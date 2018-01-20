لتلافي اغلاق مصانع الجليز

الغرفة الوطنية للجليز تدعو الحكومة الى التعجيل بتوريد الاسمنت الابيض

دعا رئيس الغرفة الوطنية للجليز، مراد الشايب، الاحد، الحكومة لتعجيل السماح بتوريد مادة الاسمنت الابيض بعد ان توقف الشركة التونسية الاندلسية للاسمنت الابيض بفريانة (ولاية القصرين) عن امداد مصانع الجليز بهذه المادة الاساسية مما وضعها على عتبة الدخول في بطالة فنية.

وشدد الشايب في تصريح لـ"لوات"ـ على ان هذا الخيار "يعد ضروريا في المرحلة الحالية لامداد مصانع الجليز، التي تشغل قرابة 2800 عامل، بمادة الاسمنت الابيض مشيرا الى ان الغرفة تتنظر ردا حكوميا، قريبا، على مطالبها التي تصب في هذا التوجه.

وحذر الشايب من التوريد العشوائي لهذه المواد مما قد ينعش التجارة الموازية التي ستفضي الى ارتفاع اسعار الجليز في السوق المحلية والى عمليات مضاربة.

ولفت الى "ان خيار التوريد المنظم سيكون له انعكاس كذلك على سعر الجليز خاصة "وان المصانع كانت تتزود من هذه المواد دون تكبد تكاليف النقل الخارجي وتدفع 245 دينار للطن الواحد من هذه المادة.

يذكر ان الشركة التونسية الاندلسية للاسمنت الابيض قد اعلنت في برقية لها بتاريخ 5 جانفي 2018 عن دخولها في الصد عن العمل بداية من 19 جانفي 2018 ولفترة 6 اشهر، معللة ذلك بتعكر المناخ الاجتماعي نتيجة تدخل النقابة في كل ما يتعلق بتسيير المؤسسة والحياد عن طبيعة العمل النقابي وطلباتها الخارجة عن اطر العمل النقابي.

كما بررت ادارة المصنع قرارها، بالدخول غير القانوني للعملة في اضراب بداية من 26 ديسمبر 2017 وهو ما انجر عنه قطع العلاقة الشغلية من طرف العملة وصد حرية العمل وتوقف البيوعات والانتاج وكامل نشاط المصنع.