي تصب في هذا التوجه.
وحذر الشايب من التوريد العشوائي لهذه المواد مما قد ينعش التجارة الموازية التي ستفضي الى ارتفاع اسعار الجليز في السوق المحلية والى عمليات مضاربة.
ولفت الى "ان خيار التوريد المنظم سيكون له انعكاس كذلك على سعر الجليز خاصة "وان المصانع كانت تتزود من هذه المواد دون تكبد تكاليف النقل الخارجي وتدفع 245 دينار للطن الواحد من هذه المادة.
يذكر ان الشركة التونسية الاندلسية للاسمنت الابيض قد اعلنت في برقية لها بتاريخ 5 جانفي 2018 عن دخولها في الصد عن العمل بداية من 19 جانفي 2018 ولفترة 6 اشهر، معللة ذلك بتعكر المناخ الاجتماعي نتيجة تدخل النقابة في كل ما يتعلق بتسيير المؤسسة والحياد عن طبيعة العمل النقابي وطلباتها الخارجة عن اطر العمل النقابي.
كما بررت ادارة المصنع قرارها، بالدخول غير القانوني للعملة في اضراب بداية من 26 ديسمبر 2017 وهو ما انجر عنه قطع العلاقة الشغلية من طرف العملة وصد حرية العمل وتوقف البيوعات والانتاج وكامل نشاط المصنع.
-
18:31خلع وسرقة مقر الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية في الدندان
21 جانفي 2018
-
18:02الرابطة 1- الدفعة الثانية من الجولة 15: النتائج والترتيب
21 جانفي 2018
-
17:28عادل ابراهمي كاتبا عاما جديدا للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري
21 جانفي 2018
-
16:34بطولة الرابطة الجهوية لكرة القدم بسيدي بوزيد: الجولة7 ذهاب.. النتائج والترتيب
21 جانفي 2018
-
16:17الفحص: القبض على منحرف محل 11 منشور تفتيش
21 جانفي 2018
-
16:02تركيز ناديين للمسرح والتصوير الفوتوغرافي بالسجن المدني في قفصة
21 جانفي 2018
-
15:43الجيش السوري يعلن السيطرة على ثاني أكبر قاعدة عسكرية بريف إدلب
21 جانفي 2018
-
15:29القيروان: انعقاد المؤتمر الجهوي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري
21 جانفي 2018
-
15:00الجولة 15 من الرابطة الاولى: اتحاد بن قردان يجبر الترجي على تقاسم نقاط اللقاء
21 جانفي 2018
-
14:50عماد الحمامي: وزارة الصحة ستدعم زرع الأعضاء في تونس وتصدير الخدمات الصحية
21 جانفي 2018
-
14:42المهدي جمعة: "التونسيون وصلوا إلى مرحلة نفاذ الصبر"
21 جانفي 2018
-
14:31أكودة: الإطاحة منحرف نفذ سلسلة من البركاجات
21 جانفي 2018
-
13:55الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تتسلم مقرها الرسمي الثلاثاء القادم
21 جانفي 2018
-
13:48المنستير: القبض على 42 شخصا من المفتش عنهم
21 جانفي 2018
-
13:43الغرفة الوطنية للجليز تدعو الحكومة الى التعجيل بتوريد الاسمنت الابيض
21 جانفي 2018
-
13:31سفيان السليطي يكشف هوية الجثة الثانية التي تم العثور عليها اليوم في جبل سمامة
21 جانفي 2018
-
13:25كرة السلة: النجم الساحلي يعزز صفوفه بالامريكي غرين وليام جيرالد
21 جانفي 2018
-
13:21تونس ضيفة شرف على المنتدى الالماني الافريقي للفلاحة والصناعات الغذائية
21 جانفي 2018
-
13:16عبير موسي توجّه دعوة الى الأحزاب السياسية
21 جانفي 2018
-
13:12نقابة اعوان مصنع "سوتاسيب" بفريانة مستعدة للحوار بشرط
21 جانفي 2018