كرة السلة: النجم الساحلي يعزز صفوفه بالامريكي غرين وليام جيرالد

كشف النجم الرياضي الساحلي على صفحته الرسمية على فايسبوك عن " تعزيز صفوف فريق كرة السلة باللاعب الامريكي غرين وليام جيرالد حتى نهاية الموسم الحالي" دون مزيد من المعلومات حول اللاعب وقيمة الصفقة.

ويشار الى ان النجم ضمن تاهله في المركز الاول الى مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني (أ) لكرة السلة في ختام المرحلة الاولى (المجموعة الثانية) وذلك صحبة فريق الاتحاد المنستيري. وترشح عن المجموعة الاولى النادي الافريقي والنجم الرادسي.

وسيتم التعرف على الفريقين اللذين سيكملان عقد الفرق المترشحة الى مرحلة التتويج اثر اجراء المقابلات الفاصلة (ذهابا وايابا) التي ستجمع بين نجم حلق الوادي وشبيبة المنازه من جهة والزهراء الرياضية وشبيبة القيروان من جهة ثانية.

ويتواجد فريق كرة السلة للنجم الساحلي حاليا في الامارات حيث يشارك صحبة مواطنه النجم الرادسي في بطولة دبي الدولية لكرة السلة التي تقام من 18 الى 26 جانفي الجاري.