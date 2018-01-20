تونس ضيفة شرف على المنتدى الالماني الافريقي للفلاحة والصناعات الغذائية

تحل تونس، غدا الاثنين، ضيفة شرف على المنتدى الألماني الافريقي الرابع للفلاحة والصناعات الغذائية، والذي يشكل تجمعا لاستعراض مدى تطور التعاون الالماني الافريقي.

ويلقي كلمة تونس في هذا المنتدى، الذي انطلق منذ سنة 2015، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، الذي يؤدي، حاليا، زيارة عمل الى المانيا بهدف التعريف بالوجهة التونسية، وفق ما نشرته وزارة الفلاحة على موقعها الالكتروني.

ويستعرض الطيب امام عدد من الاعلاميين، اليوم الاحد، اهم الحوافز الاستثمارية التي اقرتها تونس في قانون الاستثمار الجديد بما قد يسهم في تطوير تدفق الاستثمارات الالمانية الى تونس.

وشارك الطيب امس السبت 20 جانفي 2018 في اشغال الدورة العاشرة لمؤتمر وزراء الزراعة والذي يقام على هامش الدورة 83 للمعرض الدولي "انترناشيونال غرين ويك " المزمع انعقاده ببرلين خلال الفترة الممتدة من 19 الى 28 جانفي 2018.